Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec: Mô hình toàn diện, quản lý thai kỳ theo tiêu chuẩn quốc tế

Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi thai kỳ thông thường, Y học Bào thai tập trung chuyên sâu vào quản lý toàn diện các nguy cơ sức khỏe có thể ảnh hưởng đến cả bà mẹ và thai nhi trước, trong và sau thai kỳ, đồng thời mở ra cơ hội điều trị sớm các bất thường cho thai nhi ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Kế thừa những thành tựu tiên tiến của y học thế giới, Trung tâm Y học Bào thai – Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) được thành lập với định hướng trở thành một trong những chuyên khoa mũi nhọn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mẹ bầu và thai nhi tại Việt Nam.

Quản lý thai kỳ toàn diện – bảo vệ sự sống ngay từ trong bụng mẹ

Y học Bào thai là lĩnh vực chuyên sâu nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị các bất thường của thai nhi cũng như những nguy cơ tiềm ẩn đối với thai phụ. Nhờ áp dụng các phương pháp can thiệp nội soi, nhiều bệnh lý phức tạp từng được coi là "không thể can thiệp" nay đã có thể được điều trị ngay từ giai đoạn bào thai.

Tại Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec, thai phụ được quản lý thai kỳ theo mô hình khép kín, đa chuyên khoa, đảm bảo phát hiện sớm – chẩn đoán chính xác – can thiệp kịp thời ngăn chặn các nguy cơ cho cả mẹ và bé.

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec là đơn vị tiên phong áp dụng siêu âm hình thái theo chuẩn quốc tế ISUOG, mở rộng phạm vi khảo sát lên 42 chỉ số của thai nhi giúp theo dõi sự phát triển của thai nhi, tư vấn chuẩn xác và kịp thời triển khai can thiệp nếu cần thiết. Trung tâm còn thực hiện sàng lọc và phát hiện sớm các bất thường nhiễm sắc thể, bệnh đơn gen di truyền thường gặp, đảm bảo theo dõi thai kỳ toàn diện.

Đội ngũ bác sĩ Y học Bào thai hội chẩn kết quả siêu âm cho thai phụ

Thế mạnh can thiệp bào thai chuyên sâu

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec đã thực hiện can thiệp điều trị thành công nhiều ca bệnh khó như: hội chứng truyền máu song thai, thai chậm tăng trưởng chọn lọc, hội chứng thiếu máu – đa hồng cầu, hội chứng song thai không tim, thiểu ối .... Năm 2024, Trung tâm được Bộ Y tế cấp phép thực hiện 11 kỹ thuật khó, bao gồm:

1. Nội soi buồng ối điều trị hội chứng truyền máu song thai bằng laser.

2. Nội soi buồng ối điều trị hội chứng dải sợi ối bằng laser.

3. Truyền dịch vào màng ối điều trị bệnh lý ối ít, thiểu ối.

4. Truyền máu cho thai nhi qua dây rốn.

5. Chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm.

6. Chọc hút dịch màng phổi thai nhi dưới siêu âm.

7. Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser.

8. Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực.

9. Nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi thai nhi.

10. Nội soi can thiệp thai nhi điều trị dị tật tim bẩm sinh.

11. Nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec là đơn vị y tế ngoài công lập hàng đầu tại Việt Nam được giao thực hiện nhóm kỹ thuật can thiệp bào thai chuyên sâu. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực toàn diện của một cơ sở y tế ngoài công lập, mà còn là minh chứng cho việc hội tụ đầy đủ các yếu tố then chốt về nhân lực, công nghệ và chuyên môn để triển khai thành công những kỹ thuật can thiệp bào thai phức tạp.

TS. BS Nguyễn Thị Sim cùng e-kip bác sĩ thực hiện kỹ thuật đông dây rốn bằng lưỡng cực dưới hướng dẫn của siêu âm điều trị thai nhi chậm tăng trưởng chọn lọc

Đội ngũ chuyên gia hàng đầu cả nước

Dẫn dắt Trung tâm là TS. BS Nguyễn Thị Sim – Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai, người tiên phong đưa các kỹ thuật Y học Bào thai hiện đại về Việt Nam. Cùng với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với bác sĩ Khoa Sản, Gây mê hồi sức, Tim mạch, Sơ sinh,… trong các ca can thiệp, đồng thời quản lý trong sinh và chăm sóc sau sinh toàn diện cho mẹ và bé.

TS. BS Nguyễn Thị Sim cùng bác sĩ Sơ sinh, Điều dưỡng thăm khám cho sản phụ T. N sinh ba tự nhiên sau khi điều trị AMH thấp (0,2), giữ tam thai tiền sử vết mổ cũ đái tháo đường thai kỳ tới 35 tuần

Trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec được đầu tư đồng bộ, bài bản về cơ sở vật chất, máy móc và công nghệ hiện đại như: máy siêu âm 4D Voluson Expert 22, hệ thống laser quang đông Medilas D MultiBeam, hệ thống nội soi túi phôi công nghệ 4K Karl Storz,...Trung tâm còn được trang bị hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới, phục vụ các xét nghiệm di truyền chuyên sâu trong thai kỳ. Phòng mổ can thiệp bào thai vô trùng tuyệt đối với hệ thống lọc khí áp lực dương đạt chuẩn quốc tế đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi.

Phòng mổ can thiệp bào thai đạt chuẩn ISO 5 vô trùng tuyệt đối

Bạn mong muốn được quản lý thai kỳ toàn diện - khép kín - đồng bộ - phối hợp liên chuyên khoa theo tiêu chuẩn quốc tế, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa B – Bệnh viện Đại học Phenikaa – Tổ 5 Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

Hotline Trung tâm: 086 8650303

Website: https://phenikaamec.com/