Chuyện gì sẽ xảy ra khi khu Đông Bắc đón loạt tín hiệu về đầu tư tuyến metro, quốc lộ từ năm 2026?

Khu vực Đông Bắc TP.HCM “dồn dập” đón tin vui

Khu vực Đông Bắc TP.HCM - bám dọc trục quốc lộ 13 liên tục ghi nhận những thay đổi về hạ tầng đô thị. Các dự án hàng chục ngàn tỷ đồng lên kế hoạch đầu tư, mở rộng, kết nối liền mạch TP.HCM mới, trở thành động lực tăng trưởng cho toàn Đông Nam Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Mới đây, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng TP đã cung cấp thông tin về tiến độ dự án mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh giới tỉnh Bình Dương (cũ).

Theo đó, quốc lộ 13 đoạn dài 6km từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình sẽ được mở rộng mặt đường từ 4-6 làn xe lên 10 làn, rộng 60m, khởi công vào quý 4/2026 và hoàn thành năm 2028.

Dự án có tổng mức đầu tư dự án dự kiến gần 21.000 tỷ đồng, là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Đông bắc TP.HCM, kết nối trực tiếp vào khu Hàng Xanh và trung tâm TP.HCM (cũ) hiện hữu.

Dự án hình thành sẽ kết nối tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng với đường Vành đai 2 TP.HCM, đáp ứng nhu cầu giao thông liên vùng khu vực cửa ngõ thành phố với các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên (qua Quốc lộ 14).

Hạ tầng giao thông là yếu tố vững chắc thúc đẩy kinh tế, công nghiệp, và mặt bằng giá bất động sản.

Cùng với đó, tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM) nằm trong số 9 tuyến đường sắt đô thị mới đây, được TP.HCM ưu tiên làm sớm trước năm 2035, trở thành động lực đáng chú ý cho thị trường bất động sản Đông Bắc TP.HCM sau sáp nhập.

Theo đó, toàn tuyến dài 21,87km, đã thống nhất chọn phương án đi trên cao, với nguồn vốn đầu tư dự kiến 2,27 tỷ USD. Dự án đi qua địa phận TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An (cũ); đáp ứng năng lực chuyên chở từ 30.000 - 40.000 người/hướng/giờ, kết nối dễ dàng đến trung tâm TP.HCM và các đô thị dọc tuyến đường sắt.

Trong tương lai, tuyến metro số 2 sẽ kéo dài đến phường Bình Dương, kết nối với tuyến metro số 1 và đấu nối đến Chơn Thành (Đồng Nai) và cửa khẩu Hoa Lư, đi song song với Quốc lộ 13 và đường cao tốc TP.HCM - Chơn Thành - Hoa Lư (CT30), tạo nên trục giao thông liên kết vùng xuyên suốt. Người dân từ khu vực Đông Bắc chỉ mất 15-20 phút đến quận 1 (TP.HCM cũ), dễ dàng tiếp cận với tất cả tiện ích hiện đại, sầm uất của khu vực trung tâm.

Sau khi hình thành, dự án hạ tầng này sẽ tăng cường kết nối thông suốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản của TP.HCM mới. Một số dự án bất động sản nằm gần metro số 2 sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ tuyến hạ tầng này, mặt bằng giá sẽ thay đổi trong tương lai.

Mỗi dịp cuối tuần văn phòng bán hàng dự án La Pura đón 200 – 300 lượt khách ghé trải nghiệm và lựa chọn căn hộ

Phải kể đến dự án La Pura được phát triển bởi Phát Đạt, dự kiến có ga metro ngay trước cửa nhà, đang nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường. Hiện dự án đang giới thiệu toà tháp Risa by La Pura kèm giải pháp tài chính hấp dẫn, vốn tự có chỉ từ 250 triệu đồng là có thể sở hữu căn hộ, kèm theo đó là chính sách hỗ trợ lãi suất 2 năm, ân hạn nợ gốc 3 năm, đáp ứng nhu cầu an cư của người trẻ, gia đình trẻ đô thị.

