Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 cây cảnh nên trồng tại ban công: "Hút" tài lộc, lười chăm vẫn xanh mướt

Theo Minh Khang | 22-04-2026 - 08:12 AM | Sống

Đây là những loại cây dễ trồng, dù bỏ mặc vẫn có thể xanh mướt và đặc biệt còn có ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy.

Dưới đây là 5 loại cây cảnh phù hợp trồng ở ban công, dành cho cả những người "lười" nhất.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh phổ biến nhất hiện nay nhờ khả năng chịu hạn vượt trội. Cây có thể sống tốt trong điều kiện thiếu nước nhiều ngày, không cần tưới thường xuyên. Đặc biệt, lưỡi hổ thích nghi tốt cả với ánh sáng mạnh lẫn môi trường bán râm, rất phù hợp với nhiều kiểu ban công.

Không chỉ dễ trồng, lưỡi hổ còn được biết đến với khả năng lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại. Trong phong thủy, đây là loại cây giúp xua đuổi năng lượng xấu, bảo vệ gia chủ và thu hút tài lộc.

Cây nha đam

Nha đam không chỉ là cây cảnh mà còn có nhiều công dụng trong đời sống, từ làm đẹp đến chế biến thực phẩm. Cây dễ trồng, phát triển nhanh và không cần chăm sóc cầu kỳ.

Chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng và tưới nước vừa phải, nha đam có thể sinh trưởng tốt quanh năm. Trong phong thủy, cây tượng trưng cho sức khỏe và sự bảo vệ, giúp mang lại nguồn năng lượng tích cực cho gia đình.

5 cây cảnh nên trồng tại ban công: Lười chăm cây vẫn xanh mướt, tốt phong thủy - Ảnh 1.

Ảnh minh hoa.

Cây trầu bà

Trầu bà là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn có một không gian xanh mềm mại. Cây có thể trồng trong đất hoặc nước, dễ dàng nhân giống bằng cách giâm cành. Chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ, cây vẫn có thể phát triển tốt.

Điểm cộng lớn của trầu bà là khả năng "chịu đựng" cao, không cần tưới nước thường xuyên. Trong phong thủy, cây tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng, giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Sen đá

Sen đá được mệnh danh là loại cây "dành cho người hay quên". Là cây mọng nước, sen đá có khả năng tích trữ nước trong lá, vì vậy chỉ cần tưới rất ít, thậm chí vài tuần một lần.

Kích thước nhỏ gọn giúp sen đá dễ dàng bố trí ở mọi góc ban công. Trong phong thủy, loài cây này tượng trưng cho sự bền bỉ và gắn kết lâu dài, thường được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian sống.

Cây xương rồng

5 cây cảnh nên trồng tại ban công: Lười chăm cây vẫn xanh mướt, tốt phong thủy - Ảnh 2.

Trồng xương rồng ở ban công

Nếu ban công nhà bạn đón nắng trực tiếp, xương rồng là lựa chọn gần như hoàn hảo. Đây là loại cây có khả năng chịu hạn rất tốt, không cần tưới nước thường xuyên và gần như không cần chăm sóc.

Xét về phong thủy, xương rồng có khả năng hóa giải sát khí, bảo vệ không gian sống khỏi những nguồn năng lượng tiêu cực. Tuy nhiên, do có nhiều gai, cây nên được đặt ở ban công thay vì trong phòng ngủ.

Thực tế cho thấy, việc trồng cây không hề phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ cần lựa chọn đúng loại cây phù hợp với điều kiện ánh sáng và thời gian chăm sóc, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu một ban công xanh mát.

Những loại cây "càng lười chăm càng tốt" như trên không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang lại nhiều lợi ích: cải thiện chất lượng không khí, tạo cảm giác thư giãn và góp phần cân bằng phong thủy trong không gian sống.

Theo Minh Khang

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
5 cây cảnh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Bộ Y tế thu hồi 37 mỹ phẩm nổi tiếng, có cả kem chống nắng Anessa và Skin Aqua,...

Nóng: Bộ Y tế thu hồi 37 mỹ phẩm nổi tiếng, có cả kem chống nắng Anessa và Skin Aqua,... Nổi bật

Phạt 100-500 triệu đồng với toàn bộ người dùng tài khoản ngân hàng sau: Người dân chú ý

Phạt 100-500 triệu đồng với toàn bộ người dùng tài khoản ngân hàng sau: Người dân chú ý Nổi bật

Clip đi thi của "tiểu tiên nữ" hot nhất kỳ thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh 2026 viral trở lại: Sinh ra để làm ngôi sao có khác!

Clip đi thi của "tiểu tiên nữ" hot nhất kỳ thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh 2026 viral trở lại: Sinh ra để làm ngôi sao có khác!

08:12 , 22/04/2026
Nghiên cứu mới: Quốc gia cạnh Việt Nam có thể nóng như sa mạc Sahara, người Việt cần chú ý

Nghiên cứu mới: Quốc gia cạnh Việt Nam có thể nóng như sa mạc Sahara, người Việt cần chú ý

07:55 , 22/04/2026
Lời khuyên đến những gia đình đang trồng cây khế

Lời khuyên đến những gia đình đang trồng cây khế

07:25 , 22/04/2026
Mẹ đẻ sống chung một nhà với bố mẹ chồng: Bà ngoại Nghệ An lấy nước mắt của bao người bằng cách này!

Mẹ đẻ sống chung một nhà với bố mẹ chồng: Bà ngoại Nghệ An lấy nước mắt của bao người bằng cách này!

06:31 , 22/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên