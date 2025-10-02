Chuyện tình yêu 2 tháng của diễn viên đẹp trai: Về Mai Châu ở rể, 38 tuổi sống an yên, có cơ ngơi tiền tỷ

Trong dàn diễn viên nam của VFC, Hà Việt Dũng được khán giả nhớ đến như một “soái ca màn ảnh” với gương mặt điển trai, dáng vẻ phong trần và những vai diễn lạnh lùng, cá tính. Thế nhưng, sau ánh hào quang showbiz, nam diễn viên lại lựa chọn cuộc sống bình dị, nên duyên cùng một cô gái dân tộc Thái ở Mai Châu, Hòa Bình.

Từ người mẫu đến “soái ca VFC”

Hà Việt Dũng sinh năm 1987, dân tộc Mường, quê Hòa Bình. Anh từng làm công nhân xây dựng, rồi bén duyên với nghề người mẫu trước khi bước vào phim ảnh. Với vẻ ngoài nam tính, anh nhanh chóng ghi dấu qua các phim Khi đàn chim trở về, Người phán xử, Mưa bóng mây, Lựa chọn số phận, Hướng dương ngược nắng… Ở nhiều bộ phim, anh thường được giao những vai diễn gai góc, nhiều chiều sâu tâm lý, qua đó khẳng định vị thế trong làng phim truyền hình phía Bắc.

Diễn viên Hà Việt Dũng.

Nam diễn viên và vợ.

Tình yêu “chớp nhoáng” đi đến hôn nhân

Năm 2018, Hà Việt Dũng bất ngờ tổ chức đám cưới với bạn gái kém 6 tuổi, quê Mai Châu, Hòa Bình – Hà Thị Nhung. Cô gái xinh đẹp người dân tộc Thái này không hoạt động nghệ thuật, từng theo học ngành Tổ chức sự kiện, khoa Văn hóa dân tộc, Đại học Văn hóa Hà Nội.

Điều khiến khán giả bất ngờ là cả hai chỉ tìm hiểu hơn 2 tháng trước khi quyết định cưới. Trả lời Dân Việt, Nhung cho biết: “Với thời gian tìm hiểu hơn 2 tháng, nhiều người sẽ cho rằng nó quá ngắn ngủi và chóng vánh để tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, trong hơn 2 tháng đó, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Tôi nghĩ, mình đã đủ hiểu và đủ cả tình yêu để tiến tới cuộc sống lứa đôi”, nguồn Dân Việt.

Đám cưới được tổ chức giản dị, ấm cúng tại quê vợ Mai Châu, nơi Hà Việt Dũng chính thức “về làm rể”.

Người vợ kín tiếng và hậu phương vững chắc

Không tham gia nghệ thuật, Hà Nhung chọn gắn bó với quê hương, cùng gia đình phát triển du lịch, homestay. Cô cũng là chỗ dựa để chồng yên tâm với công việc diễn xuất.

Trong một bài phỏng vấn với Dân trí, Hà Việt Dũng bày tỏ: “Trong hôn nhân, tôi nghĩ quan trọng cần sự kết nối, trò chuyện. Hai vợ chồng ‘tâm đầu ý hợp’ thì sẽ bền vững, đi được lâu dài. Tôi và vợ suy nghĩ mọi việc đều nhẹ nhàng, nhiều khi thấy như là bạn thân của nhau. Nhờ vậy mà cuộc sống cũng dễ thở”.

Hôn nhân viên mãn sau 7 năm

Sau gần 7 năm kết hôn, Hà Việt Dũng đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và con gái nhỏ. Ngoài thời gian tham gia phim ảnh, nam diễn viên chủ yếu ở quê vợ để quản lý homestay và công việc kinh doanh gia đình.

Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ những video hài hước về quá trình xây dựng thêm một homestay mới tại Mai Châu – thành quả của cả hai vợ chồng sau nhiều năm gây dựng. Trong các clip, không chỉ vợ mà cả bố đẻ của anh cũng xuất hiện, cùng làm việc từ nhặt rác, trồng cây đến trang trí khuôn viên, mang lại hình ảnh đời thường gần gũi và giản dị.