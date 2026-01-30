Circle Vietnam Technologies đạt chứng nhận PCI DSS cấp độ cao nhất cùng Cyber Services

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026 – Công ty TNHH Circle Việt Nam Technologies (Circle Việt Nam Technologies) chính thức được trao chứng nhận PCI DSS Level 1, tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán quốc tế ở cấp độ cao nhất. Chứng nhận được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Cyber Services Việt Nam, đơn vị tư vấn và đánh giá tuân thủ an toàn thông tin uy tín tại Việt Nam.

Việc đạt chứng nhận PCI DSS Level 1 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của Circle Việt Nam Technologies, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc bảo vệ dữ liệu khách hàng, đáp ứng các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt của hệ sinh thái thanh toán và tài chính toàn cầu.

Buổi lễ trao chứng nhận được tổ chức trang trọng tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của đại diện lãnh đạo cấp cao từ hai doanh nghiệp. Về phía Circle Việt Nam Technologies, có ông Trịnh Bảo Hà Khánh – Giám đốc Công nghệ, đại diện cho đội ngũ công nghệ và an toàn thông tin. Về phía Công ty Cổ phần Cyber Services Việt Nam, tham dự sự kiện gồm ông Hà Thế Phương – Phó Chủ tịch, ông Tống Duy Hưng – Tổng Giám đốc và ông Vũ Ngọc Thanh – Phó Tổng Giám đốc. Sự kiện thể hiện tính minh bạch, nghiêm túc và tầm quan trọng chiến lược của dự án PCI DSS đối với cả hai bên.

Đại diện Circle Việt Nam Technologies và ban lãnh đạo Cyber Services.

Chứng nhận PCI DSS là tiêu chuẩn bảo mật bắt buộc đối với các tổ chức lưu trữ, xử lý hoặc truyền dữ liệu thẻ thanh toán. Trong đó, PCI DSS Level 1 là cấp độ cao nhất, áp dụng cho các tổ chức có quy mô giao dịch lớn hoặc yêu cầu tuân thủ đặc biệt khắt khe từ các đối tác quốc tế. Để đạt được chứng nhận này, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ 12 nhóm yêu cầu cốt lõi, bao gồm bảo mật hệ thống mạng, kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu, giám sát an ninh, quản lý lỗ hổng và năng lực ứng phó sự cố, thông qua quá trình đánh giá độc lập và toàn diện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Thế Phương – Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Cyber Services Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới Circle Việt Nam Technologies nhân dịp doanh nghiệp chính thức đạt chứng nhận PCI DSS cấp độ cao nhất của tiêu chuẩn bảo mật ngành thẻ thanh toán.

Theo ông Hà Thế Phương, Chứng nhận PCI DSS Level 1 đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, quy trình và kiểm soát bảo mật. "Việc Circle Việt Nam Technologies đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của PCI DSS cho thấy mức độ tuân thủ cao và sự nghiêm túc trong cách tiếp cận an toàn thông tin," ông Phương chia sẻ.

Đại diện Circle, ông Trịnh Bảo Hà Khánh – Giám đốc Công nghệ nhấn mạnh rằng Circle là công ty fintech tại Việt Nam, tiên phong hợp tác với Pismo để lần đầu tiên ứng dụng công nghệ AI vào mô hình thẩm định rủi ro. Trên nền tảng đó, Circle hiện đang hợp tác với một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam nên bảo mật thông tin là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech).

"Việc đạt chứng nhận PCI DSS Level 1 là kết quả của quá trình đầu tư nghiêm túc vào hạ tầng công nghệ, quy trình vận hành và con người. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Circle tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước," ông Khánh cho biết.

Ở góc độ triển khai và duy trì tuân thủ, ông Vũ Ngọc Thanh – Phó Tổng Giám đốc Cyber Services Việt Nam cho rằng thách thức lớn nhất của PCI DSS không nằm ở việc đạt chứng nhận, mà ở khả năng duy trì tuân thủ liên tục trong suốt quá trình vận hành.

"Cyber Services không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn đánh giá, mà còn hỗ trợ xây dựng cơ chế kiểm soát, giám sát và cải tiến liên tục, giúp tiêu chuẩn PCI DSS được tích hợp vào hoạt động thường ngày của tổ chức," ông Thanh chia sẻ.

Ông Vũ Ngọc Thanh – Phó TGĐ Cyber Services phụ trách dự án

Việc Circle Việt Nam Technologies đạt chứng nhận PCI DSS Level 1 góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh và nền tảng vững chắc để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thanh toán và tài chính số toàn cầu. Đồng thời, sự kiện cũng tiếp tục khẳng định vai trò của Cyber Services Việt Nam trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và đáp ứng các chuẩn mực bảo mật quốc tế.

Công ty Cổ phần Cyber Services Việt Nam

Công ty cổ phần Cyber Services Việt Nam là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ xây dựng triển khai các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ pháp lý hàng đầu tại Việt Nam, bao gồm hệ sinh thái dịch vụ PCI (PCI DSS, PCI PIN, PCI P2PE, PCI 3DS, PCI SSF, PCI Card Production & Provisioning); SOC 1; SOC 2 Type I, SOC 2 Type II; SOC 3; CMMI; GDPR; NIS 2; CCPA; CMMC; HIPAA; ISO; Hồ sơ đề xuất cấp độ hệ thống thông tin và các yêu cầu theo Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các khung quản trị rủi ro an toàn thông tin. Cyber Services Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực bảo mật, đáp ứng yêu cầu kiểm toán và mở rộng hoạt động theo chuẩn mực toàn cầu.

Hotline: 0979 875 985

Website: https://cybercubevn.com

Email: support@cybercubevn.com