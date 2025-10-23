Chuyên gia VPBankS: Ngoại trừ định giá quá cao và sự kiện “đổ vỡ”, các nhịp điều chỉnh đều là cơ hội

Sau khi lập đỉnh mới, thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay đầu điều chỉnh và đang nỗ lực tìm kiếm điểm cân bằng. Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược” do BizLive tổ chức diễn ra ngày 22/10, ông Nguyễn Việt Đức - Giám đốc kinh doanh số VPBankS cho rằng việc thị trường điều chỉnh trong ngắn hạn như những ngày vừa qua chỉ là sự chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư sau khi có mức sinh lời rất cao từ đầu năm 2025.

Từ đầu năm 2025, thị trường chứng khoán của Việt Nam đã tăng trưởng trên 30% và là một trong hai thị trường tăng trưởng mạnh nhất trên thế giới. Ông Đức cho rằng, thị trường chỉ đáng lo ngại trong 2 trường hợp (1) Tăng quá nóng đẩy định giá lên quá cao; (2) Các sự kiện mang tính “đổ vỡ”. “Ngoại trừ 2 trường hợp này, các nhịp điều chỉnh đều là cơ hội” , ông Đức nhấn mạnh.

Ở thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của 2 trường hợp này. Theo chuyên gia VPBankS, định giá P/E forward của chứng khoán hiện vẫn chỉ ở mức 12 lần, thấp hơn 20-30% so với các thị trường mới nổi khác nên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn hấp dẫn với nhà đầu tư. Khi thị trường chứng khoán có nhịp giảm điểm những ngày gần đây, ngay lập tức nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu giải ngân trở lại.

Trong năm 2026, với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế ở mức cao, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 15%. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên hạn chế kịch bản lạc quan thái quá. “Thông thường một năm tăng trưởng trên 30% sẽ chỉ duy trì được trong một gian ngắn và thị trường chứng khoán sẽ điều chỉnh trở lại ở mức tăng trưởng trung bình” , ông Đức chia sẻ.

Về triển vọng trung hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam không có gì đáng lo ngại bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức cao từ 8 - 10%, cộng thêm lạm phát khoảng 3% nên nhà đầu tư chứng khoán có thể hy vọng mức sinh lời trung bình của thị trường từ 13 – 15%/năm.

“Với mức độ tăng mạnh của thị trường như năm nay, áp lực chốt lời sẽ xảy ra và có thể khiến thị trường giảm khoảng 5%. Tuy nhiên, sự giảm điểm trong ngắn hạn này sẽ tạo lực mua mới cho những nhà đầu tư dài hạn đến với thị trường” , ông Đức nhận định.

Đánh giá về triển vọng sau nâng hạng, chuyên gia của VPBankS cho biết, ước tính thị trường sẽ được các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ thụ động giải ngân khoảng 1,6 - 2 tỷ USD. Thị trường cũng được dự báo sẽ thu hút dòng vốn chủ động khoảng 5 - 6 tỷ USD, sẽ được giải ngân vào các thời điểm có định giá phù hợp.