Chuyển khoản nhầm 11 triệu đồng, đáng lẽ mất 7 ngày nhưng cụ ông U80 ở Hà Nội chỉ mất 2 ngày để lấy lại tiền

Ông Trương Anh Tuấn đã đến trụ sở Công an phường để gửi lời cảm ơn

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ người dân lại số tiền 11 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Theo đó, ngày 4/9/2025, ông Trương Anh Tuấn (72 tuổi, trú tại phố Thành Nhàn, phường Bạch Mai) đến trụ sở Công an phường Bạch Mai trình báo việc do sơ suất nên đã đã chuyển nhầm 11 triệu đồng cho người không quen biết.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, đồng chí Trưởng Công an phường cùng Trung tá Nguyễn Đăng Phương, Tổ trưởng Tổ phòng chống tội phạm, đã trực tiếp trấn an người dân và phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan nhanh chóng xử lý vụ việc.

Bằng tinh thần trách nhiệm, tập thể Công an phường đã nhanh chóng xử lý, giúp cụ Tuấn nhận lại đầy đủ số tiền chỉ sau 2 ngày thay vì chờ khoảng một tuần theo quy trình ngân hàng.

Đến ngày 22/9/2025, ông Trương Anh Tuấn đã đến trụ sở Công an phường để gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự tin tưởng, yên tâm trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình hỗ trợ của lực lượng Công an phường.

Việc làm trên thể hiện rõ tinh thần phục vụ nhân dân của Công an phường Bạch Mai, góp phần củng cố niềm tin và tình cảm của người dân đối với lực lượng Công an Thủ đô.