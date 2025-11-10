Chuyên gia: Thị trường chịu áp lực ngắn hạn, song cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, các yếu tố vĩ mô trong nước đang đóng vai trò then chốt trong việc định hình tâm lý nhà đầu tư và mặt bằng định giá cổ phiếu.﻿

Theo quan sát của ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Phó Giám đốc Khối Phân tích CTCP Chứng khoán ASEAN, tâm lý thị trường ngắn hạn hiện đang chịu tác động thận trọng từ hai diễn biến nổi bật: (1) tỷ giá USD/VND tự do tăng mạnh, và (2) lãi suất huy động nhích lên tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần.

Hiện tỷ giá USD/VND tự do đang neo quanh vùng đỉnh lịch sử, ở mức 27.930 đồng/USD (giá bán ngày 8/11), tăng khoảng 1.276 đồng so với cuối tháng 9/2025.

Ông Tâm nhận định đà tăng này chủ yếu bắt nguồn từ sự dịch chuyển dòng tiền trong khu vực dân cư, khi giá vàng và giá bất động sản đã ở mức cao, khiến nhu cầu nắm giữ USD tăng lên.

Tuy nhiên, tỷ giá tự do không phản ánh giao dịch chính thức trên thị trường tài chính và chịu ảnh hưởng lớn bởi tâm lý ngắn hạn.

Thực tế, tỷ giá trung tâm và tỷ giá giao dịch tại ngân hàng đã điều chỉnh giảm đáng kể so với đỉnh tháng 8/2025, nhờ sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động bán USD kỳ hạn.

Song song với đó, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng nhẹ trong tháng qua. MBBank là một ví dụ, với mức tăng 0,4 điểm % ở kỳ hạn 3 tháng và 0,3 điểm % ở kỳ hạn 12 tháng trong giai đoạn từ 30/9 đến 7/11. Xu hướng này cũng xuất hiện tại VPBank, Sacombank, HDBank, chủ yếu do nhu cầu tín dụng tăng cao vào cuối năm, buộc các ngân hàng đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu vào.

Dù lãi suất huy động nhích tăng, mặt bằng lãi suất huy động vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2022–2023, trong khi lãi suất điều hành (tái chiết khấu, tái cấp vốn) vẫn duy trì ở mức thấp từ tháng 6/2023 đến nay.

Ở góc độ vĩ mô, chuyên gia ASEANSC nhận định khả quan về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2025, trong đó, GDP dự báo tăng 7,8–8,2%, lạm phát ước chỉ quanh 3,3–3,5%, thấp hơn mục tiêu 4,5% đặt ra từ đầu năm. "Chính sách tài khóa nới lỏng tiếp tục được duy trì với trọng tâm là đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, trong khi chính sách tiền tệ ổn định được kỳ vọng giữ nguyên mặt bằng lãi suất điều hành ít nhất đến đầu năm 2026", ông Tâm nêu rõ.

﻿VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Với thị trường chứng khoán, chuyên gia ASEANSC dự báo VN-Index có thể duy trì quán tính giảm điểm với các ngưỡng hỗ trợ gần là 1.550 – 1.580, trước khi xuất hiện các nhịp hồi phục để kiểm định ngưỡng kỹ thuật 1.600 – 1.610.

Theo ông Tâm, việc xác định các ngưỡng hỗ trợ là điều không thể thiếu khi định hình chiến lược giao dịch ngắn hạn, tuy nhiên đây không phải là điều duy nhất cần làm.

Các yếu tố quan trọng khác nhà đầu tư cần lưu ý bao gồm (1) VN-Index đang vận động trong trend Giảm ngắn hạn, (2) VN-Index trong trường hợp bật tăng trở lại theo nhận định kể trên đang được xem là nhịp hồi phục, chưa xác nhận đáy cứng, (3) Luân chuyển dòng tiền luôn là yếu tố cần phải ưu tiên quan sát do một số cổ phiếu vẫn sẽ nỗ lực giữ giá kể cả khi thị trường biến động mạnh.

Mặc dù thị trường chưa ghi nhận trạng thái tích cực về xu hướng chỉ số cũng như thanh khoản, chuyên gia cho biết cơ hội đầu tư vẫn đang hiện diện tại 2 nhóm cổ phiếu:

Thứ nhất, một số nhóm cổ phiếu chưa tăng hoặc điều chỉnh trong Uptrend liền trước đang thu hút dòng tiền, chủ yếu là nhóm Phi Tài chính, bao gồm lĩnh vực Công nghệ, Viễn thông, Dầu khí,...

Thứ hai, việc các lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản điều chỉnh, với nhiều cổ phiếu đã chiết khấu 20% đến 30% từ đỉnh ngắn hạn, đang dần hình thành các điểm mua phù hợp dành cho nhà đầu tư.

Cơ hội đang mở ra sau nhịp điều chỉnh sâu, song việc chọn chiến lược giao dịch phù hợp vẫn là yếu tố quyết định thành bại của nhà đầu tư lúc này.

Theo quan điểm của vị chuyên gia ASEANSC, đối với chiến lược giao dịch ngắn hạn , nếu nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng lớn cổ phiếu và ghi nhận các khoản lỗ, cần ưu tiên xử lý tài khoản theo đúng kỷ luật, tuy nhiên việc hạ tỷ trọng có thể thực hiện từng phần và tại nhịp hồi phục kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu.

Trong khi đó, nếu đang sở hữu tỷ trọng tiền mặt lớn, nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò trong nhịp biến động hiện tại cho các vị thế T+, ưu tiên các cổ phiếu đang điều chỉnh trong một xu hướng Tăng hoặc cổ phiếu đã ghi nhận RSI tiến sâu vào vùng quá bán.

Mặt khác, nhà đầu tư theo chiến lược đầu tư trung hạn (từ 3 tháng đến 6 tháng) có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu trong bối cảnh hiện tại, ưu tiên các cổ phiếu đầu ngành, có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2025 - 2026.