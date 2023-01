CII: Doanh thu hàng nghìn tỷ nhưng lãi ròng vỏn vẹn 4 tỷ đồng trong quý 4, vay nợ gần 15.000 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022. Trong quý, doanh thu thuần của CII đạt 1.865 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp cao gấp gần 4 lần cùng kỳ lên mức 303 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 34% so với cùng kỳ lên 234 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính (chiếm phần lớn là chi phí lãi vay) giảm 23% xuống 353 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều tăng so với quý 4/2021, lần lượt ghi nhận ở mức 22 tỷ và 135 tỷ đồng.

Kết quả, lãi sau thuế của CII đạt 44 tỷ đồng trong quý 4, trong khi cùng kỳ năm ngoái đã lỗ 368 tỷ đồng. Song, lãi ròng chỉ đạt vỏn vẹn chưa tới 4 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2021 lỗ 366 tỷ đồng), còn lại gần 40 tỷ là lợi nhuận từ cổ đông không kiểm soát.

CII giải trình lợi nhuận gộp tăng do lợi nhuận gộp từ các dự án BOT tăng lên và từ các dự án bất động sản được bàn giao, đưa vào khai thác trong kỳ. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng trong khi chi phí lại giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 5.756 tỷ đồng tăng gấp đôi so với thực hiện trong năm 2021. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ 242 tỷ đồng sang lãi 896 tỷ đồng, trong đó lãi ròng 731 tỷ đồng.

Năm 2022, CII lên kế hoạch năm với tổng doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng và lãi ròng gần 757 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp hoàn thành lần lượt 72% mục tiêu doanh thu và 97% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về cơ cấu doanh thu cả năm, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 3.662 tỷ đồng, gấp 3 lần thực hiện trong năm 2021. Doanh thu thu phí giao dịch tăng 53% lên 1.445 tỷ đồng, ngoài ra còn doanh thu từ hoạt động xây dựng, duy tu công trình 436 tỷ, doanh thu cung cấp nước sạch 216 tỷ đồng,...

Tổng tài sản của CII tới cuối năm 2022 ở mức 28.596 tỷ đồng, giảm 2274 tỷ (-7%) so với đầu năm. Trong đó, hơn 287 tỷ đồng là tiền và tương đương tiền, còn 1/3 so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm 64% xuống còn 1.641 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm hơn 20.264 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính của Công ty ở mức 14.582 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với đầu năm. Vay ngắn hạn gần 5.200 tỷ với khoản vay trái phiếu đến hạn trong 1 năm có giá trị hơn 3.100 tỷ đồng. Vay dài hạn hơn 9.400 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng và trái phiếu.

CII đang nắm giữ 615 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh. Đây là giá gốc của hơn 24 triệu cp CTCP Đầu tư Sài Gòn RiverFront được mua nhằm bán kiếm lời. Theo thuyết minh, ngày 30/09/2019, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia, công ty con của CII, đã ký hợp đồng chuyển nhượng số cổ phiếu này với giá trị hơn 800 tỷ đồng. Cổ phiếu sẽ chính thức được chuyển nhượng cho bên mua khi các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các điều kiện tiên quyết trong hợp đồng.

So với đầu năm, Công ty không còn ghi nhận giá trị bất động sản dở dang đối với dự án chung cư tại lô 3.15 (2.372 tỷ), căn hộ số 152 Điện Biên Phủ (565 tỷ), khu dân cư Sơn Tịnh, Quảng Ngãi (489 tỷ), Khu nghỉ dưỡng kết hợp khu cân dư Delagi (325 tỷ).

Ngược lại, mục bất động sản hoàn thành chờ bán ghi nhận thêm 617 tỷ đồng đối với dự án Chung cư lô 3.15, 370 tỷ đối với dự án khu chung cư 152 Điện Biên Phủ, 92 tỷ đối với dự án Chung cư lô 3.2.