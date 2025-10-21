Chuyên gia điểm tên loạt cổ phiếu rơi vào vùng "quá bán", có cơ hội bật tăng sau nhịp điều chỉnh

Phiên giao dịch đầu tuần 20/10 chứng kiến cú sốc lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index giảm sâu gần 95 điểm – mức giảm kỷ lục từ trước đến nay. Diễn biến này gây bất ngờ cho giới đầu tư, nhất là khi chỉ số vừa liên tiếp chinh phục các đỉnh cao mới trong thời gian gần đây.

Ông Bùi Văn Huy - Phó Chủ tịch FIDT nhận định cú giảm sốc này đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố.

Thứ nhất, thị trường suốt một tháng qua diễn ra tình trạng “xanh vỏ, đỏ lòng” với nhóm cổ phiếu trụ như Vingroup, Gelex tăng mạnh. Trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại có hiệu suất yếu hơn thị trường khiến không ít nhà đầu tư thậm chí thua lỗ. Khi các trụ đảo chiều, tâm lý chán nản tích tụ lâu ngày của nhà đầu tư bùng phát, kích hoạt làn sóng bán mạnh.

Thứ hai, dư nợ margin đã tăng cao, thúc đẩy nhà đầu tư buộc phải cơ cấu danh mục khi thị trường có tín hiệu điều chỉnh. Báo cáo tài chính của nhiều công ty chứng khoán cho thấy cho vay ký quỹ đã tăng đáng kể so với quý trước.

Thứ ba, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh gần 2.000 tỷ đồng trong phiên, chủ yếu do lo ngại biến động tỷ giá tạo thêm một cú hích khiến áp lực bán lan rộng.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 53.000 tỷ đồng – cao nhất trong một tháng – tập trung vào phiên chiều khi lực bán dồn dập. Ông Huy cho rằng đây là dấu hiệu “thoát hàng” rõ rệt, khi tâm lý nhà đầu tư chán nản và margin cao buộc phải xử lý tài khoản nhanh.

Ông cũng nhắc đến yếu tố chu kỳ: “Thông thường tháng 10-11, thị trường Việt Nam hay chứng kiến áp lực chốt lời mạnh để chiết khấu giá, chuẩn bị cho sóng tăng cuối năm cũ đầu năm mới– hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Halloween.”

﻿Hỗ trợ mạnh ở vùng 1.500–1.550 điểm

Về xu hướng, ông Huy nhận định thị trường đã tăng trên 30% từ đầu năm nên một nhịp giảm là hợp lý trong bối cảnh hầu hết thông tin hỗ trợ như nâng hạng và kết quả kinh doanh quý III đã phản ánh hết vào giá.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng đ à bán tháo có thể đã đi quá xa đối với một số nhóm cổ phiếu cơ bản . Đà tăng VN-Index trong năm nay đa số được hỗ trợ bởi một vài nhóm cổ phiếu như nhóm Tài chính, các tập đoàn lớn như VinGroup, GELEX, ... Trong khi đó, các nhóm sản xuất, xuất khẩu, khu công nghiệp hay hàng hóa vẫn đang ở vùng giá thấp của năm 2023, định giá hấp dẫn hơn so với mặt bằng chung.

Ông Huy cảnh báo khả năng xảy ra làn sóng call margin là hoàn toàn có thể. Theo số liệu báo cáo tài chính quý 3 của một số CTCK lớn như, TCX (TCBS), HCM, VCI, FTS, MBS, VIX đều ghi nhận mức cho vay margin tăng so với quý 2/2024 và cùng kỳ 2024.

Theo ước tính, khoảng 80% cổ phiếu trên thị trường có hiệu suất kém trong giai đoạn vừa qua, khiến bộ đệm tài khoản của nhà đầu tư yếu. “Nếu thị trường tiếp tục giảm thêm một đến hai phiên với biên độ mạnh như 20/10, hiện tượng call margin hàng loạt hoàn toàn có thể xảy ra, kéo chỉ số xuống sâu hơn,” ông dự báo.

Với việc VN-Index đã xuyên thủng mốc 1.700 điểm, ông Huy cho rằng vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo sẽ nằm ở khu vực 1.500–1.550 điểm, nhất là trong trường hợp thị trường chịu thêm áp lực call margin.

Nhiều nhóm cổ phiếu có thể bật tăng sau nhịp điều chỉnh

Dù vậy, vị chuyên gia cho rằng về trung và dài hạn, chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn. Chuyên gia lý giải, chính sách điều hành của Chính phủ vẫn thiên về nới lỏng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Mặt bằng lãi suất thấp, vàng lập đỉnh, bất động sản chưa hồi phục khiến dòng tiền khó tìm kênh thay thế hấp dẫn hơn chứng khoán.

“Định giá thị trường đang ở vùng hợp lý, đây có thể là cơ hội cho nhà đầu tư kiên nhẫn và có tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, cần theo dõi sát rủi ro tỷ giá và diễn biến địa chính trị để có chiến lược giải ngân phù hợp,” ông Huy khuyến nghị.

Theo chuyên gia, trong nhịp điều chỉnh hiện tại, nhà đầu tư nên tập trung vào hai nhóm cổ phiếu đáng chú ý.

Thứ nhất là nhóm doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III khả quan, gồm chứng khoán, vật liệu xây dựng, phân bón… Khi những con số tích cực tại báo cáo tài chính xuất hiện, đây sẽ là các mã được dòng tiền chú ý đầu tiên sau nhịp điều chỉnh của thị trường.

Thứ hai là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ chính sách vĩ mô, bao gồm xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và ngân hàng. Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, Chính phủ nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ như mở rộng tín dụng (tác động tích cực đến nhóm ngân hàng), thúc đẩy đầu tư công (hỗ trợ nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng), hay nới lỏng quy định về quản lý đất đai (tạo động lực cho nhóm bất động sản).

Chuyên gia cho rằng triển vọng của nhóm này không chỉ khả quan trong ngắn hạn mà còn có thể kéo dài sang cả năm 2026, khi các chính sách này dần đi vào thực tế và phát huy hiệu quả.