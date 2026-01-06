Chuyên gia: Đây không phải lúc bi quan, nhiều cổ phiếu đã về vùng giá thấp với câu chuyện hấp dẫn

Trao đổi tại hội thảo “Thị trường chứng khoán 2026 – Chu kỳ tăng trưởng mới – Cơ hội từ phân hóa và chất lượng tăng trưởng” do Chứng khoán Nhất Việt (VFS) tổ chức mới đây, ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích Chứng khoán VFS nhận định động lực lớn nhất của thị trường chứng khoán vẫn gắn với mục tiêu tăng trưởng 10%.

Trong đó, tăng trưởng tín dụng vẫn sẽ là động lực quan trọng nhất đối với VN-Index cũng như nền kinh tế. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, lượng vốn mới được bơm ra nền kinh tế có thể lên tới khoảng 2,7 triệu tỷ đồng. Con số này lớn hơn đáng kể so với kế hoạch giải ngân đầu tư công khoảng 1 triệu tỷ đồng.

“ Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay vẫn ở mức rất cao, khoảng 10%, thì trong ngắn hạn, tăng trưởng tín dụng vẫn là động lực quan trọng nhất của thị trường” , ông Hoàng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng lưu ý bối cảnh hiện tại đã khác đáng kể so với các giai đoạn trước. Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên GDP hiện đã ở mức cao, trong khi chênh lệch giữa tăng trưởng huy động và tăng trưởng tín dụng đang tạo áp lực lên thanh khoản hệ thống ngân hàng. Điều này đồng nghĩa dư địa nới lỏng tiền tệ không còn quá lớn và dòng tiền sẽ không chảy theo hướng “đại trà” như trước.

Từ câu chuyện tăng trưởng tín dụng, ông Hoàng cho rằng chu kỳ tăng vốn của ngành ngân hàng sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Theo ước tính của VFS, quy mô tăng vốn của hệ thống ngân hàng trong năm 2025 vào khoảng 150.000 tỷ đồng, trong khi năm 2026 có thể tăng mạnh lên khoảng 1,2 triệu tỷ đồng dựa trên các kế hoạch đã công bố.

Bên cạnh tín dụng, ông Hoàng đánh giá đầu tư công, cải cách thể chế và câu chuyện nâng hạng thị trường vẫn sẽ là những động lực quan trọng hỗ trợ thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, khác với tín dụng, đầu tư công thường mang tính chất “vốn mồi” và tạo hiệu ứng lan tỏa thay vì tác động ngay lập tức đến thị trường.

Liên quan đến triển vọng thị trường, ông Hoàng cho rằng VN-Index đã xuất hiện nhiều tín hiệu tạo đáy sau giai đoạn chiết khấu mạnh kéo dài từ cuối quý III/2025 đến hết quý I/2026. Sau nhịp hồi phục từ vùng 1.590 điểm, thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trước khi hình thành một nhịp tăng mới.

“ Sau mỗi nhịp giảm mạnh, thị trường thường sẽ hồi phục, sau đó tích lũy và kiểm định lại trước khi bước vào nhịp tăng tiếp theo. Quan điểm của tôi là thị trường hiện đã xuất hiện những tín hiệu sớm và đây không còn là giai đoạn quá bi quan hay lo lắng như trước” , ông Hoàng nói.

Theo đó, tỷ lệ rủi ro – cơ hội trên thị trường hiện ở mức khá hấp dẫn, đặc biệt với các cổ phiếu riêng lẻ đã về vùng giá hấp dẫn hoặc chưa tăng nhiều nhưng có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng trong giai đoạn tới.

Về câu chuyện đầu tư, chuyên gia cho rằng “sóng chính sách” nhiều khả năng tiếp tục dẫn dắt thị trường trong giai đoạn 2026, với 4 động lực chính gồm tăng trưởng tín dụng, cải cách thể chế, đầu tư công và nâng hạng thị trường.

Trong đó, tăng trưởng tín dụng 15% được xem là động lực lớn nhất, giúp dòng tiền ưu tiên chảy vào nhóm ngân hàng và các tập đoàn lớn có khả năng hấp thụ vốn tốt. Các cổ phiếu đáng chú ý gồm VPB, TCB, CTG, MBB, BID, ACB, VIC, MSN và VHM.

Ở nhóm cải cách thể chế, các nghị quyết như NQ68 hay NQ79 được kỳ vọng hỗ trợ các doanh nghiệp đầu ngành, doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng, hóa chất. Một số cổ phiếu tiêu biểu gồm GAS, BSR, BCM và QTP.

Với đầu tư công, kế hoạch giải ngân khoảng 1 triệu tỷ đồng được dự báo tạo hiệu ứng lan tỏa tới xây dựng, vật liệu, thép, bất động sản khu công nghiệp và nhà ở. Các cổ phiếu nổi bật gồm HHV, CTD, HPG, IDC, KBC, DXG và KDH.

Ngoài ra, câu chuyện nâng hạng thị trường được kỳ vọng cải thiện thanh khoản và hỗ trợ nhóm chứng khoán như SSI, VCI và HCM.