Hay, các dự án như Lavita Thuận An, Green Tower, Midori Park The Ten, The Habitat… nằm dọc quốc lộ 13, dự báo giá trị cũng sẽ thay đổi rất nhiều từ tuyến metro số 2.

Bên cạnh đó, TP.HCM còn đề xuất mở rộng hai tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh (10.000 tỷ đồng), cùng dự án nâng cấp cầu Vĩnh Bình (300 tỷ đồng) nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ với Quốc lộ 13.

Với việc TP.HCM mở rộng Quốc lộ 13 kết hợp đầu tư metro số 2, tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, cầu Vĩnh Bình sẽ góp phần “thông lối” từ khu vực Đông Bắc đến ngã tư Hàng Xanh với thời gian rút ngắn chỉ trong 15 phút, nhanh hơn cả khi đi từ nhiều khu vực khác của TP.HCM.

Một tuyến hạ tầng trọng điểm khác phải kể đến Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM. Trong đó, Vành đai 3 là dự án cấp quốc gia với vốn đầu tư lên tới 75.378 tỷ đồng, dài khoảng 76,34 km đi qua khu Đông Bắc TP.HCM. Dự kiến, dự án sẽ thông xe một số tuyến trong năm nay và hoàn thiện toàn bộ vào tháng 6/2026 kết nối nội thành TP.HCM với các khu vực lân cận.

Dự báo về thị trường bất động sản cuối năm 2025, đầu năm 2026, một chuyên gia trong ngành cho hay, năm 2025 khởi đầu chu kỳ rất nhanh của bất động sản, đúng như dự đoán. Các dự án hạ tầng đồng loạt khởi công, là nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển của toàn khu vực phía Nam và tác động tích cực đến bức tranh bất động sản.

Vị này nhấn mạnh, từ nay đến năm 2030, kết nối phát triển các khu TOD trở thành tầm nhìn chiến lược, sẽ thúc đẩy quá trình giãn dân về vùng ven đô sau sáp nhập. Từ đó, tạo thêm nhiều khu đô thị mới, kéo theo làn sóng tăng giá bất động sản. Điều này cũng khiến dòng tiền phân bổ vào các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, bên cạnh bất động sản.

Thời gian qua, chung cư là phân khúc đầu tư hiệu quả sau vàng. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Việc giá bất động sản tăng theo hạ tầng đã được minh chứng rõ nét trên thị trường. Theo vị này, trong tương lai, các sản phẩm ra thị trường Đông Bắc TP.HCM đa phần sẽ ở ngưỡng giá cân bằng với nền giá trung bình của TP.HCM hiện tại, tập trung phân khúc trung và cao cấp.

“Tôi nghĩ, khi hoàn tất hạ tầng, bao gồm cả tuyến metro số 1 và số 2 nối Bình Dương (cũ) – TP.HCM thì giá bất động sản có thể tăng gấp đôi giai đoạn 2031 - 2032. Căn hộ giá từ 2,5 đến 3,5 tỷ đồng/căn quanh các tuyến hạ tầng trọng điểm có thể sẽ không còn”, vị này nhấn mạnh.

Dự báo, thị trường bất động sản miền Nam từ cuối năm 2025 sẽ chuyển sang giai đoạn tăng tốc nhờ lực đẩy hạ tầng và tâm lý đầu tư cuối năm. Chu kỳ bất động sản sắp tới sẽ đi nhanh hơn trước, đồng thời, mặt bằng giá tiếp tục tăng lên theo mốc hạ tầng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giai đoạn này nhà đầu tư phải có tầm nhìn trung hạn khi tham gia thị trường, theo lộ trình hoàn thiện hạ tầng khu vực. Khi đó, “nấc thang” tăng giá sẽ rõ nét nhất.