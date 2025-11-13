Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyên gia lý giải việc Google xóa 31.000 đánh giá 1 sao khách sạn ở Hàng Cháo

13-11-2025 - 15:19 PM | Sống

Chuyên gia Tuấn Hà cho biết, thuật toán của Google hay Facebook sẽ tự động loại bỏ những đánh giá không trung thực ra khỏi hệ thống rating.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News phản ánh vụ việc một cô gái bức xúc vì bị khách sạn Royal Hotel trên phố Hàng Cháo (Hà Nội) "bùng phòng" với lý do đến check-in muộn, dù cô đã thanh toán 100% tiền thuê qua ứng dụng đặt phòng.

Chuyên gia lý giải việc Google xóa 31.000 đánh giá 1 sao khách sạn ở Hàng Cháo- Ảnh 1.

Google tự động khôi phục đánh giá sau "bão 1 sao" dành cho khách sạn Royal Hotel. (Ảnh: Google Maps)

Sự việc cũng khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”, trút giận lên khách sạn này bằng cách đánh giá 1 sao. Royal Hotel tại địa chỉ 19 Hàng Cháo nhận hơn 31.000 lượt đánh giá với điểm số trung bình 1 sao kèm theo nhiều lời bình luận tiêu cực.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày, khách sạn này đã trở về số điểm đánh giá trung bình 4,3 sao cùng 336 bình luận trên Google Maps.

Theo chuyên gia Tuấn Hà, người sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Vinalink Media, hiện nay cả Google và Facebook đều có chính sách kiểm duyệt tự động và loại bỏ những đánh giá không trung thực. Nếu hệ thống phát hiện sự bất thường như trong một thời gian ngắn, lượng đánh giá tăng đột biến 1 sao hoặc 5 sao, thì sau 24h hệ thống sẽ khôi phục lại đánh giá trước đó cho khách hàng.

Ông Tuấn Hà cho biết, trước đây, Google và Facebook không can thiệp vào đánh giá của người dùng. Tuy nhiên, do nhận thấy có nhiều người dùng lợi dụng phương thức này, sử dụng các công cụ hỗ trợ để phá hoại, hạ bệ đối thủ, gây cạnh tranh không lành mạnh nên các nền tảng này bắt đầu thực hiện chính sách kiểm duyệt tự động.

Đồng thời, Google cũng sẽ đánh dấu nghi ngờ và hạ điểm những tài khoản Gmail tham gia vào những đánh giá bất thường này. Vì vậy, ông Tuấn Hà khuyến cáo người dùng không nên a dua đánh giá 1 sao trong những sự việc tương tự, tránh trường hợp Google cho đây là tài khoản giả mạo.

Khách sạn Hàng Cháo lên tiếng vụ 'đuổi' khách nhận phòng lúc 2h sáng, dù khách đã thanh toán đủ 3 ngày tiền thuê

Theo Minh Hoàn/VTCnews

VTCnews

