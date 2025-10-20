Chuyện hi hữu: Bị cáo chết trước khi xét xử 3 ngày, tòa vẫn tuyên 12 tháng tù

Hội đồng Giám đốc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật liên quan vụ bị cáo đã chết 3 ngày nhưng vẫn bị kết án 12 tháng tù.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Hùng có hành vi trộm cắp tài sản trị giá gần 21,6 triệu đồng.

TAND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cũ) quyết định đưa bị cáo N.V.H. ra xét xử về hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 24-8-2020.

Do bị cáo H. vắng mặt nên thời gian mở lại phiên tòa ấn định vào ngày 21-9-2020.

Ngày 25-8-2020, bị cáo H. có đơn xin xét xử vắng mặt (có xác nhận của Công an xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) với lý do bị bệnh tiểu đường ở giai đoạn cuối, đi đứng không được nên không thể đến tham gia phiên tòa.

Hội đồng Giám đốc thẩm TAND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VKSND tỉnh Lâm Đồng



Ngày 21-9-2020, TAND huyện Tuy Phong tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị cáo, xử phạt bị cáo 12 tháng tù. Tài liệu trong hồ sơ vụ án không thể hiện việc bị cáo đã được tống đạt bản án theo quy định.

Ngày 22-10-2020, Chánh án TAND huyện Tuy Phong ủy thác cho TAND huyện Bắc Bình ra Quyết định thi hành án phạt tù đối với ông H.

Tuy nhiên, qua xác minh bị cáo H. đã chết vào ngày 18-9-2020, trước ngày xét xử sơ thẩm 3 ngày.

Ngày 5-1-2021, TAND huyện Bắc Bình ban hành văn bản thông báo về việc không ban hành quyết định thi hành án đối với ông H. với lý do bị cáo đã qua đời.

Theo TAND tỉnh Lâm Đồng, bị cáo H. chết trước ngày xét xử sơ thẩm ba ngày nên theo quy định tại Điều 282 Bộ luật Tố tụng hình sự, Tòa án phải ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo.

Tuy nhiên, vào ngày 21-9-2020, TAND huyện Tuy Phong (nay là TAND Khu vực 14 – Lâm Đồng) vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong xét xử, dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.

Đến ngày 15-4-2025, TAND huyện Tuy Phong mới kiến nghị xem xét lại Bản án nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm do bị cáo H. đã chết trước thời điểm xét xử sơ thẩm.

Như vậy, việc bị cáo H. chết năm 2020, đến năm 2021 TAND huyện Bắc Bình đã có thông báo nhưng TAND xét xử sơ thẩm không kịp thời báo cáo đề nghị giám đốc thẩm đối với trường hợp này để hủy bản án, đình chỉ vụ án là chưa kịp thời.