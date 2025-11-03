Bị đuổi việc vì lương cao nhất phòng: 4 tháng sau sếp cũ mời quay lại, tăng lương gấp đôi, tuần làm 4 ngày

Mới đây, cựu nhân viên của một tập đoàn đa quốc gia trị giá hàng tỷ USD có trụ sở chính ở Mỹ, đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ câu chuyện thật của mình trên diễn đàn Employment (Reddit).

Sau 8 năm cống hiến, cô bị sa thải ngay ở thời điểm sắp nghỉ hưu. Lý do tập đoàn đưa ra thì không có gì lạ: Tái cấu trúc, tối ưu chi phí vận hành. Tuy nhiên, chuyện không ai có thể ngờ lại xảy ra vào 4 tháng sau khi thông báo sa thải được đưa ra.

Lý do bị sa thải: Người lương cao nhất phòng!

Theo lời tự sự của cô, trong suốt 8 năm làm việc, cô chưa từng đi làm muộn, hiếm khi xin nghỉ phép và kết quả luôn ở mức Tốt trở lên. Trong bộ phận, cô cũng là người dày dặn kinh nghiệm nhất.

Nhưng khi trụ sở chính ra lệnh cho tất cả các chi nhánh phải cắt giảm 10% số lượng nhân sự, ban lãnh đạo nơi cô làm việc đã chọn cách nhanh nhất: Cho thôi việc 3 nhân viên hưởng lương cố định, và cô - người sắp nghỉ hưu trong hơn một năm nữa, là 1 trong số đó.

Ảnh minh họa

Chuyện này khiến tất cả bất ngờ. Ai trong công ty cũng biết cô đang lên kế hoạch nghỉ hưu và dành khoảng thời gian này để ghi chép lại toàn bộ quy trình làm việc, cũng như hướng dẫn 2 người đồng nghiệp mới vào làm được chưa đầy 1 năm. Dù có kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ tốt, cô vẫn bị sa thải chỉ vì mức lương cao hơn 2 người đồng nghiệp có thâm niên kém hẳn mình.

Sau khi cô nghỉ việc, mọi thứ trở nên rối tung. Người quản lý bộ phận đã 65 tuổi, gần như không nắm được cách vận hành công việc hàng ngày, thậm chí không biết cách tạo đơn đặt hàng. Mọi thứ đang trôi chảy bỗng rơi vào bế tắc, không ai có thể “gỡ rối” bởi trong suốt 8 năm qua - trước khi cô nghỉ việc, cô là người duy nhất nắm rõ quy trình. Vì thấy cô làm tốt, cấp trên cũng chẳng quan tâm, họ mặc định “cô ấy làm được mình không cần sát sao thêm”.

Không thể tuyển người mới, công ty cũ “lạy lục” nhân sự quay lại làm việc

Trong khi đang nhận trợ cấp thất nghiệp, cô nghe tin từ đồng nghiệp cũ rằng cả hai nhân viên mới được tuyển vào để thay cô, đều đã lần lượt nghỉ việc chỉ trong vài tuần, đúng vào dịp Giáng sinh. Bộ phận gần như tê liệt vì không ai biết xử lý các thủ tục và quy trình phức tạp.

Đầu năm mới, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự của công ty cũ. Giọng nói bên kia điện thoại nhẹ nhàng hỏi: “Chúng tôi muốn biết liệu cô có sẵn sàng quay lại làm việc không?”.

Khi cô hỏi về mức lương, HR đưa ra con số chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức cũ, lại còn định thuê cô qua công ty trung gian tạm thời - đồng nghĩa với việc cô sẽ mất toàn bộ phúc lợi. Cô thẳng thắn: “Vậy thì chẳng đáng để tôi quay lại”.

Thấy cô cương quyết, HR bỗng tỏ ra mềm mỏng: “Vậy cô muốn điều kiện thế nào để chấp nhận quay lại làm việc?”.

Ảnh minh họa

Sau khi bàn bạc với chồng, cô quyết định nắm quyền chủ động. Trong email phản hồi, cô nêu rõ điều kiện: Mỗi tuần chỉ làm 4 ngày, 1 tháng có 5 ngày nghỉ phép có lương, và mức thù lao theo giờ gấp đôi trước đây. Cô nghĩ công ty sẽ từ chối, nhưng không ngờ, chỉ sau vài giờ, HR gửi email đồng ý và yêu cầu cô bắt đầu đi làm vào thứ Hai của tuần tiếp theo.

Cô bật cười khi thấy “người từng đuổi mình” giờ phải nhờ mình quay lại cứu nguy.

3 tháng sau đó, cô trở thành “cứu tinh” tạm thời của bộ phận. Với kinh nghiệm sẵn có, cô vừa giúp công ty khôi phục quy trình, vừa đào tạo người mới, vừa hoàn thiện tài liệu hướng dẫn mà trước đây chưa ai kịp làm. Dù làm việc ít hơn nhưng mức thu nhập của cô lại cao gấp đôi trước kia.

Trong suốt thời gian làm việc tạm thời, thậm chí chính người quản lý từng sa thải cô cũng phải hỏi cô cách xử lý công việc. Mỗi lần ông ta mở lời, cô lại bắt đầu câu trả lời bằng: “À, trước khi tôi bị sa thải, chúng tôi thường làm thế này…”.

Hiện tại, cô cho biết bản thân đã kết thúc hợp đồng làm việc tạm thời này và tiết lộ động lực để cô quay lại nơi từng sa thải mình, thực tế không phải vì tiền.

Cô chỉ muốn “dạy” cho họ một bài học rằng: Quyết định sa thải nhân sự không sai, nhưng nếu đuổi người chỉ vì vấn đề quỹ lương mà không cân nhắc các yếu tố khác, doanh nghiệp mới là đối tượng thiệt thòi nhất, tốn kém thời gian và chi phí nhất chứ không phải là người lao động.