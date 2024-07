Chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng

Giá vàng tuần qua đã tăng lên mức cao nhất 7 tuần và kết thúc tuần tăng thứ 3 liên tiếp khi bức tranh lạm phát ở Mỹ được cải thiện làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 tới và vàng sẽ có cơ hội xác lập mức cao kỷ lục mới vào cuối năm nay.

Tâm lý thị trường đã thay đổi đáng kể sau khi Mỹ công bố dữ liệu CPI tháng 6/2024 bất ngờ giảm lần đầu tiên trong vòng 4 năm trở lại đây, giảm 0,1% so với tháng 5/2024. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng 6 tăng 3%, mức tăng thấp nhất trong hơn 3 năm. Trước đó trong tháng 5, CPI đi ngang so với tháng 4 và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau dữ liệu này, Công cụ FedWatch CME chỉ báo 93% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2024, tăng so với mức 70% trước khi dữ liệu CPI được công bố.

Giá vàng giao ngay kết thúc tuần ở mức 2.417,36 USD/ounce; vàng giao tháng 8/2024 ở mức 2.420,70 USD. Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay tăng 1%, kéo dài chuỗi tăng sang tuần thứ 3 liên tiếp.

Giá vàng miếng SJC trong nước ngày thứ Bảy (13/7) ở mức 75,48 – 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng trước đó một tuần.

Diễn biến giá vàng thế giới

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia thống nhất cho rằng khả năng cao là giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ cũng chắc chắn hơn về kịch bản này.

Trong số 13 nhà phân tích Phố Wall tham gia Khảo sát của Kitco News, có 12 người, tương đương 92%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, trong khi chỉ một nhà phân tích, chiếm 8%, dự đoán giá sẽ giảm. Không có ai dự đoán giá sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, 178 nhà đầu tư bán lẻ trên Phố Chính đã tham gia khảo sát, đa số vẫn duy trì thái độ lạc quan. Theo đó, 119 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 67%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới; 32% khác, tương đương 18%, dự đoán giá sẽ giảm; trong khi 27 người còn lại (15%) dự đoán giá đi ngang.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết xu hướng tăng giá của kim loại màu vàng vẫn tiếp tục. “Vàng tăng tuần thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi triển vọng Mỹ hạ lãi suất và đồng USD yếu đi”. “Giá đã tăng lên gần 2425 USD sau khi chỉ số CPI giảm nhẹ và làm tăng suy đoán rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất hơn hai lần trong năm nay (~40% khả năng hạ lãi suất 3 lần”.

Ông Chandler nói: “Trớ trêu thay, lý do giá tăng không phải là bởi lạm phát tiếp tục tăng như lo ngại, mà là tác động của lạm phát giảm (đối với đồng USD và lãi suất)”. “Ngoài ra, mặc dù PBOC (Ngân hàng trung ương Trung Quốc) có thể không mua vàng trong tháng 6, nhưng các ngân hàng trung ương khác ở châu Á và châu Âu vẫn tiếp tục mua. Và một cuộc khảo sát của UBS (đối tượng khảo sát là 40 ngân hàng trung ương) cho thấy mối lo ngại lớn nhất là căng thẳng địa chính trị và việc vũ khí hóa dự trữ.”

Với việc nhu cầu mua từ Trung Quốc được xem là động lực chính thúc đầy giá vàng lên cao kỷ lục lịch sử trong thời gian qua, nhà chiến lược tiền tệ Adam Button của Forexlive.com bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy giá vàng mấy tháng gần đây không giảm đáng kể mặc dù PBOC đã không mua vàng trong 2 tháng liên tiếp.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cũng dự đoán tương tự. “Tăng”. “Theo ý kiến ​​​​của tôi, xu hướng tăng vẫn trong tầm kiểm soát và thực tế là đã giữ được mức hỗ trợ trong suốt Quý 2, ngay cả khi có nhiều ‘cơn gió ngược’. Tôi nghĩ mức 2.500 USD vẫn rất khả thi.”

Darin Newsom, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, là nhà phân tích duy nhất trong khảo sát tuần nghi ngờ việc giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ông nói: “giá giảm”. “Từ quan điểm kỹ thuật, biểu đồ hàng tuần cho thấy tháng 8 có thể chuyển sang xu hướng giảm ngắn hạn  sau khi đạt đến vùng mục tiêu trong khoảng từ 2.411,10 USD đến 2.440,10 USD”.

Sean Lusk, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, tập trung phân tích các dữ liệu kinh tế của Mỹ để xác định xu hướng có thể xảy ra của vàng. “Dữ liệu PPI yếu đi, đồng USD tăng một chút và tâm lý người tiêu dùng yếu đi. Những yếu tố đó, cái nọ có thể bù đắp cho cái kia.” “Con đường của vàng sắp tới có vẻ sẽ ít trở ngại hơn, giá chắc chắn sẽ tăng lên. Mục tiêu dự đoán của tôi là giá sẽ tăng 20% trong năm nay, lên 2.485 USD.”

Kết quả khảo sá của Kitco News về dự đoán giá vàng thế giới tuần 15-19/7

Tuần tới, thị trường sẽ chuyển trọng tâm chú ý từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sang Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), cơ quan sẽ công bố quyết định lãi suất vào sáng thứ Năm (18/7). Thị trường nhìn chung dự đoán ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp này, sau khi đã giảm lãi suất một lần trong kỳ họp tháng 6, nhưng các ý kiến trong kỳ họp tới sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm kiếm tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Dữ liệu quan trọng nhất được công bố ở Bắc Mỹ sẽ là dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 6 (công bố vào thứ Ba, 16/7), nếu tiêu dùng tiếp tục yếu đi có thể tạo thêm động lực cho Fed hạ lãi suất vào tháng 9 tới.

Nhìn chung, việc giá vàng tăng lên trên 2.400 USD được xem là tín hiệu tích cực, tạo đà cho xu hướng tăng hơn nữa từ nay đến cuối năm.

Tham khảo: Kitco News