CLIP: Anh công an hướng dẫn phòng cháy chữa cháy gây bão mạng

Trong đoạn clip, cán bộ này nói: "Tôi chỉ lưu ý là việc chữa cháy không sử dụng nước để chữa cho xăng dầu. Vì xăng dầu nhẹ hơn nước, mình tạt nước làm cháy lan. Cái thứ hai là dầu mỡ đang chiên trên bếp, nếu mà mình tạt nước vô là ngày mai đi xăm một cặp chân mày 15 triệu đó, nhớ không?".

Cán bộ công an xuất hiện trong clip này là thiếu tá Đỗ Tấn Tài, hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) - Công an quận 5 (TP HCM).



Thiếu tá Đỗ Tấn Tài hướng dẫn PCCC nhận được nhiều lời khen ngợi bởi cách nói chuyện hài hước, thiết thực

Một đoạn chia sẻ khác của công an này cũng nhận được nhiều tiếng cười ủng hộ của mọi người. Theo đó, để nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng tại chỗ khi xuất hiện hỏa hoạn, thiếu tá Tài lưu ý: "Lính cứu hỏa chứ không phải lính tháng 7 mà điện cái hiện, điện cái hiện. Lực lượng tại chỗ cực kỳ quan trọng. Có cháy hay không do các anh chị quyết định, cháy lớn hay cháy nhỏ là do các anh chị quyết định".

Thiếu tá Tài cũng kêu gọi mọi người thay vì dành thời gian lên mạng để coi những thông tin vô bổ thì hãy tìm hiểu về các biện pháp PCCC, tích lũy các kỹ năng thoát nạn để ứng dụng khi cần thiết.

Với những thông tin bổ ích và cách chia sẻ hài hước, thiếu tá Tài nhận rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét cách tuyên truyền "vui nhưng thấm".

Thời điểm xuất hiện trong clip, thiếu tá Đỗ Tấn Tài đang tuyên truyền về PCCC tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP HCM. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, diễn ra hôm 15-9.

Buổi thực tập do UBND quận 5 tổ chức với sự tham gia của nhiều đơn vị, như: Đội Cảnh sát PCCC- CNCH Khu vực 1 - Phòng PC07 Công an TP HCM; Đội Cảnh sát PCCC-CNCH, Đội CSGT - Công an quận 5; Hội Chữ thập đỏ quận 5; UBND phường 9, Công an phường 9 (quận 5),... với tổng số hơn 300 người tham gia.