Chuyện 'người hùng' cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ

Có mặt ở xã Hoà Thịnh (Đắk Lắk) vào cuối chiều 22/11, phóng viên Tiền Phong không khỏi nhói lòng trước cảnh tượng thiệt hại của vùng “rốn lũ” này. Tấp nập các xe đoàn thiện nguyện đổ về hỗ trợ bà con .

Gần 80 hộ dân ở tổ Mỹ Tài (thôn Mỹ Xuân 2) ai cũng cảm động trước sự dũng cảm, mưu trí trước hành động xả thân anh Lê Kim Tấn (48, chi Hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Mỹ Xuân 2) và những người khác. Thôn Mỹ Xuân 2 là một trong những nơi bị ngập nặng nhất của xã Hoà Thịnh.

Anh Tấn cùng chiếc ghe bằng tôn cứu nhiều người trong tổ Mỹ Tài.

Anh Tấn không thể quên thời điểm sinh tử đó. Khi vào khoảng 19h ngày 19/11 bắt đầu nước dâng lên nhưng còn thấp. Tuy nhiên, đến chiều 20/11, nước lên nhanh. Do nắm được tình hình, 16h chiều cùng ngày, anh Tấn đã chủ động đưa bếp ga, gạo, mì tôm, thực phẩm lên tầng hai căn nhà của mình. Thấy nước dâng cao nguy hiểm, anh Tấn di chuyển hết toàn bộ gia đình, họ hàng tổng cộng 15 người lên tầng hai sinh hoạt trong không gian vỏn vẹn 20m² .

Lo cho gia đình xong, anh Tấn gọi 3 anh em trai, 2 cháu trai, 1 em rể đi giúp người dân trong tổ Mỹ Tài. Ba ghe nhỏ được gò lại bằng tôn anh Tấn sắm mấy năm qua giờ mới phát huy tác dụng. Tuy nhiên mỗi ghe chỉ chở được tối đa 3 người. Mà trong gia đình chỉ anh Tấn là người có kinh nghiệm sông nước. Bởi vậy, để không xảy ra bất trắc gì, cả 3 ghe cùng nhau đi tìm, giúp người dân trong tổ Mỹ Tài.

“Ghe của tôi đi trước, anh em trai và các cháu trai đi sau để hỗ trợ. Tôi dùng mái chèo gõ vào mái từng nhà dân để mọi người biết. Sau đó tôi hỏi thăm tình hình sức khoẻ, ăn uống, trường hợp nào cần tôi sẽ đưa lên các ghe của mình đưa về nhà trú ẩn, trường hợp nào vẫn an toàn mình để họ ở lại tại nhà. Lúc đó mưa to lắm, phải gõ thật mạnh người ta mới biết. Tổng cộng anh em chúng tôi đưa về nhà mình gần 20 người dân”, anh Tấn kể.

Căn gác ở tầng hai nhà anh Tấn nơi mọi người trú ngụ thời điểm nước dâng cao.

Để mọi người đủ no, anh Tấn đem theo mì tôm, cơm để ai đói thì đưa luôn. Theo anh Tấn, cái quan trọng nhất chính là sự động viên, hứa với từng hộ dân nếu nước dâng cao sẽ quay lại đón họ về chỗ cao ráo, an toàn. Do tầng hai nhà anh Tấn cũng hẹp nên sức chứa có hạn, bởi vậy chỉ những trường hợp nào bị ngập nặng, không có chỗ trú nữa mới đưa về.

Anh Tấn nhớ mãi trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Anh Thư (53 tuổi). Nhà bà Thư thấp nên bị ngập hoàn toàn, trong nhà lúc đó có bà Thư, chồng, một con dâu và một cháu nội. Trời mưa rất lớn, anh Tấn chèo ghe đến, dùng mái chèo gõ lên mái nhà nhiều lần nhưng không thấy ai phản hồi nên đành quay về. Tuy nhiên, vừa về đến nhà, anh lại có linh cảm chẳng lành nên lập tức rủ anh em quay trở lại. Khi gõ lần thứ hai, bà Thư mới đáp lại. Mở mái nhà ra, anh thấy cả gia đình đều trong tình trạng hoảng loạn, lo sợ. Anh Tấn liền đưa tất cả về nhà mình, cho ăn cơm nóng và trú ẩn qua đêm.

Một số người trong tổ Mỹ Tài được anh Tấn ứng cứu lúc nước dâng cao.

Hay như trường hợp bà Phạm Thị Hiệp (70 tuổi) ở một mình trong tổ Mỹ Tài. Khi anh Tấn tới gõ vào mái nhà bà Hiệp kêu lên. Ngay lập tức anh Tấn rúc qua một lỗ nhỏ chưa bị ngập vào nhà, thấy vậy bà Hiệp oà khóc vì đã nhịn đói hơn một ngày. Đưa về nhà mình, anh Tấn và mọi người chăm sóc, cho ăn uống, ngủ nghỉ.

Theo anh Tấn, thời điểm nước dâng cao nguy hiểm có nhiều người trong tổ Mỹ Tài đi hỗ trợ bà con như mình, trong đó có anh Phan Quốc Phong (40 tuổi), Trần Quốc Trầm (46 tuổi), ông Lê Quang Công (56 tuổi). Hai ngày hai đêm anh Tấn và mọi người đi động viên, ứng cứu mọi người trong tổ Mỹ Tài.

5 người hùng cùng với lực lượng Công an xã Hoà Thịnh giúp dân thoát khỏi nguy hiểm.

Theo một lãnh đạo Công an xã Hoà Thịnh thông tin, trong thời điểm nước dâng có nhiều “người hùng” là cán bộ công an, an ninh cơ sở, người dân sử dụng thuyền để ứng cứu, giúp người dân thoát nạn.