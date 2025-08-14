Chuyển mình mạnh mẽ, FE CREDIT viết tiếp chương mới ngành tài chính tiêu dùng

Từ người dẫn đầu đến bước "chuyển mình" chiến lược

Ra đời năm 2010, FE CREDIT là một trong những đơn vị đầu tiên đặt nền móng cho ngành tài chính tiêu dùng hiện đại. Với sứ mệnh dẫn vốn tiêu dùng cho phân khúc khách hàng dưới chuẩn ngân hàng, như công nhân, tiểu thương, lao động phổ thông, công ty đã mở ra cánh cửa tài chính cho hàng triệu người dân trên khắp cả nước.

Vị thế dẫn đầu được thiết lập nhờ chiến lược tiếp cận khách hàng đại chúng hiệu quả: mạng lưới phân phối rộng khắp, quy trình phê duyệt nhanh chóng và dễ dàng, sản phẩm đa dạng phù hợp với nhu cầu tiêu dùng và nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng. Trong chu kỳ tăng trưởng, thị phần FE CREDIT có thời điểm đạt hơn 50% toàn thị trường, đóng góp tới 40% trong tổng lợi nhuận hợp nhất của VPBank.

Tuy nhiên trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, mọi doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều thách thức, cần nhanh chóng thay đổi và linh hoạt thích nghi. Bối cảnh sau đại dịch Covid-19 và sự gia tăng thâm nhập của công nghệ vào ngành tài chính đặt ra yêu cầu về mô hình tăng trưởng mới.

Với vị thế dẫn đầu, FE CREDIT thực hiện bước "chuyển mình" chiến lược trong năm 2023, không ngừng nâng cấp chất lượng dịch vụ, mang đến những giá trị chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững để đưa lĩnh vực tài chính tiêu dùng sang "chương mới".

Nơi khách hàng đặt ở vị trí trung tâm

Tại FE CREDIT, công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ vào toàn bộ hành trình khách hàng, qua đó giúp những trải nghiệm được liền mạch và dễ dàng. Nền tảng phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) vừa là "công cụ" để FE CREDIT mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính thuận tiện và nhanh chóng hơn cho người dân, vừa giúp công ty thiết kế từng sản phẩm riêng cho những nhóm nhu cầu nhất định.

Mô hình thẩm định tín dụng dựa trên AI và Big Data còn cho phép rút ngắn thời gian phê duyệt, đồng thời nâng cao độ chính xác trong việc đánh giá năng lực tài chính, hành vi tín dụng của người vay, nhờ đó gia tăng năng lực kiểm soát rủi ro tiềm ẩn của FE CREDIT. Công ty cũng tích hợp AI vào hệ thống chatbot thông minh để hỗ trợ 24/7 cho hơn 130.000 người dùng mỗi tháng.

FE CREDIT phát triển ứng dụng tài chính đa nhiệm – FE ONLINE 2.0, tích hợp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ và tính năng như: vay tiền mặt, mở thẻ tín dụng, ngân hàng số, tra cứu giao dịch và quản lý khoản vay – tất cả chỉ qua vài thao tác trên thiết bị di động.

Đặt khách hàng làm trung tâm, FE CREDIT mở rộng danh mục sản phẩm, như vay trả góp điện thoại - điện máy, vay trả góp xe máy, thẻ tín dụng và bảo hiểm liên kết, bên cạnh phân khúc vay tiền mặt thế mạnh, nhằm đáp ứng cho những nhu cầu tài chính đặc thù của người tiêu dùng. Với khả năng phân tích sâu hành vi và thị hiếu của khách hàng ở từng thời điểm nhất định, công ty còn chú trọng phát triển thêm đa dạng tính năng mới cho các sản phẩm, từ đó ngày càng cá nhân hóa giải pháp tài chính.

Bằng cách này, FE CREDIT không chỉ nâng cao chất lượng danh mục cho vay mà còn tăng cường khả năng giữ chân khách hàng, yếu tố cốt lõi để xây dựng tăng trưởng bền vững.

FE CREDIT kết nối mạnh mẽ với khách hàng để mang đến những giải pháp "đo ni đóng giày", thực sự giải quyết nhu cầu tài chính. Ảnh: FE CREDIT.

Mô hình hoạt động hiệu quả với năng lực quản trị chuyên nghiệp cùng quy trình chuẩn hóa quốc tế đang được FE CREDIT xây dựng dưới sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các định chế tài chính hàng đầu, gồm VPBank và Tập đoàn SMBC.

Công ty tối ưu hóa nguồn lực và nhận sự hỗ trợ tối đa từ ngân hàng mẹ VPBank với những lợi thế từ nguồn vốn và hệ sinh thái đa dạng để tạo nên "sức bật" mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Tập đoàn SMBC đề cao sự cải tiến liên tục, tính kỷ luật và đặt khách hàng làm trung tâm, góp phần chuẩn hóa hoạt động, thúc đẩy sự "chuyển mình" trở nên rõ rệt, giúp FE CREDIT hướng đến mô hình tài chính tiêu dùng bền vững.

Những nỗ lực trong quá trình tái cấu trúc và chuyển hướng chiến lược của FE CREDIT đang dần trở nên sắc nét, ghi nhận 5 quý liên tiếp có lợi nhuận dương, tính tới quý II/2025. Chỉ riêng hai quý đầu năm nay, công ty đạt gần 270 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Các chỉ tiêu an toàn vốn, hiệu quả vận hành và tín dụng cốt lõi đều cải thiện rõ rệt, minh chứng cho hướng đi đúng đắn và bền vững.

Ở thời điểm ngành tài chính tiêu dùng đang đứng trước nhiều thử thách và kỳ vọng mới, FE CREDIT không chỉ chọn cách thích nghi mà còn chủ động kiến tạo. Bằng chiến lược dịch chuyển rõ ràng, nền tảng công nghệ vững chắc và định hướng phát triển bền vững, công ty đang viết tiếp hành trình tiên phong và tiếp tục mang đến những giá trị đặc biệt cho khách hàng, cổ đông và xã hội.