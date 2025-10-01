Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip khắp đường phố Hà Nội ngập như sông, nước ngang người, ô tô đang đi chết máy nổi lềnh bềnh

01-10-2025 - 07:08 AM | Xã hội

Mưa lớn, ngập nặng làm người dân và các phương tiện chơi vơi trong biển nước.

Ngày 30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Nội liên tục có mưa lớn. Những cơn mưa xối xả liên tục trút xuống khiến đường phố ngập nặng, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. 

Khắp nơi trên mạng xã hội, mọi người chia sẻ hình ảnh các tuyến phố ngập lụt để cảnh báo cho mọi người, có nơi nước dâng đến nửa thân người. 

Phố Tôn Đức Thắng ngập sâu. 

Một chiếc xe ô tô chết máy giữa đường tại phố Bích Câu khiến những người chứng kiến sững sờ. (Video: Huy Trí)

Đường Võ Chí Công mênh mông biển nước. (Video: Đỗ Lan Anh)

Nước ngập đến ngang người, người dân chật vật dắt phương tiện qua dòng nước trên phố Thái Thịnh. (Video: Huyền Diệp)

Đoạn đường trước cổng Bệnh viện K Tân Triều ngập nặng. (Video: Nguyễn Văn Biên)

Khu vực hồ Văn Quán. (Video: Ngân Bản)

Clip khắp đường phố Hà Nội ngập như sông, nước ngang người, ô tô đang đi chết máy nổi lềnh bềnh- Ảnh 1.

Phố Hàng Bài 

Clip khắp đường phố Hà Nội ngập như sông, nước ngang người, ô tô đang đi chết máy nổi lềnh bềnh- Ảnh 2.

Nhiều người dân bày tỏ sự bất ngờ khi đã sinh sống nhiều năm ở phố Liễu Giai nhưng nay mới chứng kiến con phố này chìm trong biển nước. 

Clip khắp đường phố Hà Nội ngập như sông, nước ngang người, ô tô đang đi chết máy nổi lềnh bềnh- Ảnh 3.

Phố Láng Hạ

Clip khắp đường phố Hà Nội ngập như sông, nước ngang người, ô tô đang đi chết máy nổi lềnh bềnh- Ảnh 4.

Phố Định Công

Clip khắp đường phố Hà Nội ngập như sông, nước ngang người, ô tô đang đi chết máy nổi lềnh bềnh- Ảnh 5.

Phố Tố Hữu

Clip khắp đường phố Hà Nội ngập như sông, nước ngang người, ô tô đang đi chết máy nổi lềnh bềnh- Ảnh 6.

Khu vực bến xe Mỹ Đình. 

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo trong hôm nay, nhiều khu vực ở Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng ngập lụt nặng tại Hà Nội, đồng thời nhắc nhở nhau nên hạn chế ra đường, nếu có việc phải ra đường cần hết sức cẩn thận khi tham gia giao thông. "Mong tất cả mọi người bình an trở về nhà", cư dân mạng bình luận. 

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

