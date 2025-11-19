Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip dòng chảy xiết đổ xuống lòng đường khu vực đèo An Khê: Chính thức cấm các phương tiện lưu thông

19-11-2025 - 12:16 PM

Khu vực đèo An Khê hiện đang có mưa lớn, nước tập trung về sườn taluy tạo dòng chảy siết đổ xuống lòng đường gây nguy hiểm, gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thông tin trên báo điện tử Gia Lai, từ khoảng 9 giờ 15 phút ngày 19/11, lực lượng chức năng đã chính thức phong tỏa, không cho các phương tiện giao thông qua lại đèo An Khê trên quốc lộ 19 vì ảnh hưởng của sạt lở.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nam - Giám đốc Ban Quản lý dự án tăng cường kết nối Tây Nguyên (nâng cấp quốc lộ 19) thuộc Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng, trước đó, vào sáng cùng ngày, Ban đã đề nghị lực lượng chức năng dừng hoạt động lưu thông phương tiện trên đèo An Khê nhằm phòng tránh sạt lở, đảm bảo tính mạng người tham gia giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cũng đang túc trực ở 2 đầu đèo An Khê; đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, khuyến cáo người tham gia giao thông không di chuyển qua khu vực này.

Hiện tại khu vực đèo An Khê hiện đang có mưa lớn, nước tập trung về sườn taluy tạo dòng chảy siết đổ xuống lòng đường gây nguy hiểm, gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Đoạn clip ghi lại tình hình hiện tại ở đèo An Khê đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Cũng trong sáng hôm nay, thông tin trên báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, thực hiện Công điện số 2037/CĐ-BGDĐT ngày 18/11 của Bộ GD&ĐT về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ, và Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/11 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ lụt, sạt lở, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, sở yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ sáng ngày 19/11, đến khi có thông báo mới.

Theo Hương Trà

