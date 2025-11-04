Chuyên gia FiinTrade gọi tên nhóm cổ phiếu đang bị “lãng quên”, có thể nổi sóng mạnh trong năm 2026

Sau cú điều chỉnh mạnh vào đầu tháng 4, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phục hồi ấn tượng từ quý 2/2025 đến nay. VN-Index hiện dao động quanh vùng đỉnh 1.600–1.700 điểm, tăng gần 50% so với đáy tháng 4. Đặc biệt, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell đã chính thức thông báo nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên thành thị trường mới nổi thứ cấp vào đầu tháng 9/2026.

Thanh khoản bứt phá, những phiên giao dịch tỷ USD trở nên quen thuộc khi dòng tiền nhà đầu tư cá nhân quay lại mạnh mẽ. Đặc biệt, các nhóm vốn hóa lớn đồng loạt tăng giá, thúc đẩy thị trường đi lên cả về điểm số lẫn định giá.

Theo thống kê mới nhất từ FiinTrade, hệ số P/E trung bình toàn thị trường hiện ở mức 14,9 lần, tăng hơn 11% trong nửa năm. Nhưng khi bóc tách sâu hơn từng lớp ngành, câu chuyện đằng sau con số 14,9x lại không đơn giản như vẻ ngoài của nó.

Cụ thể, nhóm ngân hàng hiện chiếm gần 40% tổng lợi nhuận sau thuế của toàn thị trường, nhưng P/E bình quân chỉ quanh 10,4 lần, tức thấp hơn mức trung bình thị trường tới 30%. Trong 6 tháng qua, hệ số định giá của nhóm này chỉ tăng nhẹ 6%, phản ánh kỳ vọng đang lên nhưng chưa hề quá đà.

Trong khi đó, nhóm phi tài chính đang có mức định giá tương đối cao, P/E trung bình 19,9 lần. Con số này đã tăng 13,5% trong 6 tháng. Tuy nhiên, nếu loại bỏ nhóm Vingroup và Gelex thì định giá bình quân P/E còn khoảng 14,3 lần, con số này thậm chí giảm 4,1% so với đầu năm, dù lợi nhuận nhóm vẫn tăng trưởng.

FiinTrade chỉ ra rằng định giá nhóm phi tài chính "có vẻ đắt" chỉ khi nhìn trung bình. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, vẫn còn rất nhiều cổ phiếu đang ở vùng hấp dẫn. Nói cách khác, định giá "đắt" chỉ nằm ở phần nổi, còn phần chìm của thị trường chính là những cổ phiếu có nền tảng nhưng chưa được chú ý vẫn đang nằm trong vùng hấp dẫn.

Do vậy, FiinTrade cho rằng 2026 sẽ là năm của những cổ phiếu chưa tăng mạnh - "phần còn lại" của thị trường. Đó là những doanh nghiệp đang tích luỹ, có nền tảng lợi nhuận bền vững nhưng chưa được dòng tiền chú ý.

Đồng quan điểm, Ông Bùi Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc FIDT đánh giá định giá thị trường hiện vẫn ở mức hấp dẫn. Theo ước tính, nếu loại trừ tác động từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup – hệ số P/E của thị trường chỉ quanh 10–11 lần, thấp hơn đáng kể so với trung bình 5 năm gần đây. Điều này cho thấy dư địa tăng giá vẫn còn đáng kể khi kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục cải thiện trong năm 2026.

Ông Bùi Văn Huy nhận định đây là thời điểm thích hợp để rà soát lại danh mục, đánh giá triển vọng từng ngành và từng doanh nghiệp, đồng thời xem xét mức định giá hiện tại để điều chỉnh tỷ trọng phù hợp cho giai đoạn quý 4/2025 và năm 2026.

Ưu tiên nên dành cho những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững, dòng tiền ổn định, định giá còn hấp dẫn và đặc biệt là những doanh nghiệp hưởng lợi từ các xu hướng trung – dài hạn của nền kinh tế như đầu tư công, khu công nghiệp, năng lượng, vật liệu xây dựng và ngân hàng.