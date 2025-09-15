Chuyện gì đây: Đất nền Đông Anh lập mặt bằng giá mới, mặt tiền kinh doanh chạm ngưỡng 270 triệu đồng/m2

Từ đầu tháng 8, thị trường đất nền xã Đông Anh bắt đầu nóng trở lại sau thời gian đi ngang. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, tại nhiều vị trí đẹp, có thể kinh doanh, giá chào bán ghi nhận tăng rõ rệt.

Cụ thể, đất mặt tiền kinh doanh ở thôn Trung Thôn đã tăng từ 250–260 triệu đồng/m2 lên mức 260–270 triệu đồng/m2. Các khu vực Đông Trù, Lễ Pháp, Tiên Dương, Uy Nỗ cũng tăng từ khoảng 200–250 triệu đồng/m2 lên 210–255 triệu đồng/m2. Phương Trạch ghi nhận giá 210–235 triệu đồng/m2, thay vì 200–230 triệu đồng/m2 như trước. Ở Xuân Canh, những lô đất mặt đường kinh doanh tăng từ 130–150 triệu đồng/m2 lên 140–160 triệu đồng/m2.

Một số nơi khác cũng thiết lập mặt bằng giá mới: Tây Bắc Lễ Pháp từ 90–115 triệu đồng/m2 lên 95–120 triệu đồng/m2; Tiên Dương từ 80–110 triệu đồng/m2 lên 84–115 triệu đồng/m2; Nguyên Khê từ 80–100 triệu đồng/m2 lên 85–105 triệu đồng/m2. Đất trong ngõ nhỏ tại Vân Nội, Bắc Hồng cũng tăng từ 53–60 triệu đồng/m2 lên 57–64 triệu đồng/m2. Riêng Xuân Canh khu vực đường lớn đã lên 88–102 triệu đồng/m2, từ mức 85–98 triệu đồng/m2 trước đó.

Đánh giá từ Batdongsan.com.vn cho rằng, giá đất nền ở xã Đông Anh có sự dịch chuyển tăng gia có phần nguyên nhân đến từ việc địa phương này đón hai dự án lớn: Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội với vốn đầu tư 4,2 tỷ USD, diện tích hơn 270 ha, khởi công ngày 19/8 và Trung tâm Triển lãm Quốc gia trị giá 7.000 tỷ đồng, khánh thành cùng ngày.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội do liên doanh BRG (Việt Nam) và Sumitomo (Nhật Bản) phát triển theo 5 giai đoạn, dự kiến hoàn tất năm 2032. Điểm nhấn là tòa tháp tài chính 108 tầng, cao 639 m. Được biết, khi hoàn thành sẽ là tòa nhà cao nhất Việt Nam và nằm trong nhóm cao nhất Đông Nam Á. Dự án hướng đến mô hình đô thị thế hệ mới với hệ thống CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, đời sống, sức khỏe, học tập và kinh tế.

Trong khi đó, Trung tâm Triển lãm Quốc gia do Vingroup triển khai trên diện tích 900.000 m2, diện tích triển lãm trong nhà lên tới 304.000 m2, lọt top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Điểm nhấn là Nhà triển lãm Kim Quy, công trình hình tròn lớn nhất thế giới với diện tích sàn 105.000 m2, cao 56 m, gồm 9 đại sảnh có thể vận hành linh hoạt. Khu triển lãm ngoài trời 200.000 m2 nằm trong top 3 toàn cầu, đủ sức tổ chức đại nhạc hội 50.000 người.

Tuy ghi nhận mức giá có phần điều chỉnh cao hơn nhưng thông tin từ Batdongsan.com.vn cũng cho biết, lượng giao dịch thời gian qua ở Đông Anh không quá mạnh, chủ yếu mang tính túc tắc. Theo các môi giới, mặt bằng giá đã tăng cao liên tục bởi hàng loạt siêu dự án và công trình hạ tầng trước đó, nên lực cầu đầu tư đã bị san sẻ từ trước khi hai công trình trọng điểm này chính thức khởi công và khánh thành trong tháng 8/2025.



