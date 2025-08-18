CLIP: Cô Út ở Cần Thơ nuôi ốc "ngủ đông" thành đặc sản, giá đắt đỏ

Sau khi trải qua nhiều thất bại, đến nay, bà Đặng Thế Quỳnh Anh (34 tuổi; ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ) đã làm thành công món ốc gác bếp và biến chúng thành đặc sản.

CLIP: Trong thời gian nuôi con nhỏ, bà Quỳnh Anh làm món ốc gác bếp, tạo thu nhập ổn định

Bà Quỳnh Anh là con út trong gia đình có 7 anh chị em, tốt nghiệp ngành Kinh tế nông nghiệp (ĐH Cần Thơ). Sau khi ra trường, bà đi làm việc nhiều nơi với mức lương khá. Đến lúc lập gia đình và ở nhà chăm con nhỏ, người phụ nữ này suy nghĩ phải tìm công việc để tăng thu nhập, không phụ thuộc vào chồng.

"Năm 2022, tôi tình cờ đọc báo thấy món ốc gác bếp rất được nhiều nhà hàng ưa chuộng và giá khá cao nên liền hỏi chồng biết cách làm hay không? Anh ấy kể, còn nhỏ cha mẹ thường bắt ốc về để gác trên bếp, chế biến ăn dần và đãi bạn bè. Thế là nhờ sự hướng dẫn của chồng, tôi bắt tay vào làm ngay " - bà Quỳnh Anh nhớ lại.

Ban đầu, bà Quỳnh Anh chỉ mua khoảng 10 kg ốc lác về gác bếp thử nhưng chúng chết chỉ còn vài con và việc này lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau khi nhận thấy cách làm không ổn, bà Quỳnh Anh tìm tòi học hỏi ở các nơi để khắc phục sai sót.

Ốc được cho "ngủ đông" trong phòng mát, sau 2-3 tháng có thể xuất bán

"Tôi phải lên tận An Giang, Đồng Tháp tìm mua ốc tự nhiên và lựa chọn kĩ càng từng con, loại bỏ những con bị bể vỏ hoặc kích thước nhỏ. Ốc sau khi mua về được ngâm trong nước sạch từ 6-8 giờ để chúng nhả chất dơ. Sau đó, chúng được đặt trong rổ nhựa phía dưới có lót lớp rơm dày, từ 1 tuần đến 1 tháng ốc sẽ tự động "ngủ đông". Đến khoảng 2 - 3 tháng có thể xuất bán" – bà Quỳnh Anh nói.

Theo lời người phụ nữ này, làm ốc gác bếp phải thật tỉ mỉ từng khâu, trong đó phải chú ý đến nhiệt độ phòng (khoảng 24 độ C) khi ốc "ngủ đông". Đồng thời, phải kiểm tra từng con để loại bỏ ốc chết. Nếu sơ suất, chỉ cần 1 con chết không được lấy ra ngay thì sẽ lan dần sang những con khác.

Ốc gác bếp cho thịt trắng, dai, ngon và thơm

Điểm nổi bật của ốc gác bếp là sạch (vì đã loại bỏ chất dơ), béo tròn, bảo quản lâu nên có thể vận chuyển đi xa; đồng thời thịt ốc trắng, dai, ngon và thơm hơn so với ốc nuôi trong ao hoặc ốc sống trong tự nhiên.

Hiện mỗi năm, bà Quỳnh Anh bán ra thị trường khoảng 3-4 tấn ốc gác bếp, với giá khoảng 220.000 đồng/kg. Sản phẩm chủ yếu bán sỉ cho nhà hàng, quán ăn, khu du lịch không chỉ ở Cần Thơ mà còn nhiều địa phương khác. Thậm chí, đặc sản này còn bán theo dạng xách tay ra một số quốc gia…

Sản phẩm ốc gác bếp được nhiều nhà hàng săn lùng

"Vào các dịp cao điểm như lễ, Tết, rất nhiều nhà hàng, khu du lịch liên hệ đặt hàng. Nhờ mô hình kinh doanh này mà tôi có thu nhập ổn định, vừa chăm sóc con nhỏ" – bà Quỳnh Anh chia sẻ.