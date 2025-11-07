Chuyên gia Dragon Capital: Thị trường Việt Nam lọt "tầm ngắm" của nhiều quỹ đầu tư, dòng vốn ngoại sẽ sớm đảo chiều mua ròng

Dòng vốn ngoại sẽ đảo chiều mua ròng trong 1-2 năm tới

Tại hội thảo "Nâng hạng thị trường - Mở khóa cơ hội" do Chứng khoán VNSC tổ chức, ông Nguyễn Sang Lộc - Giám đốc Nghiệp vụ quản lý danh mục Dragon Capital nhận định việc thị trường được nâng hạng FTSE mới chỉ là bước đầu cho hành trình hướng tới MSCI trong thời gian tới.

Bên cạnh nâng hạng, dự báo trong 3-4 năm tới, làn sóng IPO có thể đạt khoảng 47,5 tỷ USD giá trị doanh nghiệp lên sàn, trải dài nhiều ngành nghề từ tiêu dùng, giải trí đến công nghệ và dịch vụ thông tin. Việc hoàn thiện khung pháp lý và đa dạng hóa sản phẩm chứng khoán sẽ thu hút dòng vốn từ các quỹ lớn toàn cầu có quy mô đến hàng trăm tỷ USD, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân huy động vốn và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong vài năm qua, khối ngoại đã bán ròng mạnh, đặc biệt năm 2025 khoảng 4 tỷ USD. Tuy nhiên, kỳ vọng nâng hạng từ năm 2026 được cho là sẽ giúp dòng vốn ngoại dần đảo chiều, dừng bán ròng và quay lại mua ròng trong 1-2 năm tới. Theo quan sát của Dragon Capital, nhiều nhà đầu tư, đặc biệt các quỹ tổ chức chưa từng tham gia vào Việt Nam đang tìm hiểu và chuẩn bị mở tài khoản, tạo điều kiện cho dòng vốn ngoại quay lại trong vài quý tới.

Nền tảng cho sự trở lại này gồm vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao so với khu vực, chính trị ổn định, thị trường minh bạch, lợi nhuận doanh nghiệp tích cực, thanh khoản tốt và đa dạng hàng hóa.

VN-Index có thể đạt 1.800 điểm năm 2026

Đồng quan điểm, bà Trịnh Hải Ngọc Anh - Chuyên gia Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) cho rằng dòng vốn ngoại trong 2025 có biến động mạnh do lo ngại tỷ giá và chốt lời, nhưng thị trường vẫn duy trì sức chống chịu nhờ nhà đầu tư nội chiếm 90% giao dịch, tạo nền tảng thanh khoản vững chắc.

Đặc biệt, việc nâng hạng lên thị trường mới nổi là chất xúc tác chính, thu hút sự chú ý của nhà đầu tư toàn cầu, củng cố niềm tin trong nước và tạo tiền đề cho dòng vốn ngoại. Ước tính khoảng 1,6 tỷ USD sẽ chảy vào thị trường từ các quỹ ETF thụ động, đóng vai trò quan trọng cho thị trường trong quý 4/2025.

Chuyên gia SSIAM kỳ vọng nâng hạng lên thị trường mới nổi sẽ đảo chiều dòng vốn ngoại trung và dài hạn, trong khi dòng tiền nội tiếp tục hỗ trợ hấp thụ biến động ngắn hạn. Ba yếu tố nâng hạng, IPO và dòng vốn nộitương tác lẫn nhau, tạo hiệu ứng cộng hưởng, củng cố sức hấp dẫn và quy mô thị trường.

Tất cả những yếu tố tích cực này diễn ra trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định, với mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 8% trong 2025 và trên 10% giai đoạn 2026-2030. Cùng với sự thúc đẩy đầu tư công và các cải cách về thể chế, hạ tầng như hệ thống KRX hay Nghị định 24, đây là tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán.

Theo chuyên gia, thị trường hiện đang trong một chu kỳ tăng trưởng mới, với VN-Index đã tăng 55% kể từ đáy tháng 4/2025. P/E của VN-Index vào tháng 10/2025 ở mức 14,9 lần, gần với mức trung bình 10 năm. Dự báo P/E cho năm 2026 khoảng 12 lần, thấp hơn mức trung bình lịch sử, cho thấy thị trường vẫn còn tiềm năng tăng giá.

Theo quan điểm của SSIAM, mục tiêu 1.800 điểm cho năm 2026 là hợp lý, phản ánh tiềm năng tăng trưởng dựa trên cơ sở định giá doanh nghiệp. Tuy nhiên, các rủi ro tiềm ẩn cuối 2025 và 2026 vẫn hiện hữu, bao gồm rủi ro tỷ giá, mức sử dụng margin cao, bất định kinh tế toàn cầu, địa chính trị và khả năng triển khai cải cách.

Nhìn chung, chuyên gia cho rằng quý 4/2025 là giai đoạn bản lề với nhiều yếu tố tích cực, tạo đà cho thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng bền vững.