Clip: Khán giả nữ sân si “giật spotlight” của người khác, cái kết khiến MXH hả hê

Châu Bách Hào, nam ca sĩ nổi tiếng Cbiz, mới đây đã tổ chức thành công fanmeeting THE BLOOMING CHAPTER vào tối 14/3 tại Công viên Thể thao Kai Tak. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, nam ca sĩ mới trở về xứ Cảng thơm để hoà chung bầu không khí với người hâm mộ. Vì thế, anh lựa chọn Hong Kong (Trung Quốc) là điểm xuất phát cho chuỗi fanmeeting 2026 của mình. Sự kiện cháy vé, 10 nghìn ghế ngồi được lấp kín chỗ và loạt bản hit chất chứa cả bầu trời thanh xuân được đem lên sân khấu trình diễn.

Đáng chú ý, sau vài ngày khép lại fanmeeting ở Cửu Long, một đoạn clip bất ngờ viral nhờ ghi lại khoảnh khắc “khát khao center” của một fan nữ. Cô gái này gọi tắt là A trong khi nạn nhân bất đắc dĩ là B. Khi Châu Bách Hào và MC đang tìm kiếm vị khán giả may mắn để lên sân khấu chơi minigame, camera đã lia trúng B. Tuy nhiên, A ở bên cạnh đã nhanh chân đứng chắn B, tự tạo cơ hội cho bản thân để được đứng gần hơn với idol.

A hào hứng ra mặt, thể hiện tình cảm với nam ca sĩ trước ống kính mà không để ý đến B đứng đằng sau. Châu Bách Hào thấy vậy liền lên tiếng: “Không phải bạn đâu. Bạn đi đi, đừng cố quá. Tại sao bạn lại đứng chắn bạn mình vậy? Là người phía sau mặc áo hồng. Đây là bài kiểm tra tình bạn đó, nhìn họ kìa. Không phải bạn đâu, bạn lùi ra đi”. Cuối cùng, B vẫn được mời lên sân khấu, bỏ lại A phía sau chưng hửng.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và kéo theo loạt phản ứng sôi nổi từ cộng đồng mạng. Phần đông netizen tỏ ra “hả hê” trước cách xử lý thẳng thắn nhưng vẫn giữ chừng mực của Châu Bách Hào. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ đã nói hộ lòng dân, bởi tình huống chen ngang, giành spotlight trong các sự kiện đông người vốn không còn xa lạ. Không ít bình luận chỉ trích hành động của cô gái A là kém duyên và thiếu ý thức. Trong khi đó, nhân vật B lại nhận được nhiều sự đồng cảm vì rơi vào tình huống khó xử.

Châu Bách Hào, sinh năm 1984 tại Hong Kong (Trung Quốc), là một nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Hoa ngữ khi hoạt động song song trong âm nhạc, điện ảnh và thời trang. Trước khi lấn sân ca hát, anh từng là người mẫu, nhờ đó sớm xây dựng được hình ảnh nam thần lịch lãm, phong cách ổn định và có gu thẩm mỹ rõ rệt. Ra mắt với vai trò ca sĩ từ năm 2007, Châu Bách Hào nhanh chóng ghi dấu trong dòng nhạc Cantopop bằng chất giọng trầm ấm, cảm xúc và loạt bản ballad dễ chạm đến người nghe.

Trong suốt sự nghiệp, anh sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng gắn liền với thanh xuân của khán giả như Smiling Face, Enough, My Declaration, Same Sky, Take It Easy, Finally We Are Not Together… góp phần giúp Châu Bách Hào duy trì lượng fan trung thành suốt nhiều năm. Bên cạnh âm nhạc, nam nghệ sĩ còn tích cực tham gia diễn xuất với nhiều dự án phim điện ảnh và truyền hình.

Anh được đánh giá là nghệ sĩ có hình ảnh sạch, đời tư kín tiếng và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Sau gần 2 thập kỷ hoạt động, Châu Bách Hào vẫn giữ được vị trí ổn định trong làng giải trí, đặc biệt với khán giả yêu thích dòng nhạc Cantopop trữ tình, giàu cảm xúc.