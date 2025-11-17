Chuyên gia: Đây là thời điểm chuẩn bị đón "sóng" năm 2026, 3 nhóm cổ phiếu sẽ hút tiền mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam sau nhịp giảm sâu đang chuyển sang trạng thái cân bằng cung – cầu, tạo nền cho một chu kỳ mới nhưng vẫn còn nhiều ẩn số. Tình hình vĩ mô được giữ vững ổn định với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên. Song, tâm lý nhà đầu tư vẫn chịu sức nặng từ mặt bằng lãi suất, áp lực bán ròng kéo dài của khối ngoại và sự phân hóa ngày càng rõ trong kết quả kinh doanh giữa các nhóm ngành.

Theo ông Bùi Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc FIDT, thời điểm hiện tại thay vì cố đoán chính xác đáy hay săn mọi con sóng ngắn, nhà đầu tư nên coi vùng đệm quan trọng 1.580–1.600 điểm là vùng để chuẩn bị cho giai đoạn năm mới 2026. Cơ cấu danh mục, nâng chất lượng cổ phiếu nắm giữ, giảm đòn bẩy và kiên nhẫn với các ngành hưởng lợi.

Về cấu trúc danh mục, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể chia thành ba “lớp” với vai trò khác nhau. Lớp lõi (core) khoảng 30–40% nên dành cho các doanh nghiệp đầu ngành, bảng cân đối lành mạnh, hưởng lợi từ câu chuyện tăng trưởng trung hạn 2025–2026: một số ngân hàng chất lượng, cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu, tiện ích, và một phần ở nhóm công nghệ – hạ tầng số. Đây là các nhóm được nhiều tổ chức đánh giá vẫn còn upside hợp lý khi VN-Index đang giao dịch quanh P/E khoảng ~14 lần, không còn quá rẻ nhưng vẫn chấp nhận được nếu lợi nhuận duy trì tăng trưởng.

Lớp thứ hai chiếm tỷ trọng 10–20% có thể phân bổ cho các chủ điểm đầu tư hưởng lợi từ đầu tư công, FDI, logistics và xuất khẩu – nhưng đi kèm kỷ luật cắt lỗ rõ ràng.

Phần còn lại nên để tiền mặt làm đệm phòng khi thị trường có biến động bất ngờ.

Nhóm ngành nào là điểm đến của dòng tiền?

Với nhà đầu tư ngắn hạn, ông Huy cho rằng chiến lược nên là chọn lọc cổ phiếu, không chạy theo chỉ số. Dữ liệu cho thấy dòng tiền hiện tại có xu hướng luân chuyển vào một số mã riêng lẻ có câu chuyện cụ thể như VNM, FPT, NVL, HAG, … thay vì lan tỏa đến toàn bộ thị trường. Vì vậy, thay vì cố đoán VN-Index ngày mai xanh – đỏ, nhà đầu tư nên theo sát từng cổ phiếu trong danh mục: ưu tiên những mã có nền tích lũy tốt, thanh khoản cải thiện, thông tin hỗ trợ rõ ràng như kết quả kinh doanh, dự án, cổ tức, tăng vốn…, còn với các mã đã thủng nền giá, kèm những thông tin không tốt về nội tị không theo kịp nhịp hồi của thị trường thì nên chấp nhận hạ tỷ trọng, thậm chí cắt lỗ.

Điểm đáng chú ý của nhịp hồi vừa rồi là dòng tiền đang có sự luân chuyển tương đối lành mạnh, không chỉ dồn vào một nhóm đơn lẻ. Tuần qua, bất động sản, một số mã thép và thực phẩm – đồ uống ghi nhận mức tăng khá tốt, bên cạnh nhóm ngân hàng vẫn đóng vai trò trụ đỡ chính. Dù vậy, thanh khoản chưa đủ lớn để khẳng định “sóng ngành” đã hình thành. Ông Huy cho rằng trong 1–2 quý tới, sẽ có ba cụm ngành đáng chú ý về khả năng hút tiền:

Thứ nhất là nhóm hưởng lợi từ đầu tư công và tái cấu trúc chuỗi cung ứng : xây dựng – vật liệu, khu công nghiệp, logistics, hạ tầng – tiện ích. Quốc hội vừa thông qua kế hoạch đầu tư công 2026 tăng khoảng 9% so với ước thực hiện 2025, với dư địa nợ công còn khá rộng so với trần 60% GDP; điều này tạo nền tảng cho chu kỳ giải ngân hạ tầng tiếp tục. Cùng với đó, FDI và sản xuất đang dịch chuyển mạnh vào Việt Nam, đặc biệt khi một số khu thương mại tự do, cảng nước sâu, khu công nghiệp mới được phê duyệt, mở ra triển vọng tích cực cho nhóm vận tải biển, logistics và khu công nghiệp. Đây là khu vực có thể tạo sóng trung hạn, nhưng cổ phiếu đã tăng mạnh cần được lựa chọn kỹ, ưu tiên doanh nghiệp có quỹ đất sạch, tài chính lành mạnh và còn dư địa tăng công suất



Thứ hai, bất động sản và ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục là “tâm điểm nhưng mang tính chọn lọc cao”. Nhịp tăng mạnh của một số mã bất động sản trong tuần rồi phần lớn gắn với thông tin tích cực về pháp lý dự án, tái cấu trúc nợ hoặc hợp tác chiến lược, trong khi mặt bằng chung của ngành vẫn đang trong quá trình “giải độc” bảng cân đối. Chuyên gia cho rằng sóng bất động sản nếu có sẽ mang tính phân hóa rất mạnh: ưu tiên chủ đầu tư có lịch sử bàn giao tốt, dòng tiền từ dự án hiện hữu, quỹ đất rõ pháp lý. Với ngân hàng, dù bị khối ngoại bán ròng khá mạnh tuần qua, đây vẫn là nhóm trụ cột của thị trường; nhiều mã đang giao dịch quanh P/B 1,3–1,5 lần, không quá đắt nếu chất lượng tài sản và tăng trưởng lợi nhuận duy trì ổn định. Tuy nhiên, khó kỳ vọng “nước rút” ngay mà sẽ là quá trình hồi phục dần, đòi hỏi kiên nhẫn.

Thứ ba là nhóm tiêu dùng – xuất khẩu và công nghệ. Số liệu thương mại cho thấy kim ngạch với ASEAN và một số thị trường lớn đã tăng trở lại, trong đó nhiều mặt hàng nông – thủy sản, thực phẩm chế biến, gỗ… có dư địa cải thiện biên lợi nhuận khi chi phí đầu vào hạ nhiệt. Cùng lúc, các doanh nghiệp công nghệ – chuyển đổi số đang được hưởng lợi từ xu hướng đầu tư vào hạ tầng dữ liệu, AI, trung tâm dữ liệu… trên toàn cầu; tại Việt Nam, một số cổ phiếu công nghệ đầu ngành đã và đang cho thấy kết quả kinh doanh tăng trưởng khá ổn định. Đây không hẳn là nhóm “sóng to, lướt nhanh” nhưng phù hợp với nhà đầu tư trung dài hạn muốn tích lũy ở vùng giá hợp lý.