CLIP: Kẻ trộm táo tợn bị ghi hình ở An Giang

09-11-2025 - 18:35 PM | Xã hội

Kẻ trộm dùng kìm cộng lực cắt khóa thùng chiếc xe tải đang đậu trên đường ở An Giang, rồi thản nhiên lấy đồ bên trong mang đi.

Ngày 9-11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip một người đàn ông đi xe máy, đội nón bảo hiểm màu trắng, đeo khẩu trang trắng tiếp cận chiếc xe tải đậu trên đường phố ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Diễn biến kẻ trộm cắt khóa thùng xe tải lấy đồ ở Long Xuyên. Nguồn: MXH

Sau một hồi quan sát, người này lấy kìm cộng lực từ trong túi xách, tiến đến cắt khóa thùng xe tải trong tích tắc, lấy đi nhiều đồ bên trong.

Theo diễn biến trong clip, do đồ trộm được hơi cồng kềnh, kẻ trộm gặp khó trong lúc xoay xở mang đi và anh ta có vẻ tiếc nuối.

Một lúc sau, kẻ trộm quay lại cùng với một người đàn ông khác tiếp tục lấy đồ trong thùng xe tải đã mở toang.

CLIP: Kẻ trộm táo tợn bị ghi hình ở An Giang- Ảnh 1.

Kẻ trộm cắt khóa thùng xe tải lấy đi nhiều đồ bên trong. Ảnh cắt từ clip

Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại. Hiện Công an phường Long Xuyên đã tiếp nhận thông tin, xác minh làm rõ.

Theo Duy Nhân

Người lao động

