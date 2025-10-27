Chuyện gì đây: Một cổ phiếu trên HOSE tăng dựng đứng, kịch trần 8 phiên liên tiếp

Giữa bối cảnh VN-Index liên tục biến động, cổ phiếu CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico, mã SVC) duy trì đà tăng hoa đầy ấn tượng. Ngay từ phiên sáng 27/10, SVC đã bật tăng hết biên độ, thị giá leo lên mốc 34.100 đồng/cp, qua đó thiết lập chuỗi 8 phiên kịch trần liên tiếp.

Tính từ đầu tháng 10 tới nay, cổ phiếu này bứt phá hơn 70% giá trị, tiến lên đỉnh gần 3 năm (kể từ tháng 2/2023). Vốn hóa thị trường tăng mạnh đạt gần 3.200 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 16/10/2025 đến ngày 22/10/2025, SVC cho biết điều này hoàn toàn dựa trên diễn biến khách quan và cung cầu của thị trường chứng khoán. Các quyết định của nhà đầu tư liên quan đến cổ phiếu SVC không nằm trong phạm vi kiểm soát của công ty.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh trong quý 3/2025 của công ty tăng trưởng tích cực có thể là một trong những yếu tố được nhà đầu tư đánh giá và xem xét đầu tư.

Đồng thời, Savico cho biết công ty không có bất cứ tác động nào gây ảnh hưởng đến giao dịch cổ phiếu trên thị trường và luôn tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Lợi nhuận quý 3 tăng 5.800%﻿, cao kỷ lục

Thực tế, đà bứt phá đầy ngoạn mục của cổ phiếu SVC xuất hiện ngay sau khi Savico công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 364 tỷ đồng, tăng gần 5.800% so với cùng kỳ năm trước chỉ hơn 6 tỷ đồng .

Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, vượt kỷ lục năm 2022 (333 tỷ đồng) và gấp gần 4 lần lợi nhuận cả năm 2024 (100 tỷ đồng).

Theo Savico, doanh thu hợp nhất quý 3/2025 tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ thị trường ô tô phục hồi và mạng lưới công ty thành viên tiếp tục mở rộng. Số lượng đơn vị trực thuộc tăng đã giúp doanh thu bán hàng cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, động lực chính cho cú “bứt tốc” lợi nhuận đến từ mảng tài chính, khi doanh thu tài chính trong quý đạt 669 tỷ đồng, cao gấp 33 lần so với con số 20 tỷ đồng của quý 3/2024. Trong đó, hơn 537 tỷ đồng là lãi từ bán các khoản đầu tư .

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Savico ghi nhận doanh thu hơn 20.547 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 450 tỷ đồng, tăng tới 767% và gấp 4,5 lần lợi nhuận cả năm 2024. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt 120% kế hoạch lợi nhuận năm dù mới hoàn thành khoảng 69% chỉ tiêu doanh thu.

Tính đến hết ngày 30/09/2025, tổng tài sản của công ty đạt 12.067 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu khác ngắn hạn tăng mạnh từ 1.087 tỷ đồng lên 2.597 tỷ đồng. Đáng chú ý, phải thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư tăng từ 284 tỷ lên 1.611 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối quý 3 là 9.055 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ của doanh nghiệp ở mức 5.609 tỷ đồng.

Được biết, Savico là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phân phối ô tô, bất động sản và dịch vụ tài chính. Theo giới thiệu trên website, Savico hiện là nhà phân phối và cung cấp dịch vụ ô tô số 1 tại Việt Nam với hệ thống gồm 106 showroom kinh doanh xe ô tô, xe máy trên cả nước. Thị phần SAVICO năm 2024 đạt 13,6% (theo Báo cáo thành viên VAMA).