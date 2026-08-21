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Chuyện gì đây: Một mã chứng khoán “dựng cây thông”, thị giá bay gần 50% chỉ sau 1 tuần

| | Thị trường chứng khoán

Chuyện gì đây: Một mã chứng khoán “dựng cây thông”, thị giá bay gần 50% chỉ sau 1 tuần

Sau chuỗi tăng mạnh ngay khi lên sàn, thị giá mã này nhanh chóng đảo chiều, tạo đồ thị giá có hình dáng gần giống một “cây thông”.

Cổ phiếu ULG của CTCP Logistics U&I bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ ngày 7/8/2026 với giá tham chiếu 14.800 đồng/cổ phiếu. Ngay phiên đầu tiên, cổ phiếu tăng gần 40% sau đó tiếp tục tăng kịch trần trong 2 phiên sau đó, tổng cộng tăng hơn 84% so với giá tham chiếu sau 3 ngày chào sàn. Có thời điểm mã này vọt lên 31.300 đồng/cp, tương ứng cao hơn hơn 111% so với giá tham chiếu ban đầu.

Tuy nhiên, cổ phiếu không giữ được mức giá này và kết phiên 12/8 ở 27.200 đồng/cp, mở đầu cho nhịp điều chỉnh sau đó. Từ ngày 13/8, ULG liên tục đi xuống với nhiều phiên liên tiếp giảm sàn. Tính đến hiện tại, thị giá mã này còn 14.700 đồng/cp, gần như quay trở lại điểm xuất phát và mất khoảng 46,2% thị giá sau 7 phiên. Nếu tính từ mức đỉnh từng chạm đến thì mức giảm lên tới hơn 53%. Với 72 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa U&I Logistics hiện vào khoảng 1.058 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là thanh khoản ULG khá thấp. Nhiều phiên chỉ ghi nhận vài nghìn cổ phiếu được sang tay.

U&I Logistics được thành lập năm 2003, tiền thân là CTCP Giao nhận Vận tải U&I. Doanh nghiệp hoạt động trong các mảng đại lý thủ tục hải quan, kho bãi và phân phối hàng hóa, vận tải nội địa, vận tải biển và hàng không quốc tế. Công ty có vốn điều lệ 720 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT hiện là ông Mai Hữu Tín, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư U&I – cổ đông lớn nhất của U&I Logistics.

Về kinh doanh, năm 2025 U&I Logistics ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 1.164 tỷ đồng, giảm 11,3% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 18% lên 63,2 tỷ đồng. Sang quý I/2026, doanh thu hợp nhất đạt khoảng 204,6 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế còn gần 12,9 tỷ đồng, giảm khoảng 37%.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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