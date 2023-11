Chuyên viên ngân hàng ở TPHCM giả chữ ký chiếm đoạt 5 tỷ đồng của khách

Ngày 19/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Quang Mẫn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Dương Quang Mẫn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến tháng 9/2021, Mẫn là chuyên viên bộ phận tín dụng tại một ngân hàng ở phường 14 (quận Tân Bình) và được phân công giải quyết hồ sơ cấp tín dụng của ông T.A.L.

Lợi dụng vị trí, nhiệm vụ của mình, Mẫn tự lập và giả chữ ký, chữ viết họ tên T.A.L trên giấy nhận nợ với nội dung ông T.A.L đề nghị giải ngân số tiền 5 tỷ đồng vào tài khoản của V.N.H (bạn của Mẫn). Mẫn giả chữ ký, chữ viết họ tên T.A.L, V.N.H trên các tài liệu tín dụng bổ sung.

Bằng thủ đoạn nêu trên, chuyên viên ngân hàng này đã chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng để trả các khoản nợ cá nhân.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.