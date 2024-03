Chuyên gia tiết lộ về thời điểm thị trường bất động sản “trăm hoa đua nở”, giá tăng và đầu cơ xuất hiện trở lại

Thị trường bất động sản được xác định đã chạm đáy và qua giai đoạn khó khăn nhất. Từ nửa cuối năm ngoái tới nay, niềm tin của nhà đầu tư đã dần ổn lại, thị trường cũng đã dần xuất hiện những điểm sáng, báo hiệu một chu kỳ mới đã mở ra.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển, trong thời gian qua, nhiều chính sách đã được ban hành, nhiều vướng mắc đã từng bước được tháo gỡ.

Nhìn lại quá khứ, ông Nguyễn Quốc Anh cho biết, chu kỳ năm 2008-2012, tồn kho bất động sản tăng liên tiếp, cho tới năm 2013, tín hiệu đảo chiều xuất hiện khi tín dụng được nới lỏng, gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng và Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua đã hỗ trợ cho thị trường địa ốc.

So sánh với thời điểm hiện tại, thị trường đã xuất hiện các động thái tích cực và tương đồng với thời điểm đảo chiều của chu kỳ trước. Bên cạnh đó, ở thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có nhiều lần điều chỉnh lãi suất điều hành, qua đó lãi suất huy động và lãi vay ở nhiều ngân hàng cũng đã hạ nhiệt. Chính phủ cũng có nhiều giải pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp và thị trường, đặc biệt là các luật liên quan bất động sản sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2025 cũng tạo nên điểm sáng.

Trên cơ sở đó, ông Quốc Anh cho rằng, trong nửa cuối năm 2024, thị trường sẽ bắt đầu thăm dò với thanh khoản nhỏ lẻ đến từ các sản phẩm chung cư đáp ứng nhu cầu ở thực.

"Điểm đảo chiều của thị trường bất động sản có thể xuất hiện từ quý 2-4/2024. Thị trường sau đó sẽ bước vào chu kỳ mới và trải qua 4 giai đoạn: Thăm dò, củng cố, khởi sắc và ổn định", ông Quốc Anh dự báo.

Đồng thời, thời điểm từ quý 2-4/2025, khi nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, nguồn tiền đầu tư vào bất động sản tăng trưởng, tiềm lực tài chính của chủ đầu tư và môi trường tiền tệ cải thiện cũng là thời điểm thị trường bất động sản sẽ khởi sắc trở lại.

"Dự kiến từ quý I/2026 trở đi, thị trường giải quyết được tất cả những vấn đề tồn đọng, tiếp đà tăng trưởng tốt về thanh khoản, giá tăng mạnh. Đồng thời, ghi nhận hiện tượng “trăm hoa đua nở” với đa dạng các loại hình bất động sản cùng phát triển. Thị trường cực kỳ sôi động.

Đặc biệt, nhiều loại hình mang tính chất đầu cơ bắt đầu xuất hiện trở lại. Các sản phẩm này đều tăng trưởng về cả niềm tin từ nhà đầu tư lẫn lượng giao dịch trên thị trường", Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn nhìn nhận.

Bình luận về thời điểm tốt để đầu tư bất động sản, TS.Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, quý I/2024 là cơ hội “có một không hai”, giai đoạn thích hợp để các nhà đầu tư có kinh nghiệm, chuyên nghiệp gom được hàng tốt, đầu tư dài hơi trong vòng 3-5 năm sẽ đem lại lợi nhuận cao.

Ông Đính dự báo, từ quý III/2024, thị trường sẽ bắt đầu đi lên, khi đó cơ hội mua được bất động sản giá tốt ở đáy sẽ rất ít, thậm chí gần như không còn. Do vậy, hai quý đầu năm 2024 là “chân sóng cuối” trong chu kỳ tăng giảm 10 năm của bất động sản để nhà đầu tư nắm bắt cơ hội "xuống tiền".

Vị chủ tịch VARS cũng nhấn mạnh, giai đoạn này phù hợp để những nhà đầu tư có tài chính bền vững và am hiểu về thị trường nắm bắt "chân sóng cuối”. Với những người có nhu cầu ở thực, thời điểm này là cơ hội tốt để hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp - do giai đoạn này doanh nghiệp địa ốc buộc phải tái cơ cấu, điều chỉnh giá bán để trụ lại.