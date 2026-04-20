Chuyên gia Trung Quốc gióng hồi chuông cảnh báo: Hiện tượng không thể ngăn cản sắp trở lại, thành ‘cú đấm bồi’ vào chi phí năng lượng toàn cầu

Thiên Di | 20-04-2026 - 13:03 PM | Tài chính quốc tế

Các nhà khoa học chính phủ Trung Quốc đang đưa ra cảnh báo về hiện tượng El Nino trong năm nay.

Theo đó, hiện tượng này có thể thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu tăng cao. Điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng tăng giá năng lượng vốn đã chịu tác động mạnh từ cuộc khủng hoảng Iran hiện nay.

Tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn nguồn tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết các điều kiện El Nino ở mức trung bình đến mạnh được dự báo sẽ xuất hiện vào tháng tới.

Hiện tượng khí hậu này sẽ phát triển trong suốt thời gian còn lại của năm. El Nino là hiện tượng khí hậu xảy ra sau mỗi 2-7 năm và gây ra sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu. Nó có thể mang theo hạn hán hoặc lũ lụt khiến các nhà máy thủy điện phải giảm sản lượng hoặc đóng cửa hoàn toàn.

Kỹ sư cấp cao Wang Yaqi tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc nhận định El Nino có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến các khu vực phụ thuộc vào thủy điện. Các khu vực này sẽ bị buộc phải đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch hơn để sản xuất điện. Hệ quả là cả lượng khí thải carbon và chi phí năng lượng nhập khẩu đều tăng cao. Điều này tạo ra một vòng lặp gây hại làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu và gây áp lực lớn lên các nền kinh tế.

Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi giá dầu thế giới tăng vọt do cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran. Xung đột này đã dẫn đến việc eo biển Hormuz đóng cửa. Đây vốn là tuyến đường vận chuyển huyết mạch cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Các khu vực phụ thuộc vào thủy điện ở Nam Á, Đông Nam Á và một số khu vực của Châu Phi được đánh giá là đặc biệt dễ bị tổn thương trước những áp lực cộng dồn này.

Bà Wang lưu ý rằng một đợt El Nino rất mạnh có thể gây ra lũ lụt nghiêm trọng khiến các nhà máy thủy điện phải ngừng hoạt động. Thiên tai này cũng làm hư hại cơ sở hạ tầng thông qua sạt lở đất và mực nước dâng cao.

Ngược lại hiện tượng này cũng có thể gây ra hạn hán làm giảm mạnh nguồn cung cấp nước cho sản xuất điện. Tuy nhiên Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cũng kêu gọi sự thận trọng trước những suy đoán trên mạng xã hội.

Chuyên gia dự báo Chen Lijuan cho rằng còn quá sớm để khẳng định trái đất sẽ chạm mức nhiệt cực đoan mới trong năm nay dù thừa nhận các rủi ro đang gia tăng đáng kể.

