Chuyện năm học mới: Khi hành trang cho con không chỉ là sách vở

Sau tiếng trống khai giảng là muôn vàn nỗi lo thầm lặng

Hàng năm, khi tiếng trống khai giảng vang vọng, học sinh nô nức tới trường gặp lại thầy cô bè bạn, cha mẹ thì rộn ràng sắm sửa sách vở, giấy bút mới cho con. Nhưng đi cùng niềm vui là nỗi lo cứ râm ran dần lên trong lồng ngực của không ít cha mẹ: tài chính của mình đã đủ để lo cho con hay chưa?

"Ngoài giờ học chính khóa, con còn cần tham gia các lớp năng khiếu hay những khóa học mới về khoa học, AI, STEM… để phát triển bản thân. Thật sự là một khoản không nhỏ trong bối cảnh khó khăn này nhưng vợ chồng tôi vẫn tự nhủ cố gắng vì tương lai của con. Nhìn xa hơn, học phí đại học ngày càng cao, nhất là khi gia đình còn đặt mục tiêu cho cháu đi du học, nên chúng tôi càng thêm lo lắng." – chị Hoàng Hà (36 tuổi), một phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ.

Tâm sự của chị Hà không phải số hiếm, nếu không muốn nói là nỗi lòng chung của hầu hết bậc cha mẹ. Ai cũng muốn cho con điều kiện học hành tốt nhất có thể, không chỉ ở trong nước mà thậm chí cả ở nước ngoài. Theo Báo cáo Xu hướng chính tại Đông Nam Á năm 2024 của Acumen, trong năm học 2021-2022, Việt Nam có hơn 132.000 du học sinh, đứng đầu trong khu vực. Con số cho thấy xu hướng du học ngày càng tăng cao và phổ biến tại Việt Nam, đồng thời phản ánh sự đầu tư của nhiều phụ huynh Việt để con được tiếp cận nền giáo dục tiên tiến.

Thêm vào đó, hành trình học vấn không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đôi khi chỉ một biến cố bất chợt xảy đến cũng có thể làm gián đoạn kế hoạch học tập của con. Anh Tân Vũ (41 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Trước đây, vợ chồng tôi ăn nên làm ra, nên không tiếc tiền đầu tư đủ hạng mục học chính, học thêm cho con. Nhưng đợt tôi nhập viện phẫu thuật, gia đình cần xoay xở một số tiền lớn, cửa hàng thiếu người quản lý nên lao đao, có tháng không có thu nhập. Thời điểm ấy, đến những khoản không quá lớn như đăng ký khóa học online cho con cũng khiến tôi phải cân nhắc. Từ đó, vợ chồng tôi nhận ra: cần chuẩn bị dài hạn, và một khoản dành riêng cho hành trình học vấn của con."

Cha mẹ tìm đến giải pháp đồng hành lâu dài

Mang trong mình những nỗi lo, chị Hà, anh Vũ cùng nhiều bậc phụ huynh khác luôn trăn trở tìm lời giải cho bài toán dài hạn. Thay vì chỉ lo cho từng năm học, họ mong muốn một hành trình vững bền, nơi con vừa được hỗ trợ với nguồn tài chính ổn định để theo đuổi tri thức, vừa được bảo vệ trước những rủi ro bất ngờ.

"Vừa muốn xây dựng quỹ học vấn, vừa bảo vệ sức khoẻ cho con nên tôi chọn tham gia bảo hiểm nhân thọ" - chị Hoàng Hà chia sẻ. "Sau khi tham khảo nhiều sản phẩm, tôi quyết định tham gia Chủ Động Tương Lai của BIDV MetLife. Về quyền lợi tích lũy, sản phẩm không chỉ có lãi suất từ Quỹ liên kết chung, mà gia đình còn được hưởng các khoản thưởng giá trị. Qua đó, gia đình tôi có thể dễ dàng chuẩn bị quỹ học vấn lâu dài của con", chị cho biết thêm.

Được biết, các khoản thưởng của sản phẩm Chủ Động Tương Lai bao gồm: Thưởng duy trì hợp đồng định kỳ, Thưởng tri ân vào Ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 30 hoặc thời điểm đáo hạn (tùy theo mốc nào đến trước). Các khoản thưởng đa dạng góp phần gia tăng giá trị tích lũy, giúp cha mẹ thêm phần an tâm để đồng hành cùng con đường học vấn lâu dài.

Chủ Động Tương Lai là lựa chọn phù hợp để cha mẹ đồng hành cùng tương lai học vấn lâu dài của con.

Điều khiến chị Hà đánh giá cao ở Chủ Động Tương Lai chính là sự linh hoạt trong quyền lợi bảo vệ nhờ kết hợp cùng bộ ba sản phẩm đính kèm. Trong đó, Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện giúp con được bảo vệ trước rủi ro bệnh hiểm nghèo, khi có phạm vi bảo vệ rộng với 110 bệnh lý, bao gồm 11 bệnh ở trẻ em, 35 bệnh giai đoạn sớm, 59 bệnh giai đoạn sau và 5 bệnh đặc thù theo giới tính.

Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí chi trả theo số tiền bảo hiểm, giúp gia đình nhận được nhiều quyền lợi hơn cho việc điều trị. Đặc biệt, với cậu con trai hiếu động, có thêm Bảo hiểm Tai nạn tăng cường làm hai vợ chồng chị an tâm hơn hẳn. Một điểm cộng quan trọng là các hợp đồng sản phẩm đính kèm này đều được tái tục hằng năm, cho phép gia đình linh hoạt điều chỉnh kế hoạch bảo vệ phù hợp với từng giai đoạn trưởng thành của con.

Năm học mới mở ra biết bao trải nghiệm lý thú trên hành trình lớn khôn của con. Sản phẩm Chủ Động Tương Lai từ BIDV MetLife đã giúp nhiều cha mẹ có thể yên tâm chuẩn bị nền tảng vững chắc cho con, để con tự tin chinh phục tri thức và khám phá thế giới.