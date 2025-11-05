Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip 40 giây ghi lại cảnh tiệm vàng ở phường An Phú, TP HCM bị cướp

05-11-2025 - 06:33 AM | Xã hội

(NLĐO) - Sau khi thăm dò, đối tượng kêu chủ tiệm vàng cho xem chiếc nhẫn rồi ra tay cướp giật

Ngày 4-11, Cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra một vụ cướp xảy ra ở 1 tiệm vàng trên địa bàn phường An Phú.

Camera ghi lại quá trình gây án của nam thanh niên

Theo đó, trưa cùng ngày tại tiệm vàng P.T.P trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TP HCM (trước là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), một nam thanh niên  bịt khẩu trang, đeo kính vào tiệm hỏi mua vàng.

Sau khi thăm dò một lúc, đối tượng kêu chủ tiệm cho xem chiếc nhẫn size to.

img

Đối tượng cầm luôn chiếc nhẫn rồi bỏ chạy ra khỏi tiệm vàng

Vừa cầm chiếc nhẫn, đối tượng nhanh chân bỏ chạy ra ngoài leo lên xe đồng bọn chờ sẵn.


Mặc dù, chủ tiệm vàng và người dân đã lập tức đuổi theo, nhưng vẫn không thể bắt được 2 đối tượng này.


Theo Thanh Thảo

Người lao động

