Clip: Lũ lụt ập vào bệnh viện tại Sơn La do ảnh hưởng bão Matmo, nhân viên y tế vật lộn giữa dòng nước

06-10-2025 - 14:36 PM | Sống

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 khiến bệnh viện và nhiều trường học ở Sơn La ngập cục bộ, hình ảnh video lan truyền khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, nhiều khu vực ở Sơn La đã trải qua mưa lớn, gây ngập úng cục bộ tại một số trường học và cơ sở y tế. Trong đó, tình hình tại Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, phường Thảo Nguyên (huyện Mộc Châu cũ) đang thu hút sự chú ý khi nước lũ tràn vào khuôn viên bệnh viện khá nhanh.

Một đoạn video ghi lại cảnh tượng tại bệnh viện cho thấy nước lũ tràn vào bên trong, đồ đạc và thiết bị y tế trôi nổi khắp nơi, khiến cán bộ, nhân viên y tế cũng khẩn trương chi chuyển đến khu vực an toàn. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này không khỏi hoảng loạn.


Các điểm trường ở xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ cũ) như bản Pa Kha, Bó Nhàng, Chiềng Đi… cũng đang bị ngập nước. Các địa phương đã chủ động cho học sinh nghỉ học và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng bày tỏ lo lắng:

“Xem video mà sợ hãi, mong mọi người bình an.”

“Trời mưa lũ thế này mà bệnh viện bị ngập thì khổ cho cả bệnh nhân lẫn y bác sĩ.”

“Hy vọng đồng bào đều an toàn, thương mọi người quá.”

Theo Phạm Trang

Hà Nội khả năng sắp mưa lớn, cục bộ có nơi trên 150 mm

Nam sinh SN 2006 chuyển khoản 1,3 tỷ đồng nhưng thấy người nhận không trả lại, vội trình báo công an

Loại quả được công nhận lành mạnh nhất hành tinh, chứa 5 công dụng trẻ hoá khiến dân tình phát sốt

Cảnh tượng tại 1 trung tâm thương mại gây choáng: "Mọi thứ náo loạn đến khó tin"

Đặt một tờ giấy trong tủ lạnh, mỗi năm có thể tiết kiệm cả triệu đồng!

Nhận gần 3 tỷ trong một đêm, cô gái SN 2002 lập tức về nước báo công an: Danh tính người chuyển nhầm gây sốc

