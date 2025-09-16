Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyên gia cảnh báo: 6 món này là "sát thủ giấu mặt" trong nhà, gieo bệnh tật và rút ngắn tuổi thọ từng ngày

16-09-2025 - 11:40 AM | Sống

Nhà là nơi an toàn nhất, nhưng đôi khi chính những món đồ tưởng vô hại lại là “kẻ giấu mặt” hủy hoại sức khỏe gia đình. Hãy mạnh dạn bỏ đi 6 món đồ này. Đó không phải là lãng phí, mà là một khoản đầu tư thiết thực nhất cho sự bình yên và khỏe mạnh lâu dài.

Nhiều người nghĩ chỉ cần đầu tư vào nội thất đẹp, mua sắm đủ đồ dùng là tổ ấm đã hoàn hảo. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Không ít món đồ tưởng như vô hại, lại tiềm ẩn nguy cơ âm thầm bào mòn sức khỏe của cả gia đình. Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy kiểm tra ngay và mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn.

1. Đồ gỗ làm từ ván ép, ván MDF

Chuyên gia cảnh báo: 6 món này là
Chuyên gia cảnh báo: 6 món này là

Ván ép, còn gọi là MDF, thường rẻ và trông khá bắt mắt. Nhưng điểm nguy hiểm nằm ở chỗ trong quá trình sản xuất, chúng chứa hàm lượng lớn keo dán có thành phần chính là formaldehyde – một chất độc hại có thể âm thầm thoát ra suốt 3-15 năm.

Gia đình hít phải khí này lâu ngày dễ bị cay mắt, ho, khó thở, thậm chí làm tăng nguy cơ bệnh nguy hiểm như ung thư máu. Trẻ nhỏ, người già và phụ nữ mang thai lại càng dễ chịu tác động mạnh.

Vì vậy, hãy cẩn thận với những món đồ “nửa gỗ nửa ép”. Thay vào đó, đầu tư vào gỗ tự nhiên sẽ an toàn và bền bỉ hơn nhiều.

2. Thảm giả sợi đay (giả jute)

Chuyên gia cảnh báo: 6 món này là

Xu hướng trang trí phòng khách bằng thảm đang rất thịnh hành. Tuy nhiên, loại thảm giả sợi đay rẻ tiền lại là cơn ác mộng tiềm ẩn. Phần lớn sản phẩm được làm từ chất nhựa kém chất lượng, tỏa ra mùi hắc gây đau đầu, cay mắt, chóng mặt - đặc biệt khi phòng kín, bật điều hòa.

Đã có không ít trường hợp mua về, để phơi cả tuần vẫn còn mùi khó chịu. Bởi vậy tốt nhất là hạn chế trải thảm, vừa tốn công vệ sinh, vừa rước thêm nguy cơ cho sức khỏe.

3. Đồ chơi nhựa trôi nổi, không nhãn mác

Chuyên gia cảnh báo: 6 món này là

Trẻ con luôn thích đồ chơi, nhưng thị trường lại đầy rẫy sản phẩm “ba không” – không thương hiệu, không chứng nhận, không nguồn gốc. Những loại này thường làm từ nhựa tái chế, trộn thêm phụ gia độc hại và kim loại nặng.

Trẻ chỉ cần ngậm hoặc cầm lâu, chất độc đã có thể ngấm dần vào cơ thể, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ. Vì vậy, cha mẹ đừng ham rẻ, hãy chọn sản phẩm có chứng nhận an toàn, cho dù giá cao hơn cũng xứng đáng.

4. Nệm, gối cao su non kém chất lượng

Chuyên gia cảnh báo: 6 món này là

Nệm hay gối “cao su non – latex” đang được quảng cáo rầm rộ, nhưng sự thật nhiều loại trên thị trường chỉ chứa rất ít cao su thiên nhiên, còn lại là hóa chất tổng hợp.

Ban đầu nằm thấy êm, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, chúng dễ bị vàng, bở vụn, phát sinh mùi hắc. Nguy hiểm hơn, người dùng có thể hít phải bụi cao su và hóa chất gây kích ứng đường hô hấp, ảnh hưởng phổi về lâu dài.

Muốn yên tâm, hãy chọn sản phẩm có chứng nhận rõ ràng, tránh các loại gối “giá rẻ bất thường”.

5. Ống dẫn gas bằng cao su đã lão hóa

Chuyên gia cảnh báo: 6 món này là

Một trong những mối nguy ít ai để ý: ống dẫn gas. Loại cao su truyền thống rất dễ xuống cấp sau vài năm, bị nứt gãy, cứng lại và dẫn đến rò rỉ khí gas – hậu quả có thể khôn lường.

Chuyên gia khuyến cáo: hãy kiểm tra ngay, nếu ống đã cũ hoặc dùng trên 2 năm thì thay bằng ống kim loại gợn sóng (inox). Loại này an toàn, bền gấp nhiều lần và phòng tránh rủi ro cháy nổ.

6. Thú nhồi bông trong phòng trẻ

Chuyên gia cảnh báo: 6 món này là

Nhiều cha mẹ mua thú bông để tạo cảm giác an toàn cho trẻ. Nhưng sự thật, đây là “ổ chứa bụi và vi khuẩn” ngay trên giường ngủ. Chúng hút bụi, nấm mốc và đặc biệt dễ chứa mụn ve bụi – thủ phạm gây viêm mũi dị ứng, hen suyễn ở trẻ nhỏ. Chưa kể, hàng nhái còn dùng bông tái chế, tẩm đầy hóa chất độc hại. Một số còn có chi tiết nhỏ dễ rơi ra, gây nguy cơ hóc nghẹn.

Tốt nhất, hãy hạn chế để thú nhồi bông trên giường trẻ nhỏ. Nếu có thì nên chọn loại chất lượng cao, thường xuyên giặt sạch, phơi nắng.

Theo Kim Trí Tú

