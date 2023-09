Runner 93 tuổi đạt kỷ lục Guinness tiết lộ cách sống thọ: Nói không với thói quen của nhiều người khiến đường huyết tăng vọt

Vào 11/12/2022, Mathea Alan Smith đã làm nên lịch sử, phá kỷ lục Guinness thế giới và trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất hoàn thành chặng đua marathon cự ly 42km trong 10 tiếng 48 phút. Bà cho rằng đây không phải là lần đầu và càng không phải là lần cuối tham gia giải chạy.

Allansmith lên kế hoạch tham gia giải chạy ở Hawaii dự kiến vào cuối tháng 9. Dù tự hào về thành tích của mình, song bà cho rằng bản thân không phải là một người phi thường.

“Tôi không sở hữu gene đặc biệt, tôi chỉ là một người bình thường. Bí quyết của tôi để có cuộc sống lâu và khoẻ mạnh chỉ là hãy làm việc càng lâu càng tốt, tập thể dục hàng ngày, không ăn thực phẩm chế biến sẵn, ra khỏi nhà thường xuyên và kết nối với cuộc sống”, bà nói.

Không sử dụng thực phẩm chế biến sẵn

Bà không sử dụng những đồ ăn chế biến sẵn và chứa nhiều đường vì tin rằng chất hoá học, chất bảo quản không tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, đây lại là món ăn khoái khẩu của nhiều người trẻ. Tuy nhiên, các chất phụ gia có nhiều trong thực phẩm chế biến sẵn có thể làm hỏng các tế bào tuyến tụy sản xuất hormone insulin, dẫn đến bệnh tiểu đường type 2. Điều này khiến đường huyết tăng cao, nếu không kiểm soát tốt đều dẫn đến biến chứng lên tim, thần kinh, mắt, thận…

Đây là kết luận nghiên cứu của ĐH Sorbonne Paris Nord (Pháp) đã theo dõi thói quen ăn uống của hơn 104.000 người trưởng thành (trung bình 43 tuổi), không có tiền sử mắc bệnh tiểu đường type 2. Các nhà khoa học đã tính toán mức độ tiếp xúc của người tham gia với nitrat và nitrit. Hai hóa chất này có trong thực phẩm, các chất phụ gia được sử dụng để cải thiện hương vị và thời hạn sử dụng của thịt chế biến sẵn, các loại thực phẩm đóng gói.

Sau 7 năm nghiên cứu, họ phát hiện có khoảng 1.000 người mắc bệnh tiểu đường type 2. Người tiêu thụ nhiều nitrit từ các chất phụ gia thực phẩm có khả năng mắc tiểu đường type 2 cao hơn 53% so với người có chế độ ăn uống có rất ít lượng thịt và thực phẩm chế biến.

Ra ngoài thường xuyên

Bà thường bắt đầu tập luyện khi mặt trời chưa lên. Bà cho biết dành thời gian ngoài trời, vận động khiến tinh thần tích cực, sáng khoải. Không khí và không gian mở đem lại cho bà năng lượng và tầm nhìn thoáng đãng, giúp thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

"Thói quen này khiến tôi thấy tự do, giúp tôi hiểu rằng mọi thứ không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân. Tất cả điều nhỏ bé của thế giới kết hợp với nhau biến mọi việc thành hiện thực, đó là điều tích cực", người phụ nữ này chia sẻ.

Tập thể dục thường xuyên

Người phụ nữ này bắt đầu chạy bộ khi bước vào tuổi 46, khi còn là một bác sĩ. Bà tin điều đó mang lại một cơ thể và tâm trí khỏe mạnh, bên cạnh một chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống năng động. "Tôi thấy mối liên hệ trực tiếp giữa chạy và sức khỏe. Tôi muốn nói rằng lối sống lành mạnh cho phép tôi duy trì chất lượng cuộc sống rất cao", bà nói.

Trước đó, bà vốn đi bộ thường xuyên và được một đồng nghiệp đề nghị chạy 3,2km mỗi ngày. Dù mưa hay nắng, Allansmith vẫn đi duy trì thói quen này. Bà bắt đầu sự nghiệp chạy marathon với những cuộc đua kiểu tự phát như 5K Turkey Trots, sau đó đam mê và tiến đến những giải đấu lớn hơn.

Chạy bộ thường xuyên có thể cải thiện khả năng lưu thông máu, tăng tỷ lệ trao đổi chất, giảm lượng cholesterol và lipid trong máu.

Ngoài ra, chạy đường dài có thể rèn luyện chức năng phổi của con người ở một mức độ nhất định và tăng dung tích phổi. Thường xuyên chạy đường dài có thể làm cho cơ quan thông khí trong phổi hoạt động mạnh hơn, tăng cường chức năng phổi, giảm nguy cơ mắc bệnh viêm mũi theo mùa.

Nghiên cứu được đăng tải trên tờ Progress in Cardiovascular Disease chỉ ra người thường xuyên chạy bộ có thể sống thọ hơn 3 năm so với người không chạy và giảm nguy cơ tử vong do bất kỳ bệnh lý nào xuống 40%.

Hiện ngoài chạy bộ, nữ runner này còn tập luyện các bộ môn khác khoảng 6 ngày mỗi tuần.

Sống vui vẻ ở hiện tại

Allansmith chia sẻ bà hoàn toàn sống trong hiện tại. Khi gặp thất bại, người phụ nữ thừa nhận sự thật một cách đơn giản, suy nghĩ nên làm gì và tiếp tục với con đường đã chọn. Bà kể về một lần bị gãy ngón chân và không thể tham gia cuộc thi marathon, đồng thời phải ngừng tập chạy suốt ba tháng. Thay vì quá buồn bã, bà chọn cách đến phòng gym và thực hiện các bài tập cardio không ảnh hưởng đến chấn thương.

"Vì quá tập trung vào tập luyện, tôi chẳng còn thời gian chán nản vì ngón chân bị gãy. Tôi chỉ chú tâm vào công việc, điều đó mang lại cảm giác thành tựu và khiến tôi lạc quan hơn", bà nói.