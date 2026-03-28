Sếp cũ mời cả nhóm đi ăn rồi đột nhiên biến mất, tôi âm thầm trả hóa đơn hơn 19 triệu đồng: Một tuần sau nhận được email không ngờ tới

*Bài viết dưới đây là chia sẻ về buổi họp lớp của tác giả Lý Vĩnh đăng tải trên nền tảng Zhihu (Trung Quốc).

Cuộc gặp bất ngờ sau nhiều năm

Hai năm trước, trưởng phòng cũ của tôi rời công ty để chuyển sang một doanh nghiệp công nghệ khác tại Thượng Hải. Kể từ đó, cả nhóm hầu như không còn dịp gặp lại anh ấy.

Một tối cuối tuần của tháng trước, sếp cũ bất ngờ nhắn tin cho từng thành viên trong nhóm, ngỏ ý muốn mời chúng tôi đi ăn tối, nhân tiện hỏi thăm tình hình công việc hiện tại. Tin nhắn của sếp khiến ai cũng khá bất ngờ. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng đồng ý vì nghĩ đó đơn giản là một buổi gặp bình thường.

Sếp cũ lần lượt hỏi thăm từng người về tình hình hiện tại: đang đảm nhận công việc gì, có hài lòng với môi trường làm việc hay không, liệu có ai đang cân nhắc chuyển việc hoặc gặp áp lực trong sự nghiệp. Anh chủ yếu lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài lời khuyên chân thành và động viên mọi người tiếp tục cố gắng trên con đường riêng của mình.

Bữa ăn kéo dài gần ba tiếng trong không khí trò chuyện rôm rả. Khi mọi người bắt đầu chuẩn bị ra về, sếp cũ của chúng tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại và xin phép ra ngoài nghe máy. Tuy nhiên, chúng tôi chờ mãi cũng không thấy anh ấy quay lại bàn.

Khoảng 15 phút sau, nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến. Sau khi biết tổng chi phí bữa ăn lên tới hơn 5.000 NDT (hơn 19 triệu đồng), tất cả mọi người đều trở nên bối rối. Một vài người đề nghị chia đều, nhưng cũng có người do dự vì số tiền khá lớn, trong khi người đứng ra mời lại không có mặt.

Sau vài phút im lặng kéo dài, tôi chủ động cầm hóa đơn và thanh toán toàn bộ bằng thẻ cá nhân. Quyết định này phần nào giúp buổi gặp kết thúc suôn sẻ, tránh để mọi người rơi vào trạng thái lúng túng thêm nữa.

Về phần mình, tôi cũng chỉ coi đây là một sự cố nhỏ phát sinh ngoài dự tính, hoàn toàn không nghĩ rằng hành động ấy lại dẫn đến một bước ngoặt bất ngờ trong công việc sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Điều bất ngờ đến sau 1 tuần

Khoảng một tuần sau, khi tôi gần như đã quên hẳn bữa ăn hôm ấy, một email bất ngờ xuất hiện trong hộp thư công việc. Người gửi không ai khác chính là sếp cũ.

Ở phần đầu thư, anh gửi lời xin lỗi vì đã rời đi đột ngột trong buổi gặp mặt, đồng thời giải thích rằng hôm đó gia đình phát sinh việc khẩn cấp nên không kịp quay lại chào mọi người. Tuy nhiên, nội dung khiến tôi thực sự bất ngờ lại nằm ở những dòng phía sau.

Sếp cũ cho biết buổi gặp hôm đó không đơn thuần chỉ là ôn lại chuyện cũ. Anh ấy đang cân nhắc xây dựng đội ngũ tại công ty mới và muốn mời những nhân sự cũ về làm việc cùng.Thông qua các đồng nghiệp, sếp cũ biết tôi là người đã chủ động thanh toán toàn bộ hóa đơn tối hôm đó. Trong email, anh đề nghị hoàn lại số tiền tôi đã chi trả, đồng thời gửi lời mời tham gia công ty mới với vị trí quản lý dự án. Mức lương được đề xuất cao hơn khoảng 40% so với công việc hiện tại, đi kèm chế độ đãi ngộ và cơ hội phát triển rõ ràng hơn.

Sếp cũ vốn đã hiểu khá rõ năng lực làm việc của tôi từ trước, nhưng điều khiến anh ấn tượng nhất lại là cách tôi xử lý tình huống phát sinh trong bữa ăn: bình tĩnh, chủ động và không đùn đẩy trách nhiệm. Vì vậy, anh ấy muốn tôi tiếp tục đồng hành với anh ấy trong công việc với một vị trí xứng đáng hơn trước đây.

“Trong công việc quản lý, kỹ năng có thể đào tạo theo thời gian, nhưng tinh thần trách nhiệm thì rất khó giả vờ,” sếp cũ nhấn mạnh trong email.

Tôi đã đọc lại email đó nhiều lần vì vẫn chưa tin là thật. Tôi cũng thật sự bất ngờ khi hành động của mình lại được người khác ghi nhớ và đánh giá nghiêm túc đến thế. Sau câu chuyện này, tôi nhận ra rằng các nhà lãnh đạo luôn quan sát cách bạn làm việc cũng như cách bạn phản ứng trước những tình huống phát sinh trong thực tế để ghi nhận và đánh giá. Đôi khi, chỉ một quyết định nhỏ trong khoảnh khắc đời thường lại phản ánh rõ năng lực, thái độ và tinh thần trách nhiệm của một người so với bất kỳ bản CV hay buổi phỏng vấn nào.

Hiện tại, tôi đã chuyển sang công ty mới và bắt đầu vai trò quản lý nhóm. Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn xem buổi ăn hôm đó như một “bài kiểm tra bất ngờ”, còn quyết định của mình khi ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho một chặng đường nghề nghiệp hoàn toàn khác.

(Theo Zhihu)