Chuyện gì đây: Doanh nghiệp buôn nước mắm, mỳ tôm “vượt mặt” Hòa Phát, FPT, Vinamilk cùng loạt ngân hàng

Cổ phiếu Masan Consumer (mã MCH) đang gây ấn tượng mạnh khi liên tục tăng mạnh, ngược dòng thị trường chung. Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, cổ phiếu này đã tăng 50% thị giá qua đó lập đỉnh mới 194.800 đồng/cp. Vốn hóa thị trường của Masan Consumer cũng theo đó vượt 200.000 tỷ đồng, lần đầu kể từ khi lên sàn chứng khoán.

Đà bứt phá đưa Masan Consumer lọt top 10 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất toàn thị trường, vượt qua nhiều tên tuổi đình đám như “anh cả” ngành thép Hòa Phát, “ông trùm” Cảng hàng không (ACV), tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam (FPT), “đại gia” ngành sữa Vinamilk và cả công ty mẹ là Masan. Vốn hóa Masan Consumer thậm chí còn lớn hơn nhiều ngân hàng như MB, LPBank hay ACB,…

Masan Consumer được biết đến là một trong những công ty hàng tiêu dùng lớn nhất Việt Nam. Các sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu thuộc nhóm ngành hàng thực phẩm tiện lợi với các thương hiệu nổi tiếng như mỳ ăn liền (Omachi, Kokomi, Sagami), gia vị (nước mắm Nam Ngư, Chinsu, nước tương Chinsu), đồ uống (nước khoáng Vĩnh Hảo), cà phê (Vinacafe)…

Cổ phiếu MCH của Masan Consumer lên giao dịch trên UPCoM từ đầu năm 2017 và nhanh chóng lọt top vốn hóa lớn nhất sàn này. Sau gần 9 năm, doanh nghiệp đang rục rịch chuyển sàn và vừa nộp hồ sơ niêm yết lần đầu lên HoSE. Masan Consumer hiện có vốn điều lệ 10.676 tỷ đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết hơn 1,067 tỷ cổ phiếu. Với quy mô vốn hóa hiện nay, cổ phiếu MCH có khả năng lọt các rổ chỉ số quan trọng sau khi niêm yết.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến hồi cuối tháng 10 vừa qua, ông Micheal Hung Nguyen - Phó Tổng giám đốc Masan cho biết công ty đang chờ đợi kết quả kinh doanh tốt hơn vào các quý tới đây của Masan Consumer, cũng như chờ thị trường xuất hiện nhiều thông tin tích cực để đảm bảo quá trình IPO thuận lợi.

Về kết quả kinh doanh quý 3, Masan Consumer ghi nhận doanh thu đạt hơn 7.500 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ nhưng tăng 20% so với quý trước, chủ yếu nhờ phục hồi doanh số sau chiến dịch chống hàng giả và thay đổi chính sách thuế từ quý 2. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 đạt 21.000 tỷ đồng, hoàn thành 63,5% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm mạnh 19% so với cùng kỳ, còn 1.900 tỷ đồng, do lợi nhuận gộp yếu và thu nhập tài chính ròng giảm 66% so với cùng kỳ. Trong quý 3, thu nhập lãi từ tiền gửi và đầu tư trái phiếu giảm 58% so với cùng kỳ, còn 159 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 4.700 tỷ đồng, hoàn thành 63,8% kế hoạch.

Đáng chú ý, so với mức sụt giảm doanh thu 15% của quý 2/2025 so với cùng kỳ, mức giảm 6% của quý 3 cho thấy đà hồi phục đang hình thành. Kênh bán lẻ hiện đại (MT) tăng 12,5%, xuất khẩu tăng 14,8% so với cùng kỳ. Ban lãnh đạo Masan Consumer cho biết đây là sự sụt giảm có chủ đích và chỉ diễn ra trong ngắn hạn.

“Nguyên nhân trực tiếp là do việc triển khai dự án "Retail Supreme" – đẩy mạnh hình thức phân phối trực tiếp trên kênh bán lẻ truyền thống (GT), làm giảm mạnh lượng tồn kho tại các kênh trung gian (nhà phân phối và bán sỉ) với mục tiêu kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng, dữ liệu và hiệu quả từng điểm bán” , lãnh đạo Masan chia sẻ.

Tính đến cuối quý 3/2025, số lượng điểm bán hoạt động trung bình đạt khoảng 345.000, tăng 40% so với cùng kỳ; năng suất đội ngũ bán hàng tăng 50%; tồn kho tại nhà phân phối giảm còn 15 ngày (giảm 8 ngày so với cùng kỳ). Với việc dự án đã hoàn tất 100% tại 34 tỉnh thành, ban lãnh đạo Masan Consumer tự tin sẽ quay lại đà tăng trưởng dương ngay từ quý 4/2025.