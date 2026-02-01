Chuyên gia phong thuỷ Phạm Cương: Chứng khoán năm Bính Ngọ sẽ tăng vượt xa mọi dự báo, nhưng rung lắc có thể xuất hiện vào mùa hè

Bước sang năm 2026, thị trường tài chính toàn cầu được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường từ các rủi ro địa chính trị, chu kỳ lãi suất và hàng loạt yếu tố bất định khác. Đầu năm Bính Ngọ, Chuyên gia phong thủy Phạm Cương đã "gieo quẻ" dự báo tình hình kinh tế cũng như biến động của thị trường tài chính.

Năm 2026, chuyên gia dự báo tình hình kinh tế sẽ biến động ra sao dưới góc nhìn Phong thủy ?

Năm 2026 (Bính Ngọ) mang Hỏa khí rất mạnh do cả thiên can, địa chi và Cửu Tử Vận đều thuộc hành Hỏa. Hỏa chủ về sáng tạo, bứt phá nhưng cũng dễ bốc đồng nên đây sẽ là một năm nhiều biến động.

Dưới góc nhìn phi tinh của Huyền không học, sao số 5 đóng ở Cung Ly và Thái Tuế năm nay ở Ngọ, cũng thuộc vào Cung Ly. Với một bố cục đòng thời xuất hiện Ngũ hoàng - sao chủ về sự phá tán và Thái Tuế mang nguồn năng lượng mạnh đóng tại cung Ngọ (Hoả) cho thấy mùa hè năm 2026 là giai đoạn tiềm ẩn nhiều biến động và xu hướng chung là "Hung nhiều hơn cát".﻿ Đây là một trong những điềm báo cho thấy khả năng xuất hiện những biến động bất thường về địa chính trị hoặc những cú sốc không nhỏ về kinh tế trên phạm vi rộng.

Trên tinh bàn, trục Tây Bắc – Đông Nam (Càn – Tốn) hội tụ các sao Cửu Tử, Nhất Bạch, Nhị Hắc, tạo thế “liên châu” khá đẹp. Điều này cho thấy yếu tố chính trị có thể đóng vai trò là điểm tựa quan trọng, giúp kinh tế toàn cầu từng bước phục hồi sau giai đoạn nhiều bất ổn.

Những nỗ lực của Chính Phủ Trump 2.0 nhiều cuộc xung đột trên thế giới sẽ có những kết thúc tốt đẹp. Thậm chí xung đột Nga và Ukraina sẽ có những đột phá để đi đến hoà bình. ﻿

Nước Mỹ vẫn tiếp tục là đầu tàu kinh tế của thế giới, phát triển theo cách cục "tiền hung hậu cát" cuối năm tốt hơn đầu năm. Những lời hứa hẹn của Fed cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm sẽ khó khăn, nhưng khả năng bơm tiền vào những quý cuối năm, từ quý 3 hoặc quý 4. ﻿

Riêng với Việt Nam, tôi đặt rất nhiều kỳ vọng trong năm tới. Năm 2025 là một năm thiên tai dồn dập với mưa lũ, sạt lở, triều cường từ Bắc vào Nam – đây cũng là một chỉ báo cho thấy tiến trình cải tổ, cải cách vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.

Sang năm 2026, điều hành tài chính – tiền tệ có thể vẫn phát sinh một số thử thách. Tuy nhiên, tôi cho rằng kịch bản “siết tín dụng đột ngột” gây tác động mạnh đến nền kinh tế là rất khó xảy ra.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều biến động, Việt Nam với lợi thế hòa bình và ổn định chính trị vẫn tiếp tục nổi lên như một điểm sáng trong mắt giới đầu tư quốc tế.

Nhìn về sự vận động của thị trường chứng khoán, năm 2025 chuyên gia đã dự báo chính xác về sự kiện “Thiên Nga đen” vào đầu năm. Còn năm 2026 thị trường chứng khoán có gì đặc biệt dưới góc nhìn Phong thủy không, thưa ông ?

