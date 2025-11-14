Chuyên gia đánh giá sức hút của các kênh đầu tư vàng, chứng khoán, bất động sản, tài sản số... ở thời điểm hiện tại

Dự báo biến động thị trường vàng, chứng khoán, bất động sản

Các chuyên gia tại hội thảo cho rằng, Việt Nam đang nổi lên như một "ngôi sao mới nổi" ở châu Á, với quy mô kinh tế gần 500 tỷ USD, ổn định vĩ mô và đà tăng trưởng ấn tượng, dù kinh tế toàn cầu đối mặt bất định từ căng thẳng địa chính trị đến chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Quốc hội đã thông qua mục tiêu GDP 2026 đạt 10% trở lên, GDP bình quân đầu người 5.400-5.500 USD, nhưng để đạt được, cần bơm tín dụng khoảng 20% - gấp đôi tăng trưởng kinh tế. Điều này tiềm ẩn rủi ro dòng tiền chảy vào thị trường thứ cấp như chứng khoán, vàng, tạo bong bóng.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn cầu, dự báo giá vàng thế giới tiếp tục tăng, có thể lên 5.000 USD/ounce trong năm tới do không có lực kéo giảm trong 12 tháng, nguyên nhân chủ yếu đến từ bất ổn toàn cầu và chính sách tiền tệ nới lỏng. Ông Trịnh Hà từ Exness Investment Bank đồng tình, lưu ý tỷ lệ vàng so với S&P 500 đang thấp lịch sử, nhưng vàng có thể rơi vào chu kỳ điều chỉnh 5-10 năm nếu chứng khoán phục hồi mạnh.

Toàn cảnh sự kiện

Về bất động sản, các chuyên gia lo ngại giá cao (24-30 lần thu nhập ở Hà Nội), tín dụng chiếm 30% GDP, tương tự Trung Quốc 2015-2016, có thể phát triển 2026 nhưng rủi ro lớn cuối năm hoặc 2027. Chính phủ cần can thiệp kéo giá xuống, kiểm soát bán nhà hình thành tương lai.

Thị trường chứng khoán cũng được đánh giá tích cực, vốn hóa vượt 100% GDP, thanh khoản cao, với triển vọng tăng nhờ FED có thể giảm lãi suất 2-3 đợt 2026 (dự kiến 0,25% tháng 12/2025), thúc đẩy thị trường Mỹ và lan tỏa. Tiến trình nâng hạng từ cận biên lên mới nổi sẽ đón dòng vốn hàng chục tỷ USD, nhưng nhà đầu tư cần chọn danh mục phù hợp để tránh lỗ dù thị trường tăng chung.

Tài sản số và nâng hạng tín nhiệm: Cơ hội mới cho dòng vốn

Các ý kiến tại hội thảo cũng nhấn mạnh sự trỗi dậy của tài sản số như một "cuộc chơi mới", khi Nghị quyết 05/2025/NQ-CP công nhận tài sản mã hóa, cho phép thí điểm để quản lý khối lượng giao dịch lên đến 200 tỷ USD, và tạo cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế.

Ông Nghiêm Minh Hoàng từ Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho biết, theo thống kê, Việt Nam đang có khoảng 17 triệu tài khoản đang nắm giữ các loại tài sản mã hóa khác nhau, có những thời điểm con số này còn lên tới 20 triệu tài khoản. Chỉ trong thời gian từ tháng 7/2024 - 6/2025, tổng khối lượng giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam đã vượt quá 200 tỷ USD.

Bởi vậy, Nghị quyết 05 hướng tới hai mục tiêu song hành, thể hiện tầm nhìn của chính phủ. Về quản lý, cơ quan chức năng muốn đưa thị trường ra khỏi vùng xám, có thể quản lý tốt hơn và giúp nhà đầu tư được bảo vệ tốt hơn, hạn chế rủi ro gian lận, rửa tiền. Đồng thời, nghị quyết mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam phát hành token mới - một dạng chứng chỉ số được tạo ra và lưu trữ trên công nghệ blockchain - nhằm kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài.

Đây là kênh huy động vốn mới, bổ sung cho các phương thức truyền thống như phát hành cổ phiếu hay trái phiếu, giúp kết nối doanh nghiệp Việt với dòng vốn quốc tế một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ông Giáp Văn Đại, CEO Nami Foundation, đánh giá: "Blockchain là công nghệ hướng đến nền kinh tế tự do (freedom economy), nơi mọi chủ thể - từ người dùng, doanh nghiệp đến cơ quan quản lý - đều có thể tương tác trên nền tảng minh bạch, bình đẳng. Khi niềm tin được “lập trình hóa”, các hoạt động tài chính trở nên minh bạch hơn, chuỗi cung ứng được kiểm chứng rõ ràng hơn, và quản trị doanh nghiệp hướng tới bền vững, trách nhiệm hơn".

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên Investment Grade được coi là "cú hích" lớn hơn nâng hạng chứng khoán, giúp giảm chi phí vốn 1,5-2%, thu hút 250-280 tỷ USD/năm cho hạ tầng 2025-2030.

Ông Vũ Việt Linh từ Maybank Investment Bank dự báo Việt Nam (hiện BB+) có thể đạt mốc này năm 2028 (tích cực) hoặc 2030 nếu cải thiện thể chế (thông qua các Nghị quyết 66, 68), củng cố hoạt động của các ngân hàng và dự trữ ngoại hối. Kinh nghiệm từ các nước Indonesia, Philippines cho thấy thị trường chứng khoán có thể tăng mạnh trong 2 năm trước-sau nâng hạng, như thế, có thể thị trường Việt Nam mới chỉ đi được nửa chặng đường của chu kỳ tăng giá hiện nay.

Dù lạc quan về tình hình chung, các chuyên gia vẫn cảnh báo rủi ro từ suy thoái kinh tế ở Mỹ, lạm phát cao, biến động USD và stablecoin. Tài sản số có thể biến động mạnh, đòi hỏi giao dịch trên sàn cấp phép để tránh rủi ro pháp lý, bảo mật.

Nhiều chiến lược phân bổ tài sản cũng đã được đề xuất, nhằm ưu tiên cân bằng giữa lợi suất và an toàn cho nhà đầu tư. Những rung lắc của các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng, bất động sản hay tài sản số, cho thấy sự cần thiết của việc cập nhật thông tin và điều chỉnh danh mục phù hợp với khẩu vị rủi ro trong từng giai đoạn. Vì thế, chuyên gia khuyến khích nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục, cũng như theo dõi sát sao các động thái của FED, Ngân hàng Nhà nước và cập nhật thông tin thay đổi chính sách chung.