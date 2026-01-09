Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ung thư từ phụ gia có mặt trong những thực phẩm quen thuộc như tương cà, đồ muối và cả kem đánh răng

Các phụ gia này không chỉ có trong thịt chế biến sẵn mà còn xuất hiện trong nước sốt salad, tương cà, mù tạt, đồ muối, thậm chí cả kem đánh răng.

Nghiên cứu do các nhà khoa học Pháp thực hiện, phân tích dữ liệu của hơn 100.000 người trưởng thành , độ tuổi trung bình 42, trong đó gần 80% là phụ nữ. Trong suốt 7,5 năm , người tham gia ghi chép chi tiết khẩu phần ăn 24 giờ, từ đó nhóm nghiên cứu ước tính lượng tiêu thụ từng loại chất bảo quản. Các trường hợp ung thư được theo dõi thông qua bảng hỏi sức khỏe, hồ sơ y tế và dữ liệu tử vong chính thức, từ năm 2009 đến cuối năm 2023.

Kết quả cho thấy, đến thời điểm kết thúc theo dõi, khoảng 4.000 người được chẩn đoán ung thư , phổ biến nhất là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng.

Nhóm nghiên cứu đánh giá 17 loại chất bảo quản thường dùng trong công nghiệp thực phẩm. Phần lớn trong số này không cho thấy mối liên hệ rõ ràng với ung thư. Tuy nhiên, một số chất nổi bật lại có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh cao hơn , bao gồm kali sorbat, kali metabisulfit, natri nitrit, kali nitrat, các acetate tổng và natri erythorbate.

Những người tiêu thụ nhiều các chất này có nguy cơ ung thư cao hơn so với nhóm dùng rất ít hoặc không dùng. Đáng chú ý, kali sorbat , chất thường có trong thịt khô, đồ nướng, phô mai, trái cây đóng hộp, dưa muối và kem, liên quan đến tăng 14% nguy cơ ung thư nói chung và 26% nguy cơ ung thư vú . Natri nitrit , hay gặp trong thịt chế biến, làm tăng 32% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt . Kali nitrat liên quan đến tăng nguy cơ ung thư tổng thể và ung thư vú, trong khi axit acetic , phổ biến trong thực phẩm muối chua và nước sốt, gắn với mức tăng khoảng 12% nguy cơ ung thư.

Các nhà khoa học nhấn mạnh, đây là nghiên cứu quan sát , nên chưa thể khẳng định các chất bảo quản này trực tiếp gây ung thư. Tuy vậy, quy mô lớn và thời gian theo dõi dài, cùng với những bằng chứng thực nghiệm trước đó, cho thấy một số phụ gia có thể gây tác động bất lợi liên quan đến ung thư .

Công bố trên tạp chí The BMJ , nhóm nghiên cứu kêu gọi các cơ quan y tế xem xét lại mức độ an toàn của phụ gia thực phẩm , đồng thời khuyến nghị nhà sản xuất hạn chế sử dụng những chất bảo quản không thật sự cần thiết. Với người tiêu dùng, lời khuyên được đưa ra là ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến , đọc kỹ nhãn thành phần và hạn chế lạm dụng các sản phẩm công nghiệp.

Các chuyên gia độc lập cũng đồng tình rằng kết quả chưa chứng minh quan hệ nhân quả, nhưng vẫn “đáng quan tâm” ở cấp độ cộng đồng. Giáo sư William Gallagher từ Đại học Dublin cho rằng mức tăng nguy cơ tuy chỉ khoảng 10 đến 30%, nhưng nếu xét trên quy mô dân số, tác động tiềm tàng là không nhỏ. Trong khi đó, đại diện Cochrane Collaboration lưu ý rằng biên độ sai số vẫn còn, và hiệu ứng thực tế có thể thấp hơn, song điều này không làm mất đi ý nghĩa cảnh báo về việc tiêu thụ phụ gia một cách thận trọng hơn trong đời sống hằng ngày .

Nguồn và ảnh: Daily Mail