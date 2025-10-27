Chuyến thăm của Tổng Bí thư tới Vương quốc Anh sẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới





Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew - Ảnh: VGP/Văn Cường

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, Đại sứ Iain Frew cho biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Việt Nam tới Anh sau 13 năm - một sự kiện mang tính lịch sử. Chuyến thăm lần này không chỉ thể hiện niềm tin chiến lược giữa hai bên mà còn mở ra những định hướng hợp tác cụ thể, thực chất hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những lĩnh vực then chốt như công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch; phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng sẽ thảo luận về việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo kỹ năng để chuẩn bị cho lực lượng lao động tương lai, cũng như củng cố các sáng kiến trong lĩnh vực năng lượng và chuyển đổi xanh.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Đại sứ Iain Frew tin tưởng duy trì đối thoại chính trị cấp cao và thúc đẩy hợp tác thực chất sẽ giúp hai nước cùng nhau bảo vệ hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ, thúc đẩy thương mại tự do và bảo đảm chuỗi cung ứng an toàn, ổn định.

Minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác sâu rộng, thực chất Việt Nam – Vương quốc Anh

Đại sứ Iain Frew bày tỏ đặc biệt ấn tượng với những tiến triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, tài chính, giáo dục đến an ninh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Đại sứ, trong vòng một thập kỷ qua, kim ngạch thương mại hai chiều gần như tăng gấp ba, đạt hơn 9 tỷ bảng Anh mỗi năm. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết hợp tác sâu rộng và thực chất giữa hai bên.

Đại sứ nhấn mạnh, việc Anh chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), với sự ủng hộ của Việt Nam, là một cột mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân hai nước, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư bền vững.

Về hợp tác giáo dục, trong 15 năm qua, hơn 75.000 sinh viên Việt Nam đã học tập tại Vương quốc Anh và hiện có khoảng 12.000 sinh viên đang theo học mỗi năm. Đây không chỉ là quá trình trau dồi kiến thức hay ngoại ngữ, mà còn là cơ hội xây dựng "những cây cầu kết nối con người" giữa hai quốc gia, Đại sứ bày tỏ.

Đại sứ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc gia. Nhiều tổ chức giáo dục của Anh đang tích cực hỗ trợ sáng kiến này, giúp thế hệ trẻ Việt Nam có khả năng hội nhập quốc tế sâu rộng hơn.

Ngoài ra, các chương trình đại học liên kết, như các khóa học của Đại học London và nhiều trường hàng đầu của Anh tại Việt Nam, đang giúp người học tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao ngay trong nước.

Trong lĩnh vực khí hậu và chuyển đổi xanh, Đại sứ Iain Frew khẳng định, đây là một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật nhất. Sau cam kết lịch sử của Việt Nam tại COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Anh và Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ thông qua quan hệ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP).

Một phái đoàn năng lượng của Anh đang có mặt tại Việt Nam để hỗ trợ phát triển ngành điện gió ngoài khơi – lĩnh vực mà Anh có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Hợp tác trong chuyển đổi xanh sẽ góp phần thay đổi căn bản cơ cấu năng lượng của Việt Nam.

Về hợp tác quốc phòng – an ninh, Đại sứ Iain Frew cho biết, Anh rất tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cũng như trong quá trình hiện đại hóa và đa dạng hóa ngành công nghiệp quốc phòng.

"Từ chỗ chưa từng hợp tác 20 năm trước, nay hợp tác an ninh – quốc phòng đã trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, góp phần bảo đảm an ninh khu vực và toàn cầu", Đại sứ nhấn mạnh.

Đánh giá về chặng đường phát triển kinh tế của Việt Nam, Đại sứ Iain Frew cho rằng đây là "một trong những câu chuyện thành công ấn tượng nhất trên toàn cầu" - Ảnh: VGP/Văn Cường

Kinh tế Việt Nam: Câu chuyện thành công ấn tượng trên toàn cầu

Đánh giá về chặng đường phát triển kinh tế của Việt Nam, Đại sứ cho rằng đây là "một trong những câu chuyện thành công ấn tượng nhất trên toàn cầu".

Việt Nam đã vươn lên từ một quốc gia thu nhập thấp trở thành nước thu nhập trung bình, đưa hàng triệu người thoát nghèo – một thành tựu mà Đại sứ đánh giá nhờ vào kết quả của nỗ lực bền bỉ và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ cùng người dân Việt Nam.

Theo Đại sứ, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với các lợi thế như dân số trẻ, được giáo dục tốt, vị trí địa chiến lược thuận lợi, ngành sản xuất năng động và mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp.

Tuy nhiên, Đại sứ cũng cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất, thu hút đầu tư vào công nghệ cao và phát triển nguồn nhân lực chất lượng.

Đánh giá cao những định hướng phát triển gần đây của Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 68 khẳng định vai trò của khu vực tư nhân trong nền kinh tế, Đại sứ Iain Frew tin tưởng, với tầm nhìn này cùng sự hợp tác quốc tế sâu rộng, Việt Nam hoàn toàn có khả năng đạt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045./.