Năm 2026 sẽ là một năm “Cát – Hung xen kẽ”. Tôi cho rằng VN-Index vẫn tiếp tục chu kỳ tăng trưởng và có khả năng chinh phục mốc 2.000 điểm. Với đặc trưng của năm Bính Ngọ, khi Hỏa khí rất mạnh, thị trường dễ rơi vào trạng thái hưng phấn, bốc đồng, nên thậm chí cũng không loại trừ khả năng VN-Index vượt xa các dự báo thông thường.

Thời điểm đầu năm vào mùa Xuân không có điều gì quá đặc biệt, song nhà đầu tư cần đề phòng đợt trồi sụt bất thường khoảng tháng 2 Dương lịch. Đợt sụt giảm mạnh nhất được ví như bộ phim "mưa đỏ” trên thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ được "trình chiếu" vào mùa hè 2026. Nguyên nhân xuất phát từ những biến động vĩ mô cuả chứng khoán thế giới. Một kịch bản “Thiên Nga đen” vẫn có khả năng xuất hiện, dù quy mô có thể nhỏ hơn so với năm 2025.

Trong bối cảnh đó, câu nói “Sell in May” trong năm 2026 rất dễ ứng nghiệm. Sóng thị trường năm Bính Ngọ thường lên rất nhanh nhưng khi điều chỉnh cũng sẽ xuống khá sâu. Vì vậy, quản trị rủi ro và hành động dứt khoát, quyết liệt khi thị trường đảo chiều là điều mà các nhà đầu tư cần đặc biệt ghi nhớ.

Các nhóm ngành cần lưu ý (1) Hỏa: Chứng khoán, công nghệ, năng lượng, nhựa, giải trí; (2) Thổ: Bất động sản, BĐS công nghiệp, xây dựng, hạ tầng, vật liệu; (3) Ngân hàng vẫn là nhóm không thể bỏ qua.

Ngoài chứng khoán, ông đánh giá các kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng… sẽ vận động như thế nào, liệu có nhiều cơ hội kiến tiền trong năm 2026 không ?

Xét trên Cửu tinh của 2026, hành Thổ đại diện cho bất động sản, xây dựng…dù không được vượng nhưng cũng không phải là suy. Về cấu trúc Ngũ hành, Bất Động sản là Thổ, Chứng Khoán là Hỏa nên thường Bất Động sản sẽ đi chậm hơn chứng khoán một nhịp và xuống chậm hơn. Bất động sản năm 2026 dù không tăng trưởng mạnh mẽ như năm 2025 nhưng sẽ không đáng lo. Dù câu chuyện tăng lãi suất tạo tâm lý bi quan nhưng theo tôi năm 2026 chỉ là giai đoạn chậm hoặc pha tích lũy với thị trường bất động sản trong một chu kỳ tăng trưởng dài. Rất khó xảy ra chuyện BĐS giảm đột ngột.

Năm 2026, theo tôi cơ hội sẽ tập trung ở một số địa bàn vùng ven, các khu vành đai được hưởng lợi từ hạ tầng hoàn thiện. Các thành phố lớn ở phía Nam như Đà Nẵng, TP HCM, Bình Dương (cũ)… hay các trung tâm du lịch Quảng Ninh, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc…cũng có nhiều tiềm năng để đầu tư.

Đối với vàng, giá sẽ vẫn bị tác động chiến tranh kinh tế và chiến tranh công nghệ. Vì vậy, vàng vẫn là kênh đầu tư đáng để theo dõi, ít nhất cũng nên nắm giữ để phòng thủ. Những đợt tăng mạnh của vàng cần được chú ý đặc biệt. Riêng giai đoạn mùa hè, hoặc khoảng tháng 5, càng cần chú ý hơn cả…

Cảm ơn những chia sẻ của ông!