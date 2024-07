Chuyên gia: Thị trường bất động sản đã có nhiều chuyển biến tốt, mọi kỳ vọng đang hướng về ngày 1/8

Avison Young Việt Nam vừa công bố Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý 2/2024, theo đó, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận 1 tỷ USD vốn giải ngân từ nhà đầu tư ngoại, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu kinh doanh bất động sản tại TP.HCM tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Ông David Jackson – Tổng Giám đốc, Avison Young Việt Nam nhận định: "Thị trường đã có nhiều chuyển biến tốt. Nguồn cung nhà ở mới tăng trưởng trở lại với nhiều nỗ lực kích cầu. Mọi kỳ vọng đang hướng về ngày 1/8/2024, khi các luật bất động sản sửa đổi bắt đầu có hiệu lực. Đây có thể xem là bước tiến lớn của hệ thống pháp luật Việt Nam trong một thập kỷ trở lại đây, mở ra chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản. Hoạt động đầu tư bất động sản thông qua các thương vụ hợp tác, M&A kỳ vọng khởi sắc hơn từ cuối năm 2024 trở đi".

Thông tin từ báo cáo của Avison Young Việt Nam, thị trường căn hộ tại Hà Nội đón nhiều dự án mới mở bán trong quý 2 vừa qua, tiêu biểu như Capital Elite, The Sola Park, Lumi Hanoi và Imperia Sky Park. Tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 70-80%. Giá bán sơ cấp trung bình tại các dự án phía Tây tăng khoảng 7-10%, nhanh hơn mức 2-3% ở các dự án phía Đông. Do đó, nhu cầu và tiềm năng đầu tư cũng đang tập trung ở khu vực này.

Trong tương lai, nhờ quỹ đất lớn cộng với cơ sở hạ tầng phát triển, khu vực phía Tây Hà Nội sẽ có nhiều dự án khu đô thị lớn như Vinhomes Smart City, Vinhomes Green Bay. Ngoài ra, Vingroup mới đây cũng công bố đầu tư KĐT thông minh rộng 268 ha tại huyện Đông Anh – một trong hai huyện sắp lên quận của Hà Nội.

Tiếp đà phục hồi từ quý 1, thị trường căn hộ TP.HCM ghi nhận dự án Eaton Park ra mắt với giá bán trung bình từ 5.000 đến 5.400 USD/m2. Nhìn chung, giá bán căn hộ tăng tùy theo phân khúc và khu vực. Giá sơ cấp toàn thị trường tăng 5% và tăng nhanh hơn ở phân khúc cao cấp, đạt 7%. Giá bất động sản ở TP.Thủ Đức, nơi tập trung nhiều dự án cao cấp, cao hơn 10% so với mặt bằng chung của TP.HCM.

Nguồn cung mới của TP.HCM dự kiến nhiều hơn càng về cuối năm, với các dự án công bố giai đoạn mở bán tiếp theo như Empire City, The Metropole và The Opus One. Ngoài ra, dự báo nguồn cung mới tại các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương cũng sôi động hơn từ các dự án của Vinhomes, An Gia và liên danh Covestcons – BEHS.

Các Luật mới về bất động sản chính thức có hiệu lực từ 1/08/2024, được kỳ vọng tạo cú huých cho thị trường, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý tồn đọng thời gian qua, thúc đẩy các dự án đình trệ được hồi sinh và tăng tốc. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở giá phải chăng và nhà ở xã hội sẽ khó tăng nhanh trong vài quý tới do liên quan đến quỹ đất cũng như chi phí đầu tư xây dựng ngày càng cao.