5 cây cảnh nên trồng tại ban công: "Hút" tài lộc, lười chăm vẫn xanh mướt

Dưới đây là 5 loại cây cảnh phù hợp trồng ở ban công, dành cho cả những người "lười" nhất.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh phổ biến nhất hiện nay nhờ khả năng chịu hạn vượt trội. Cây có thể sống tốt trong điều kiện thiếu nước nhiều ngày, không cần tưới thường xuyên. Đặc biệt, lưỡi hổ thích nghi tốt cả với ánh sáng mạnh lẫn môi trường bán râm, rất phù hợp với nhiều kiểu ban công.

Không chỉ dễ trồng, lưỡi hổ còn được biết đến với khả năng lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại. Trong phong thủy, đây là loại cây giúp xua đuổi năng lượng xấu, bảo vệ gia chủ và thu hút tài lộc.

Cây nha đam

Nha đam không chỉ là cây cảnh mà còn có nhiều công dụng trong đời sống, từ làm đẹp đến chế biến thực phẩm. Cây dễ trồng, phát triển nhanh và không cần chăm sóc cầu kỳ.

Chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng và tưới nước vừa phải, nha đam có thể sinh trưởng tốt quanh năm. Trong phong thủy, cây tượng trưng cho sức khỏe và sự bảo vệ, giúp mang lại nguồn năng lượng tích cực cho gia đình.

Cây trầu bà

Trầu bà là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn có một không gian xanh mềm mại. Cây có thể trồng trong đất hoặc nước, dễ dàng nhân giống bằng cách giâm cành. Chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ, cây vẫn có thể phát triển tốt.

Điểm cộng lớn của trầu bà là khả năng "chịu đựng" cao, không cần tưới nước thường xuyên. Trong phong thủy, cây tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng, giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Sen đá

Sen đá được mệnh danh là loại cây "dành cho người hay quên". Là cây mọng nước, sen đá có khả năng tích trữ nước trong lá, vì vậy chỉ cần tưới rất ít, thậm chí vài tuần một lần.

Kích thước nhỏ gọn giúp sen đá dễ dàng bố trí ở mọi góc ban công. Trong phong thủy, loài cây này tượng trưng cho sự bền bỉ và gắn kết lâu dài, thường được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian sống.

Cây xương rồng

Nếu ban công nhà bạn đón nắng trực tiếp, xương rồng là lựa chọn gần như hoàn hảo. Đây là loại cây có khả năng chịu hạn rất tốt, không cần tưới nước thường xuyên và gần như không cần chăm sóc.

Xét về phong thủy, xương rồng có khả năng hóa giải sát khí, bảo vệ không gian sống khỏi những nguồn năng lượng tiêu cực. Tuy nhiên, do có nhiều gai, cây nên được đặt ở ban công thay vì trong phòng ngủ.

Thực tế cho thấy, việc trồng cây không hề phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ cần lựa chọn đúng loại cây phù hợp với điều kiện ánh sáng và thời gian chăm sóc, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu một ban công xanh mát.

Những loại cây "càng lười chăm càng tốt" như trên không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang lại nhiều lợi ích: cải thiện chất lượng không khí, tạo cảm giác thư giãn và góp phần cân bằng phong thủy trong không gian sống.