Clip đi thi của "tiểu tiên nữ" hot nhất kỳ thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh 2026 viral trở lại: Sinh ra để làm ngôi sao có khác!

Ngày 13/4, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) chính thức công bố điểm thi năng khiếu chuyên ngành Diễn viên - một trong những kỳ thi nghệ thuật được quan tâm bậc nhất Trung Quốc mỗi năm. Đứng ở vị trí số 3 trong tất cả các thí sinh và dẫn đầu nhóm các thí sinh nữ, cái tên Trần Ngải Mễ (Amy Chen) nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đạt tới 83,5 điểm, vượt xa mức đạt yêu cầu (76 điểm).

Ngay sau đó, loạt clip ghi lại quá trình dự thi của cô tại một kỳ thi biểu diễn ở Hà Nam (Trung Quốc) cũng bất ngờ hot trở lại. Trong video được chia sẻ, Ngải Mễ xuất hiện với phong cách cực kỳ đơn giản, áo khoác tối màu, tóc buộc gọn, không trang điểm đậm. Thế nhưng chính sự trong trẻo ấy lại khiến nhiều người phải chú ý bởi gương mặt thanh thuần, đôi mắt sáng và thần thái rất “điện ảnh”.

Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ một vài khoảnh khắc đứng giữa đám đông, Ngải Mễ vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm. Nhiều người nhận xét, cô mang kiểu nhan sắc “nhìn qua tưởng bình thường nhưng càng nhìn càng cuốn”, rất hợp với tiêu chí của các trường đào tạo diễn viên.

Là một diễn viên nhí có hơn 11 năm kinh nghiệm, Ngải Mễ không phải gương mặt xa lạ với khán giả. Sinh năm 2008, cô bắt đầu đóng phim từ năm 6 tuổi và từng tham gia nhiều dự án như Thanh Bình Nhạc, Trường Tân Hồ, Vân Chi Vũ.

Ngoài ra, nữ sinh này còn có các tác phẩm như Thả Thí Thiên Hạ, Hộc Châu Phu Nhân, Đặng Lệ Quân: Tôi chỉ quan tâm em,… Chính vì đã có sẵn độ nhận diện từ trước, nên ngay trong ngày dự thi, Ngải Mễ đã có một lượng fan nhất định đến cổ vũ. Không ít người tranh thủ chụp ảnh cùng nữ diễn viên, xin chữ ký ngay tại địa điểm thi.

Ngoài tạo hình trong các bộ phim, ảnh đời thường của Ngải Mễ cũng thường xuyên gây chú ý trên mạng xã hội. Những bức ảnh không chỉnh sửa quá nhiều vẫn nhận về hàng nghìn lượt bình luận trên MXH. Phong cách ăn mặc của cô theo hướng nhẹ nhàng, nữ tính, dễ ứng dụng, được nhiều bạn trẻ tham khảo.

Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa, đôi mắt to tròn và nụ cười ngọt, Trần Ngải Mễ được nhiều khán giả ưu ái gọi là “tiểu tiên nữ” của màn ảnh. Bên cạnh diễn xuất, cô còn là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang như MiuMiu, Dior, Fendi, Celine, Valentino, FRED…