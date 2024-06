Chuyên gia dự báo ra sao khả năng tăng giá của VND nửa cuối năm?

Kể từ đầu năm tới nay, VND mất giá gần 5%, ngang bằng dự báo cả năm. Đây là yếu tố bất ổn khiến NHNN phải đối phó nhiều nhất trong quý I/2024. Nhưng nhờ các giải pháp can thiệp của NHNN, tỷ giá đã bớt căng thẳng, chỉ còn tăng 4,8% so với đầu năm.



Trước đó, đại diện NHNN nhấn mạnh, tỷ giá là vấn đề lớn, nếu không quản lý hiệu quả, sẽ tác động đến lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy, NHNN rất quyết liệt trong điều hành, đã áp dụng nhiều giải pháp như điều tiết lượng tiền trong lưu thông, điều hành lãi suất hợp lý, thúc đẩy cho vay xuất khẩu để tạo nguồn cung ngoại tệ, điều hành tỷ giá trung tâm phù hợp để ngăn đầu cơ tích trữ ngoại tệ của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại…

Trong tham luận tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần thứ hai - năm 2024 với chủ đề "Ứng biến trong vạn biến" diễn ra mới đây, TS. Cấn Văn Lực cho biết, tính từ đầu năm đến hiện tại, tiền đồng đã mất giá 4,65%. Vị chuyên gia này dự báo, trong bức tranh kinh tế phục hồi, tiền đồng sẽ mất giá khoảng 3-4% trong năm 2024.

Chung quan điểm, TS. Trương Văn Phước, nguyên Quyền chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng, "tỷ giá không có gì đáng lo và sẽ không thể vượt mức 26.000 đồng/USD". TS. Trương Văn Phước nhận định, đồng USD đang trong xu hướng giảm và xu hướng này kéo dài ít nhất đến năm 2027.

Ông cũng tin tưởng vào đợt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9, thậm chí có thể sớm hơn và tác động lên đồng bạc xanh. Những yếu tố khác như bầu cử Mỹ cũng sẽ tác động giảm đà USD-Index và theo đó, Việt Nam không cần thiết phải để mất giá đồng VND tới 5% chỉ trong vòng 3 tháng.

Trong khi đó, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Tập đoàn UOB dự báo: "Đối với Việt Nam trong nửa cuối năm, chúng tôi dự đoán tỷ giá sẽ tiếp tục biến động, chủ yếu do chính sách sắp tới của Fed Mỹ là chưa chắc chắn. Trong khi thị trường đã loại trừ khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào năm 2024, dự báo hiện tại của chúng tôi là sẽ có 2 lần cắt giảm lãi suất của Fed diễn ra trong nửa cuối năm 2024. Việc cắt giảm lãi suất sẽ gây áp lực giảm giá đối với đồng đô la Mỹ và do đó đồng VNĐ tăng giá. Hiện tại, dự báo của chúng tôi về tỷ giá VNĐ sẽ tăng lên mức 24,800-25,000 mỗi USD vào cuối năm 2024".

Ông Suan Teck Kin cũng nhận định, NHNN sẽ thực hiện chính sách lãi suất ổn định trong thời điểm hiện tại do NHNN thận trọng trong bối cảnh môi trường bên ngoài không chắc chắn. "Điều này một phần nhằm chống lại áp lực giảm giá của đồng VNĐ và cũng nhằm ứng phó với áp lực lạm phát ở Việt Nam, với chỉ số CPI đang nhích dần về mục tiêu 4,50%. Nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát ở Việt Nam trong những tháng gần đây là do giá lương thực tăng, có thể do sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ở khu vực Biển Đỏ, cũng như thời tiết/khí hậu bất lợi ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, trong khi nhu cầu trong nước đang trong giai đoạn phục hồi", ông Suan Teck Kin nói thêm.