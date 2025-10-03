Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia nói về lùm xùm liên quan dự án Antex của Shark Bình

03-10-2025 - 15:17 PM | Thị trường chứng khoán

Việc thu thuế tài sản mã hóa hiện gặp nhiều trở ngại do tính ẩn danh, phi tập trung, dẫn đến tỉ lệ tuân thủ thấp và dễ phát sinh hành vi né tránh.

Ngày 3-10, tại Hội thảo Khoa học Quốc gia Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước 2025, do Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG) thuộc Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) tổ chức, ThS Lưu Ánh Nguyệt - Phó Trưởng Ban Phát triển thị trường tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính - đã có bài tham luận về thị trường tài sản mã hóa.

Bà cho biết Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa do Chính phủ vừa ban hành là bước đi quan trọng để thúc đẩy thị trường tài sản số phát triển.

Tuy nhiên, bà Nguyệt cho rằng Việt Nam hiện còn khoảng trống lớn trong chính sách thuế đối với tài sản mã hóa. Việc thu thuế tài sản mã hóa hiện gặp nhiều trở ngại do tính ẩn danh, phi tập trung, dẫn đến tỉ lệ tuân thủ thấp và dễ phát sinh hành vi né tránh.

Do đó, ThS Lưu Ánh Nguyệt khuyến nghị cần xây dựng hệ thống phân loại tài sản mã hóa rõ ràng, phản ánh đúng bản chất kinh tế và cho phép phân định thành chứng khoán, hàng hóa hay công cụ thanh toán tùy mục đích sử dụng, theo kinh nghiệm Singapore, Úc.

Chuyên gia nói về lùm xùm liên quan dự án Antex của Shark Bình- Ảnh 1.

ThS Lưu Ánh Nguyệt - Phó Trưởng Ban Phát triển thị trường tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính - chia sẻ tại hội thảo

Tăng cường nghĩa vụ báo cáo, yêu cầu các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) cung cấp dữ liệu giao dịch, phục vụ cơ quan thuế trong giám sát và đối chiếu.

Chủ động tham gia các sáng kiến toàn cầu về thuế xuyên biên giới, ký kết thỏa thuận trao đổi thông tin và hài hòa hóa quy định để hạn chế tình trạng chuyển giao dịch ra nước ngoài nhằm trốn thuế.

Xử lý giao dịch tài sản mã hóa dựa trên bản chất kinh tế, bảo đảm công bằng và tránh tạo ra ưu đãi hoặc rào cản không cần thiết so với các giao dịch tài chính truyền thống.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cần đầu tư hiện đại hóa công nghệ quản lý thuế, nâng cao năng lực nhân sự và thể chế để đủ khả năng giám sát, phân tích dữ liệu cũng như thực thi quy định,...

Liên hệ đến lùm xùm dự án tiền mã hóa Antex của Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) gây chú ý gần đây, ThS Lưu Ánh Nguyệt chỉ ra một điểm đáng chú ý đó là mặc dù giao dịch tài sản mã hóa mang tính ẩn danh nhưng thực chất lại rất minh bạch nhờ có thể truy vết qua hệ thống code và dữ liệu trên blockchain.

Cụ thể, dòng tiền từ nhà đầu tư khi được chuyển vào ví của dự án, sau đó luân chuyển qua các ví liên quan, kể cả ví cá nhân, đều có thể theo dõi công khai. Điều này có nghĩa, nếu cơ quan quản lý có công cụ giám sát phù hợp, việc theo dấu dòng tiền là hoàn toàn khả thi.

Đây được xem là bài học quan trọng từ kinh nghiệm quốc tế, giúp Việt Nam vừa phát triển thị trường tài sản số, vừa bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi của nhà đầu tư.

TS Trần Thị Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH - cho biết hội thảo được cấu trúc thành bốn phiên chuyên đề chính.

Trong đó, phiên thứ nhất về Chính sách Tài chính công – Thuế dưới tác động chuyển đổi số, tái cấu trúc và biến động toàn cầu.

Phiên thứ hai về kinh doanh bền vững, tập trung vào các giải pháp tài chính xanh, quản trị ESG và mô hình kinh doanh tuần hoàn.

Phiên thứ ba về tiêu điểm kinh tế Việt Nam 2025.

Phiên thứ tư về kiến tạo giá trị công với những thảo luận về cải cách thể chế, hiện đại hóa quản trị công và vai trò của công nghệ.

"Hội thảo sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều, góp phần định hình các giải pháp tài chính công, thuế và quản trị nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa" - TS Trần Thị Tuấn Anh kỳ vọng.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bitcoin, Ethereum đồng thuận bứt phá, vốn hóa thị trường tiền số toàn cầu vượt mức 4 nghìn tỷ USD

Bitcoin, Ethereum đồng thuận bứt phá, vốn hóa thị trường tiền số toàn cầu vượt mức 4 nghìn tỷ USD Nổi bật

Cá mập, cá voi đua nhau đổ hàng tỷ USD gom vàng, bạc giữa cơn sốt giá

Cá mập, cá voi đua nhau đổ hàng tỷ USD gom vàng, bạc giữa cơn sốt giá Nổi bật

Công ty blockchain của Shark Hưng bắt tay với một công ty đấu giá cổ vật từng số hóa bình gốm sứ thời Càn Long

Công ty blockchain của Shark Hưng bắt tay với một công ty đấu giá cổ vật từng số hóa bình gốm sứ thời Càn Long

15:15 , 03/10/2025
Vincom Retail của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở trung tâm thương mại rộng gần 70.000 m2, "ông lớn" AEON lần đầu góp mặt

Vincom Retail của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở trung tâm thương mại rộng gần 70.000 m2, "ông lớn" AEON lần đầu góp mặt

14:37 , 03/10/2025
Gần 4% công ty bị "nhốt sàn", cổ đông ồ ạt bán tháo, doanh nghiệp ra động thái mới

Gần 4% công ty bị "nhốt sàn", cổ đông ồ ạt bán tháo, doanh nghiệp ra động thái mới

14:29 , 03/10/2025
PV Power sẽ phát hành gần 726 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 30.000 tỷ đồng

PV Power sẽ phát hành gần 726 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 30.000 tỷ đồng

13:58 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên