Clip: Cơn giông lốc kinh hoàng bất ngờ quét qua Ninh Bình khiến 7 người chết

Đến 9h sáng 29/9, tâm bão số 10 nằm trên khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sau gần nửa ngày tâm bão bắt đầu đi vào đất liền, bão Bualoi vẫn giữ cường độ cấp 9, giật cấp 11. Đây là tốc độ suy yếu rất chậm khiến thời gian tác động và cường độ tác động của bão trên đất liền kéo dài, tăng sức phá hoại.

Do mưa lớn kéo dài, lũ đã xuất hiện trên nhiều hệ thống sông ở miền Trung. Lúc 7h, lũ trên sông Chu (Thanh Hóa) ở trạm Cửa Đạt trên BĐ3, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) tại trạm Sơn Diệm trên BĐ3, sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại trạm Chu Lễ trên BĐ2, sông Mã (Thanh Hóa) tại trạm Giàng xấp xỉ BĐ1, sông Cả (Nghệ An) tại trạm Dừa và trạm Nam Đàn trên BĐ1, sông La (Hà Tĩnh) tại trạm Linh Cảm dưới BĐ1, sông Gianh (Quảng Trị) tại trạm Mai Hóa dưới BĐ2.

Dự báo từ 29/9 đến 1/10, trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Đà (Phú Thọ) có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lũ tiếp tục lên.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu, thượng lưu sông Cả, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông nhỏ lên mức BĐ2- BĐ3 và trên BĐ3. Đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình, sông Thao, sông Hoàng Long, hạ lưu các sông Chu, Mã, Cả, La và sông Gianh lên mức BĐ1- BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt, chia cắt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và miền Bắc. Khu vực vùng núi Bắc Bộ, vùng núi phía tây Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở mức rất cao.