CLIP: Công an TP HCM lấy lời khai TikToker Lê Anh Điệp

Ngày 25-10, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt Lê Anh Điệp (SN 1995) để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Lê Anh Điệp là chủ tài khoản kênh TikTok "Tàng Keng Ông Trùm", đã đăng tải nhiều clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai ở các tỉnh phía Bắc.

Đáng chú ý, đối tượng này còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa; gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc; tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Clip Công an TP HCM lấy lời khai Lê Anh Điệp

Xuất phát từ động cơ là nhằm "câu" lượt thích (like), "câu" lượt xem (view), lượt tương tác trên mạng xã hội Tiktok và để trở nên nổi tiếng, Điệp đã đăng tải các clip kích động. Các clip này được xác định có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Anh Điệp thừa nhận đăng clip "chửi người dân miền Nam" nhằm mục đích "câu view, câu like".

"Những phát ngôn của tôi trong clip là khi tôi không làm chủ bản thân nên nói như vậy chứ không ác ý. Lúc đó, sau khi uống bia xong thì tôi nói như vậy. Tôi đăng clip ở chế độ công khai và bất kỳ ai cũng có thể xem" - Lê Anh Điệp khai.

Theo Lê Anh Điệp, mạng xã hội TikTok không có cảnh báo vi phạm, đối tượng này nghĩ rằng không vi phạm nên để hơn 1 ngày, sau đó cảm thấy sai nên xóa bài.

Lê Anh Điệp thừa nhận: "Bây giờ tôi đã nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mong nhận được mức án nhẹ nhất, rất mong pháp luật có chính sách khoan hồng. Tôi muốn gởi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, đặc biệt là người dân miền Nam. Tôi cũng gởi đến giới trẻ đừng vì một chút "câu view, câu like" mà làm ảnh hưởng đến xã hội và vi phạm pháp luật".

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật. Người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đều bị xử lý nghiêm theo quy định.



