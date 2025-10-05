Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin bão số 11 Matmo mới nhất: Giật cấp 15, cách Quảng Ninh 150km, dự báo khu vực mưa to đến rất to khi bão đổ bộ

05-10-2025 - 22:45 PM | Sống

Theo cơ quan khí tượng, vùng núi và trung du Bắc Bộ là trọng tâm mưa lớn do bão số 11 Matmo; lượng mưa từ đêm nay đến hết đêm 7.10 có nơi trên 400mm.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 20h cho biết, tối 5/10, bão số 11 đã tiến vào vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Vịnh Bắc Bộ. Lúc 19 giờ, tâm bão được xác định ở khoảng 21,2 độ vĩ Bắc – 109,5 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11–12 (từ 103–133 km/giờ), giật cấp 15. Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/giờ.

Dự báo trong 12–24 giờ tới, bão tiếp tục hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Đến 7 giờ sáng 6/10, tâm bão sẽ ở khoảng 21,9 độ vĩ Bắc – 107,3 độ kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ gió khi đó giảm xuống cấp 8, giật cấp 10.

Tin bão số 11 Matmo mới nhất: Giật cấp 15, cách Quảng Ninh 150km, dự báo khu vực mưa to đến rất to khi bão đổ bộ- Ảnh 1.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 11 Matmo. (Nguồn: NCHMF)

Khu vực nằm trong vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 112 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Biển Đông, Bắc Vịnh Bắc Bộ và đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, Lạng Sơn, phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh và phía Đông tỉnh Cao Bằng.

Đến 19 giờ cùng ngày (6/10), bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và suy yếu dần thành vùng áp thấp khi đi sâu vào khu vực vùng núi phía Bắc, vị trí khoảng 22,6 độ vĩ Bắc – 105,0 độ kinh Đông. Lúc này, cường độ gió giảm xuống dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 109,5 độ Đông. Mức độ rủi ro thiên tai vẫn ở cấp 3, tập trung tại khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển, vùng núi phía Bắc như Quảng Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Cao Bằng.

Dự báo tác động của bão

Trên biển: Vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 11, sóng cao 4,0-6,0 m, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng cao 2,0-5,0 m, biển động dữ dội.

Nước dâng - Ngập lụt ven biển Ven biển và các đảo thuộc Quảng Ninh – Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,4-0,6 m. Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp ven biển, cửa sông do nước dâng kết hợp sóng lớn trong đêm 05/10 và sáng sớm 06/10.

Cảnh báo: Thời tiết biển và vùng ven bờ cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi thủy sản, công trình ven biển, đê kè và tuyến đường sát biển.

Trên đất liền: Từ đêm 05/10 đến trưa 06/10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12 (gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà, gây thiệt hại nặng, không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Phía Đông Bắc Quảng Ninh (Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà): Gió cấp 8-9, giật cấp 11-12, nguy cơ tốc mái, đổ cây, hư hại công trình tạm và đường dây điện.

Khu vực còn lại của Quảng Ninh, ven biển Hải Phòng: Gió cấp 7–8, giật cấp 10, khả năng thiệt hại cho nhà yếu, cây xanh, khu vực ven biển và đảo Cát Hải.

- Hưng Yên, phía Đông Bắc Bắc Ninh (Bắc Giang cũ): Gió cấp 6–7, giật cấp 9, ảnh hưởng đến điện lực, cây trồng và giao thông.

- Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng: Gió cấp 6–7, giật cấp 9–10, vùng núi có thể xảy ra gió quật mạnh, lốc xoáy cục bộ.

Mưa lớn: Từ đêm 05/10 đến hết đêm 07/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to 150–250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h) Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: mưa 70–150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Hà Nội: ít chịu ảnh hưởng gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa – mưa to (70–120 mm, có nơi trên 150 mm).

Dông, lốc xoáy Do hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh xảy ra trước, trong và sau khi bão đổ bộ.

Bão số 11 cách Quảng Ninh 210km, gió mạnh trên đất liền từ đêm nay đến trưa mai

Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

Chính thức: Toàn bộ học sinh Hà Nội nghỉ học ngày 6/10

Người phụ nữ 100 tuổi gây sốt vì bài tập thể dục tại phòng gym tiết lộ bí quyết khỏe mạnh, đủ sức đến phòng tập 3 lần/tuần

Được thưởng Tết 1,4 tỷ đồng nhưng mẹ dặn chỉ mang về quê 1,8 triệu: 2 tháng sau tôi mới hiểu nguyên do, thề cả đời không bao giờ quên

Cô bé 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 20 nhờ hành động nhanh trí và dũng cảm của hàng xóm

Không ngờ 6 loại quả này lại có tác dụng như "thuốc", ăn mỗi ngày đường huyết xuống rõ rệt

Loạt chủ xe chạy quá tốc độ qua Bắc Ninh có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

